Жареная куриная печень с луком на сковороде – это простое в исполнении и аппетитное блюдо для домашнего стола. Угощение из субпродукта можно подавать с разными гарнирами по вкусу или просто есть с хлебом. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Жареная куриная печень с луком на сковороде

Жареная куриная печень с луком на сковороде порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Такое аппетитное угощение вы приготовите за считанные минуты. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!

Ингредиенты –+4 порц.

Куриная печень ⅔ кг

Лук репчатый 120 гр.

Мука 60 гр.

Соль ¼ ч.л.

Смесь перцев ¼ ч.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 20 мин.

Жареная куриная печень с луком на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты из списка. Куриную печень хорошо промываем под водой и очищаем от пленок, затем режем на порционные кусочки. Репчатый лук режем перьями. Обжариваем их на растительном масле до появления золотистого оттенка. В плоскую тарелку высыпаем муку и перемешиваем ее с солью и специями. В муке со специями обваливаем подготовленную печень. Выкладываем печень в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон. На золотистую печень выкладываем заранее обжаренный лук. Перемешиваем содержимое сковороды и томим под крышкой на слабом огне 5 минут. Жареная куриная печень с луком на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде

Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде – это аппетитное и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда, которое несложно приготовить. Используйте для этого наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Разнообразьте привычное меню и порадуйте родных!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,6 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 0,5 л.

Масло сливочное – 20 гр.

Молоко – 0,5 л.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по нашему списку.

Шаг 2. Куриную печень очищаем от пленок и хорошенько промываем под водой. Затем режем на порционные кусочки.

Шаг 3. Заливаем печень молоком и оставляем на 30 минут, затем молоко сливаем. Такая простая процедура сделает субпродукт более нежным.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на сливочном масле до золотистого оттенка.

Шаг 5. К луку выкладываем подготовленную печень. Обжариваем около 5-7 минут, солим и перчим по вкусу.

Шаг 6. Дополняем продукты в сковороде указанным количеством сметаны. Перемешиваем и тушим на умеренном огне 10 минут.

Шаг 7. Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром и украшайте измельченной свежей зеленью!

Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде

Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде получается очень нежной, мягкой и аппетитной. Подавайте ее с картофельным пюре или другими вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления блюда.

Шаг 2. Очищаем печень от пленок и хорошо промываем ее под водой. Нарезаем порционными кусочками.

Шаг 3. Далее печень обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 4. Перекладываем продукт в целлофановый пакет и засыпаем его мукой.

Шаг 5. Закрываем пакет и хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Очищенную морковь и лук режем крупными кусочками.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда печень в мучной панировке. Обжариваем до румянца около 3 минут с каждой стороны.

Шаг 8. Добавляем сюда овощи, солим и перчим по вкусу. Обжариваем до полной готовности еще 5 минут.

Шаг 9. Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде готова. Подавайте к столу!

Жареная куриная печень с луком и грибами

Жареная куриная печень с луком и грибами – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением, перед которым никто не сможет устоять.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Сливки 10% – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 3 гр.

Смесь перцев – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем шампиньоны и режем их небольшими кусочками.

Шаг 2. Обжариваем грибы на растительном масле около 5 минут.

Шаг 3. К грибам добавляем измельченный репчатый лук. Перемешиваем и жарим вместе еще 2 минуты.

Шаг 4. Очищаем куриную печень от пленок, хорошо промываем ее под водой, затем разделываем на порционные кусочки.

Шаг 5. Выкладываем подготовленную печень в сковороду с грибами и луком. Перемешиваем и жарим около 5 минут.

Шаг 6. Выливаем сюда указанное количество сливок.

Шаг 7. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем содержимое сковороды.

Шаг 8. Тушим угощение на слабом огне 20 минут.

Шаг 9. Жареная куриная печень с луком и грибами готова. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Куриная печень со сметаной, луком и чесноком

Куриная печень со сметаной, луком и чесноком отличается нежным вкусом и аппетитным ароматом. Подавайте угощение с вашими любимыми гарнирами. Такой продукт отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Сметана – 2 ст.л.

Кефир – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и разделываем его полукольцами. Чеснок измельчаем любым удобным способом.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с чесноком.

Шаг 3. Куриную печень очищаем и промываем, затем разделываем на порционные кусочки.

Шаг 4. Выкладываем печень в сковороду к овощам.

Шаг 5. Жарим до изменения цвета печени.

Шаг 6. Добавляем сюда сметану, кефир, соль и специи по вкусу.

Шаг 7. Перемешиваем заготовку, накрываем ее крышкой и готовим на умеренном огне 10 минут.

Шаг 8. Куриная печень со сметаной, луком и чесноком готова. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Куриная печень с подливкой из муки, сметаны и лука

Куриная печень с подливкой из муки, сметаны и лука – это простое и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – 15 гр.

Мука – 3 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Паприка – по вкусу.

Тимьян – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его полукольцами.

Шаг 3. Очищаем от пленок куриную печень и промываем ее под водой, затем разделываем на крупные порционные кусочки.

Шаг 4. На сковороде с растительным маслом обжариваем лук до золотистого оттенка.

