Сочетание качественной одежды и доступной цене. Куртка — незаменимый элемент гардероба

от -

Для чего нужна мембранная одежда

Никому не хочется мерзнуть зимой или носить зимнюю тяжелую одежду. Вот для этого и была создана добротная мембранная одежда, в которой не холодно, так как она не пропускает ветер и не жарко, так как она выводит пот наружу.

Ищите одежду больших размеров? Советуем интернет магазин maximoda.com.ua, где вы сможете выгодно купить куртку женскую.

Что такое мембрана?

Под мембраной понимают тончайшую пленку, ламинированную (приваренную или приклеенную) к верхней ткани или специальную пропитку, жестко нанесенную на ткань при помощи горячего способа. Важное свойство мембранной одежды в отличие от обычного зимнего гардероба – это ее легкость.

Различают два вида мембран: гидропорные (самая популярная — GoreTex) и гидрофильные (самая известная — SympaTex).

У гидропорных мембран есть поры, которые выводят пот наружу, при этом снаружи вода не проникает. Такие мембраны отлично дышат, но есть опасность загрязнения пор, что ведет к потере мембраной своих свойств.

Гидрофильные мембраны имеют вид сплошной пленки, не пропускающей воду, в ней ничего забьется. Поэтому и уход за ней проще.

Как правило, классическая схема защиты от холода и воды состоит из трех элементов.

Первый слой представлен — это термобелье, представляющее собой специальную тонкую одежду, сохраняющую выделяемое телом тепло. Сегодня термобелье только начало появляться на отечественном рынке, поэтому его может заменить одежда из синтетической ткани высокого качества. Что касается хлопка, то его стоит избегать, поскольку он впитывает влагу и тепло в этом случае не будет.

Второй слой – это шерстяная одежда с добавлением синтетических тканей, которые будут отводить воду, или одежда из искусственных материалов (флис (Fleece) либо полартек (Polartec)). Второй слой должен быть объемным, чтобы задерживать тепло.

Третий слой, внешний – это мембранная куртка, легкая и тонкая. При слабом морозе можно ограничиться достаточно будет первого и третьего слоя, что даст вам возможность быть подвижным и мобильным. Влага, благодаря разнице давлений воздуха снаружи и под мембранной курткой, будет отводиться наружу. Однако чтобы мембрана заработала, необходимо двигаться, а не просто сидеть в сугробе.

Таким образом, мембранная одежда удобная и легкая, в ней не замерзнешь и не вспотеешь, она не требует большого количества одежды под ней. В то же время она дорогая, нуждается в особом уходе и тщательного подбора одежды под нее, поэтому не подойдет любителям всего натурального. В любом случае, выбирать вам.