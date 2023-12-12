Рецепт: Филе минтая в кляре — Полезное и вкусное блюдо.

Ингредиенты:
филе минтая — 500-600 г;
яйца куриные — 2 шт.;
мука пшеничная — 3 ст. ложки;
молоко 2,5% — 150 мл;
соль — по вкусу;
масло растительное — для обжарки
Способ приготовления: Здравствуйте! Сегодня мой рецепт приготовления филе минтая в кляре!
В нашей семье все любят рыбные блюда, поэтому я её часто покупаю, особенно когда есть акции и скидки.
Буквально на днях в супермаркете увидела в продаже филе минтая, купила сразу две упаковки.
Понравилось, что её не надо чистить и возни минимум. Филе без костей и кожицы, просто чудесный продукт.
Остается слегка разморозить и можно жарить обваляв в панировочных сухарях или муке. Сегодня же я решила приготовить в кляре.
Разделила филе на более мелкие порции.
1. Сначала приготовим кляр. В чаше взбиваем яйцо, наливаем необходимое количество молока, солим и взбиваем.
2. Насыпаем необходимое количество муки и доводим до однородной консистенции.
3. По консистенции похоже на тесто для оладий.
4. Каждый кусочек минтая обмакиваем в тесте. Желательно в тесте не держать долго, я немного передержала и они немного развалились. Поэтому получились разного размера.
5. И выкладываем на раскаленную сковороду с растительным маслом.
Обжариваем сначала с одной стороны до золотистой корочки.
6. А затем переворачиваем и также обжариваем другую сторону. В конце можно накрыть крышкой минут на пять, чтобы окончательно пропарилось.
Получается вкусное и сытное блюдо. Все питательные и вкусовые свойства рыбы сохраняются.
Их можно кушать как самостоятельное блюдо или с гарниром.
Сверху филе имеет хрустящую корочку, а внутри нежное и мягкое мясо минтая.
Если много масла, то можно выложить на бумажную салфетку и дать стечь жиру.
Спасибо всем читающим мой рецепт! Буду рада, если он окажется полезным!
Желаю всем радости и удачи!
Время приготовления: 25 мин.