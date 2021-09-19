Сомнологическое оборудование ResMed. Полиграфы SOMNOtouch

Детектор лжи, для чего используется полиграф

Вряд ли какой-либо другой инструмент расследования преступлений вызывает больше споров, чем детектор лжи. Для их сторонников полиграфы — это технический термин — являются полезным подспорьем в особо сложных случаях. Критики считают, что с таким же успехом можно подбросить монетку. Сомнологическое оборудование ResMed и полиграфы SOMNOtouch вы можете заказать здесь.

Но что на самом деле измеряет полиграф? Что происходит в нашем теле, когда мы лжем?

Невидимые реакции тела

В этом инструменте используется тот факт, что ложь действует больше на нервы, чем, когда люди говорят правду. А когда люди нервничают, это проявляется в каких-то невидимых телесных реакциях. Детектор лжи их измеряет и записывает. А поскольку прибор измеряет не ложь, а различные реакции нашего организма, эксперты называют его не детектором лжи, а полиграфом — в переводе это означает плодовитый писатель.

Прибор регистрирует четыре измеренных значения: манжета на плече измеряет артериальное давление, чувствительная к растяжению трубка на брюшной стенке регистрирует дыхательные движения. Датчики измеряют электрическую проводимость кожи. Все меняется, когда у человека от волнения потеют руки. Другой датчик измеряет кровоток в кончике пальца: по мере нарастания нервозности кровь отводится от рук и ног, потому что она необходима мозгу.

Числовой тест

Поскольку наш испытуемый ничего не сломал и, следовательно, ему нечего скрывать, так называемый числовой тест должен стать нашим кислотным тестом. Это также часть любого расследования в чрезвычайной ситуации. Рецензент использует предварительный тест для разминки, поэтому тестируемый должен ознакомиться с процедурой и привыкнуть к устройству: кандидат должен выбрать число от двух до шести, написать это за спиной профессора на листе бумаги. лист бумаги и лист бумаги, затем подключите его. Затем профессор хочет с помощью полиграфа выяснить, какой номер записал испытуемый.