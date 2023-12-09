Жареная куриная печень с луком на сковороде – это простое в исполнении и аппетитное блюдо для домашнего стола. Угощение из субпродукта можно подавать с разными гарнирами по вкусу или просто есть с хлебом. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Жареная куриная печень с луком на сковороде
Жареная куриная печень с луком на сковороде порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Такое аппетитное угощение вы приготовите за считанные минуты. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте себя и своих близких!
Ингредиенты –+4 порц.
- Куриная печень ⅔ кг
- Лук репчатый 120 гр.
- Мука 60 гр.
- Соль ¼ ч.л.
- Смесь перцев ¼ ч.л.
- Масло растительное для жарки
Шаги 20 мин.
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Жареная куриная печень с луком на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты из списка. Куриную печень хорошо промываем под водой и очищаем от пленок, затем режем на порционные кусочки.
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Репчатый лук режем перьями. Обжариваем их на растительном масле до появления золотистого оттенка.
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В плоскую тарелку высыпаем муку и перемешиваем ее с солью и специями.
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В муке со специями обваливаем подготовленную печень.
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Выкладываем печень в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон.
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На золотистую печень выкладываем заранее обжаренный лук.
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Перемешиваем содержимое сковороды и томим под крышкой на слабом огне 5 минут.
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Жареная куриная печень с луком на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!
Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде
Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде – это аппетитное и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда, которое несложно приготовить. Используйте для этого наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Разнообразьте привычное меню и порадуйте родных!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Печень куриная – 0,6 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сметана – 0,5 л.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Молоко – 0,5 л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Перец черный молотый – ¼ ч.л.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по нашему списку.
Шаг 2. Куриную печень очищаем от пленок и хорошенько промываем под водой. Затем режем на порционные кусочки.
Шаг 3. Заливаем печень молоком и оставляем на 30 минут, затем молоко сливаем. Такая простая процедура сделает субпродукт более нежным.
Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на сливочном масле до золотистого оттенка.
Шаг 5. К луку выкладываем подготовленную печень. Обжариваем около 5-7 минут, солим и перчим по вкусу.
Шаг 6. Дополняем продукты в сковороде указанным количеством сметаны. Перемешиваем и тушим на умеренном огне 10 минут.
Шаг 7. Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром и украшайте измельченной свежей зеленью!
Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде
Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде получается очень нежной, мягкой и аппетитной. Подавайте ее с картофельным пюре или другими вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Печень куриная – 250 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления блюда.
Шаг 2. Очищаем печень от пленок и хорошо промываем ее под водой. Нарезаем порционными кусочками.
Шаг 3. Далее печень обсушиваем с помощью бумажных полотенец.
Шаг 4. Перекладываем продукт в целлофановый пакет и засыпаем его мукой.
Шаг 5. Закрываем пакет и хорошенько перемешиваем содержимое.
Шаг 6. Очищенную морковь и лук режем крупными кусочками.
Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда печень в мучной панировке. Обжариваем до румянца около 3 минут с каждой стороны.
Шаг 8. Добавляем сюда овощи, солим и перчим по вкусу. Обжариваем до полной готовности еще 5 минут.
Шаг 9. Тушеная куриная печень с луком и морковью на сковороде готова. Подавайте к столу!
Жареная куриная печень с луком и грибами
Жареная куриная печень с луком и грибами – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением, перед которым никто не сможет устоять.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Печень куриная – 300 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Грибы шампиньоны – 300 гр.
- Сливки 10% – 200 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – 3 гр.
- Смесь перцев – 1 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем шампиньоны и режем их небольшими кусочками.
Шаг 2. Обжариваем грибы на растительном масле около 5 минут.
Шаг 3. К грибам добавляем измельченный репчатый лук. Перемешиваем и жарим вместе еще 2 минуты.
Шаг 4. Очищаем куриную печень от пленок, хорошо промываем ее под водой, затем разделываем на порционные кусочки.
Шаг 5. Выкладываем подготовленную печень в сковороду с грибами и луком. Перемешиваем и жарим около 5 минут.
Шаг 6. Выливаем сюда указанное количество сливок.
Шаг 7. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем содержимое сковороды.
Шаг 8. Тушим угощение на слабом огне 20 минут.
Шаг 9. Жареная куриная печень с луком и грибами готова. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!
Куриная печень со сметаной, луком и чесноком
Куриная печень со сметаной, луком и чесноком отличается нежным вкусом и аппетитным ароматом. Подавайте угощение с вашими любимыми гарнирами. Такой продукт отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Печень куриная – 600 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Сметана – 2 ст.л.
- Кефир – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем репчатый лук и разделываем его полукольцами. Чеснок измельчаем любым удобным способом.
Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с чесноком.
Шаг 3. Куриную печень очищаем и промываем, затем разделываем на порционные кусочки.
Шаг 4. Выкладываем печень в сковороду к овощам.
Шаг 5. Жарим до изменения цвета печени.
Шаг 6. Добавляем сюда сметану, кефир, соль и специи по вкусу.
Шаг 7. Перемешиваем заготовку, накрываем ее крышкой и готовим на умеренном огне 10 минут.
Шаг 8. Куриная печень со сметаной, луком и чесноком готова. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!
Куриная печень с подливкой из муки, сметаны и лука
Куриная печень с подливкой из муки, сметаны и лука – это простое и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением с помощью нашего проверенного пошагового рецепта.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Печень куриная – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Лук зеленый – 15 гр.
- Мука – 3 ст.л.
- Сметана – 4 ст.л.
- Паприка – по вкусу.
- Тимьян – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его полукольцами.
