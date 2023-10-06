Рецепт: Салат из перца сладкого и брынзы — Из красного сладкого перца

Ингредиенты:

оливки черные без косточек — 1 банка;

перец сладкий красный — 5 шт.;

сыр брынза — 100 г;

лук репчатый (среднего размера) — половина головки;

огурцы свежие средние — 2 шт.;

масло растительное — 30 мл;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Осенняя классика — салаты с болгарским перцем. Я такие салаты очень люблю и готова есть хоть каждый день. В этот раз удалось купить много красного сладкого перца, причем не импортного, что удивительно, а нашего. Приготовила салат с брынзой и черными оливками.

Пару небольших огурчиков нарезаем кубиками, складываем в глубокий салатник.

Красный сладкий перец здесь основной ингредиент, его берем побольше. Нарезаем тонкой соломкой.

Половину головки репчатого лука нарезаем тонкими четвертинками колец.

Черные оливки без косточек нарезаем на половинки и добавляем к остальным ингредиентам.

Брынзу можно нарезать, а можно просто порвать руками на мелкие кусочки.

Заправляем салат растительным маслом, добавляем соль по вкусу. Здесь главное не переборщить, т. к. оливки и брынза достаточно солёные, можно и вообще не солить.

Перемешиваем все ингредиенты и сразу де подаём салат к столу. Украсить можно веточками свежего укропа. Сочетание сладкого перца и солёной бронзы просто восхитительно!

Время приготовления: 15 мин.