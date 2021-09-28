Современная диагностика и эффективное лечение храпа

Раньше доктора при любом удобном случае предлагали своим пациентам удалить миндалины. Они считали это правильным решением. В наши дни ситуация изменилась. Многие врачи сделали вывод, что этот орган отвечает за важную функцию, из-за чего не стоит моментально записываться на операцию по удалению гланд. Врачи утверждают, что миндалины отвечают за защиту человеческого организма от попадания в него каких-либо инфекций. Более 75% бактерий оседает именно на миндалины во время дыхания, не попадая таким образом внутрь.

Конечно же, это не значит, что теперь никто не может обратиться за помощью к ЛОРу, чтобы сделать операцию. У многих проблемой выступает серная пробка. Есть целый ряд показаний, из-за которых хирургическое вмешательство просто необходимо.

Удаляют миндалины в таких случаях:

из-за смещения лимфатической ткани миндалины не могут защищать организм от бактерий;

во время сна человек издает сильный храп. Вылечить храп поможет врач https://somnolog-pulmonolog.ru;

со временем голос человека становится гнусавым;

абсцессы в горле;

частые ангины;

острые или хронические патологии со стороны почек, сердца, суставов.

Когда невозможно сделать операцию

Удаление миндалин не только позитивно, но и негативно влияет на организм человека в зависимости от ситуации. Есть целый ряд причин, из-за которых пациенту может быть строго противопоказана операция. Например, если человек страдает от туберкулеза, заболеваний крови, сердца, легких, аномалий глотки, то ему запрещено удаление миндалин. Лучше всего обсудить возможную операцию сразу с несколькими специалистами, чтобы получить вразумительный ответ и не ухудшить собственное здоровье.

Решать подобный вопрос самостоятельно просто невозможно, поскольку, опираясь на показания и противопоказания, индивидуальные особенности, только специалист может назначить подходящую методику оперирования, лечения и последующего восстановления. Заниматься самолечением в таком случае крайне не рекомендуется. Для уточнения диагноза и решения проблемы важно обратиться к опытному специалисту.

Будьте здоровы! А при необходимости обращайтесь в ЛОР Клинику ухо, горло, нос.

В Клинике ухо, горло, нос, как и в современных крупных лечебных заведениях, операцию проводят под эндотрахеальным (общим) наркозом с применением газа Севоран. Этот метод обезболивания является сегодня наиболее современным.