Шаг 3. Очищаем от пленок куриную печень и промываем ее под водой, затем разделываем на крупные порционные кусочки.
Шаг 4. На сковороде с растительным маслом обжариваем лук до золотистого оттенка.
Шаг 5. Печень выкладываем в целлофановый пакет и засыпаем мукой. Закрываем пакет и хорошенько перемешиваем содержимое.
Шаг 6. Выкладываем печень в муке на сковороду с обжаренным луком. Готовим пару минут на умеренном огне.
Шаг 7. Добавляем сюда соль, перец и сметану. Также добавляем и остальные специи. Перемешиваем и вливаем немного теплой воды. Томим под крышкой около 10 минут.
Шаг 8. В конце готовки отправляем к содержимому измельченный зеленый лук.
Шаг 9. Куриная печень с подливкой из муки, сметаны и лука готова. Подавайте к столу!
Жареная куриная печень с луком и майонезом
Жареная куриная печень с луком и майонезом получается очень вкусной, сытной и аппетитной. Подавайте ее к семейному обеду, ужину или в качестве яркого перекуса. Для приготовления печени используйте наш проверенный пошаговый рецепт, который точно разнообразит привычное меню.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Печень куриная – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Майонез – 30 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриную печень режем на небольшие порционные кусочки.
Шаг 2. Дальше эти кусочки хорошенько промываем под водой и обсушиваем.
Шаг 3. В сковороде жарим до мягкости измельченные лук и морковку.
Шаг 4. К овощам выкладываем подготовленную печень. Перемешиваем и жарим до изменения цвета печени.
Шаг 5. Спустя 5 минут обжарки добавляем майонез, соль и перец по вкусу.
Шаг 6. Перемешиваем, вливаем немного воды и томим еще 5 минут.
Шаг 7. Жареная куриная печень с луком и майонезом готова. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!
Печень куриная, жаренная с луком и яблоками на сковороде
Печень куриная, жаренная с луком и яблоками на сковороде – это оригинальное, сочное и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением, перед которым никто не сможет устоять. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Печень куриная – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яблоко – 2 шт.
- Молоко – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и промываем куриную печень. Разделываем ее на порционные кусочки и заливаем молоком на 1 час. Затем молоко сливаем. Такая процедура сделает субпродукт более нежным и избавит от горечи.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.
Шаг 3. Обжариваем лук до легкого румянца на сковороде с растительным маслом.
Шаг 4. Промываем яблоки и очищаем их от кожуры и сердцевины. Затем режем полукольцами.
Шаг 5. К жареному луку выкладываем подготовленную куриную печень.
Шаг 6. Солим и перчим заготовку по вкусу. Жарим печень по 3 минуты с каждой стороны.
Шаг 7. На румяную печень выкладываем яблочные ломтики. Жарим до полной готовности около 7 минут, аккуратно помешивая.
Шаг 8. Печень куриная, жаренная с луком и яблоками на сковороде готова. Угощайтесь!
Куриная печень в сливках на сковороде
Куриная печень в сливках на сковороде получается очень нежной, вкусной и аппетитной. Подавайте ее с картофельным пюре или другими вашими любимыми гарнирами. Готовое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Печень куриная – 450 гр.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Сливки 20% – 200 мл.
- Вода – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем куриную печень от пленок и хорошо промываем ее под водой, отбрасываем на дуршлаг и разделываем на порционные кусочки.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем обжариваем до мягкости на сковороде с растительным маслом.
Шаг 3. Убираем лук из сковороды и выкладываем сюда подготовленную печень. Обжариваем ее до румянца со всех сторон.
Шаг 4. Возвращаем в сковороду лук.
Шаг 5. В глубокой миске перемешиваем жирные сливки с водой.
Шаг 6. Переливаем смесь в сковороду с печенью и луком.
Шаг 7. Добавляем сюда соль и черный молотый перец по вкусу.
Шаг 8. Закрываем угощение крышкой и томим на слабом огне около 15-20 минут.
Шаг 9. Куриная печень в сливках на сковороде готова. Выкладывайте угощение на порционные тарелки и подавайте к столу!
Жареная куриная печень с картошкой и луком
Жареная куриная печень с картошкой и луком – это простое и очень вкусное блюдо для вашего домашнего обеда или ужина с готовым гарниром. Порадуйте себя и близких аппетитным кулинарным решением с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Разнообразьте привычное меню!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Печень куриная – 400 гр.
- Картофель – 0,8 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Зелень – 6 веток.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Очищаем и промываем картофель, затем режем его брусочками.
Шаг 3. Очищенный репчатый лук режем мелким кубиком.
Шаг 4. Очищаем и промываем куриную печень, режем ее крупными порционными кусками.
Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда брусочки картофеля.
Шаг 6. Обжариваем овощ на большом огне до румяной корочки около 7 минут.
Шаг 7. Уменьшаем огонь до умеренного и добавляем сюда лук. Перемешиваем и обжариваем около 3-4 минут.
Шаг 8. Сдвигаем картофель с луком на одну половину сковороды. На свободную часть выкладываем подготовленную куриную печень.
Шаг 9. Обжариваем печень до румянца около 5 минут.
Шаг 10. Солим и перчим содержимое затем перемешиваем.
Шаг 11. Закрываем заготовку крышкой и готовим на слабом огне около 5 минут.
Шаг 12. В это время промываем и измельчаем зелень.
Шаг 13. В конце готовки посыпаем блюдо зеленью и убираем с огня.
Шаг 14. Жареная куриная печень с картошкой и луком готова. Подавайте к столу!