Шаг 5. Печень выкладываем в целлофановый пакет и засыпаем мукой. Закрываем пакет и хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Выкладываем печень в муке на сковороду с обжаренным луком. Готовим пару минут на умеренном огне.

Шаг 7. Добавляем сюда соль, перец и сметану. Также добавляем и остальные специи. Перемешиваем и вливаем немного теплой воды. Томим под крышкой около 10 минут.

Шаг 8. В конце готовки отправляем к содержимому измельченный зеленый лук.

Шаг 9. Куриная печень с подливкой из муки, сметаны и лука готова. Подавайте к столу!

Жареная куриная печень с луком и майонезом

Жареная куриная печень с луком и майонезом получается очень вкусной, сытной и аппетитной. Подавайте ее к семейному обеду, ужину или в качестве яркого перекуса. Для приготовления печени используйте наш проверенный пошаговый рецепт, который точно разнообразит привычное меню.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Майонез – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную печень режем на небольшие порционные кусочки.

Шаг 2. Дальше эти кусочки хорошенько промываем под водой и обсушиваем.

Шаг 3. В сковороде жарим до мягкости измельченные лук и морковку.

Шаг 4. К овощам выкладываем подготовленную печень. Перемешиваем и жарим до изменения цвета печени.

Шаг 5. Спустя 5 минут обжарки добавляем майонез, соль и перец по вкусу.

Шаг 6. Перемешиваем, вливаем немного воды и томим еще 5 минут.

Шаг 7. Жареная куриная печень с луком и майонезом готова. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Печень куриная, жаренная с луком и яблоками на сковороде

Печень куриная, жаренная с луком и яблоками на сковороде – это оригинальное, сочное и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением, перед которым никто не сможет устоять. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Яблоко – 2 шт.

Молоко – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем куриную печень. Разделываем ее на порционные кусочки и заливаем молоком на 1 час. Затем молоко сливаем. Такая процедура сделает субпродукт более нежным и избавит от горечи.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. Обжариваем лук до легкого румянца на сковороде с растительным маслом.

Шаг 4. Промываем яблоки и очищаем их от кожуры и сердцевины. Затем режем полукольцами.

Шаг 5. К жареному луку выкладываем подготовленную куриную печень.

Шаг 6. Солим и перчим заготовку по вкусу. Жарим печень по 3 минуты с каждой стороны.

Шаг 7. На румяную печень выкладываем яблочные ломтики. Жарим до полной готовности около 7 минут, аккуратно помешивая.

Шаг 8. Печень куриная, жаренная с луком и яблоками на сковороде готова. Угощайтесь!

Куриная печень в сливках на сковороде

Куриная печень в сливках на сковороде получается очень нежной, вкусной и аппетитной. Подавайте ее с картофельным пюре или другими вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 450 гр.

Лук репчатый – 4 шт.

Сливки 20% – 200 мл.

Вода – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем куриную печень от пленок и хорошо промываем ее под водой, отбрасываем на дуршлаг и разделываем на порционные кусочки.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем обжариваем до мягкости на сковороде с растительным маслом.

Шаг 3. Убираем лук из сковороды и выкладываем сюда подготовленную печень. Обжариваем ее до румянца со всех сторон.

Шаг 4. Возвращаем в сковороду лук.

Шаг 5. В глубокой миске перемешиваем жирные сливки с водой.

Шаг 6. Переливаем смесь в сковороду с печенью и луком.

Шаг 7. Добавляем сюда соль и черный молотый перец по вкусу.

Шаг 8. Закрываем угощение крышкой и томим на слабом огне около 15-20 минут.

Шаг 9. Куриная печень в сливках на сковороде готова. Выкладывайте угощение на порционные тарелки и подавайте к столу!

Жареная куриная печень с картошкой и луком

Жареная куриная печень с картошкой и луком – это простое и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина с готовым гарниром. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Разнообразьте привычное меню!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 400 гр.

Картофель – 0,8 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Зелень – 6 веток.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем и промываем картофель, затем режем его брусочками.

Шаг 3. Очищенный репчатый лук режем мелким кубиком.

Шаг 4. Очищаем и промываем куриную печень, режем ее крупными порционными кусками.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда брусочки картофеля.

Шаг 6. Обжариваем овощ на большом огне до румяной корочки около 7 минут.

Шаг 7. Уменьшаем огонь до умеренного и добавляем сюда лук. Перемешиваем и обжариваем около 3-4 минут.

Шаг 8. Сдвигаем картофель с луком на одну половину сковороды. На свободную часть выкладываем подготовленную куриную печень.

Шаг 9. Обжариваем печень до румянца около 5 минут.

Шаг 10. Солим и перчим содержимое затем перемешиваем.

Шаг 11. Закрываем заготовку крышкой и готовим на слабом огне около 5 минут.

Шаг 12. В это время промываем и измельчаем зелень.

Шаг 13. В конце готовки посыпаем блюдо зеленью и убираем с огня.

Шаг 14. Жареная куриная печень с картошкой и луком готова. Подавайте к столу!