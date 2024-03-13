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Пышные оладьи на молоке классические

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Пышные оладьи на молоке классические

Пышные оладьи на молоке – это блюдо, которое привлекает своим вкусом и простотой приготовления. Они нежные, воздушные и идеально подходят для завтрака или перекуса. Особенность этого рецепта заключается в том, что оладьи на молоке получаются особенно нежными и ароматными, благодаря добавлению свежего молока. Секрет приготовления состоит в том, что тесто должно быть достаточно густым, чтобы оладьи вышли пышными и аккуратными. Важно также не забыть добавить в тесто яйца, сахар и соль для придания более насыщенного вкуса. Следует помнить, что оладьи на молоке не требуют долгой подготовки и готовятся всего за несколько минут. При подаче оладьи на молоке можно украсить свежими фруктами, ягодами, сиропом или медом, чтобы придать им дополнительный вкус и аппетитный вид. Это блюдо идеально подойдет как для семейного завтрака, так и для уютного ужина. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких нежной и ароматной выпечкой.

Пышные оладьи на молоке с дрожжами и яйцом

Пышные оладьи на молоке с дрожжами и яйцом – это воздушные и нежные оладьи с приятным вкусом дрожжей и ароматом свежих яиц. Такая рецептура придает кушанью особую пышность и мягкость, делая их идеальным завтраком для всей семьи. Подавайте их со сметаной, медом или вареньем для настоящего удовольствия.

Пышные оладьи на молоке классические

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 250 гр.
  • Свежие дрожжи 11 гр.
  • Молоко коровье 220 мл.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Ванильный сахар 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное 80 мл.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 80 мин.

  1. Пышные оладьи на молоке классические

    Как приготовить пышные оладьи на молоке? Перед началом процесса отмеряем необходимое количество сухих и жидких составляющих.

  2. Пышные оладьи на молоке классические

    В глубокую емкость крошим дрожжи и всыпаем сахар-песок и ванильный сахар.

  3. Пышные оладьи на молоке классические

    Активно растираем компоненты ложкой до однородной консистенции.

  4. Пышные оладьи на молоке классические

    В дрожжевой раствор вводим 150 грамм просеянной муки, подогретое молоко и соль.

  5. Пышные оладьи на молоке классические

    Перемешиваем ингредиенты венчиком и затягиваем пленкой, ставим в тепло на 30-40 минут для активации.

  6. Пышные оладьи на молоке классические

    Готовую опару перемешиваем, добавляем яйцо и остатки просеянной муки.

  7. Пышные оладьи на молоке классические

    Мешаем лопаткой и подливаем столовую ложку подсолнечного масла, снова накрываем пленкой и возвращаем в теплое помещение на тот же отрезок времени, что и в первый раз.

  8. Пышные оладьи на молоке классические

    Поднявшее тесто не перемешиваем, аккуратно берем с краю столовой ложкой и выкладываем на горячую сковороду с подсолнечным маслом. Готовим по 1-1,5 минуты с каждой стороны на умеренном пламени.

  9. Пышные оладьи на молоке классические

    Пышные оладьи на молоке подаем к столу в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные оладьи на молоке без дрожжей – это простой и быстрый способ приготовить питательный и неимоверно вкусный завтрак. Оладьи получаются нежными и пышными, благодаря добавлению соды и яиц в тесто. Подавайте их со сливочным маслом, кленовым сиропом или свежими фруктами для идеального баланса.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую миску разбиваем яйца, всыпаем соль и сахарный песок.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. Взбиваем и вливаем молоко.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. В несколько этапов вмешиваем в состав просеянную муку, в конце добавляем гашеную соду.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Массу выкладываем столовой ложкой на дно раскаленной сковороды с растительным маслом.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Готовим под крышкой, подрумянивая с двух сторон.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами от лишнего масла. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке классические

Пышные и воздушные оладьи на молоке с содой

Пышные и воздушные оладьи на молоке с содой – это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться нежными и воздушными оладушками за короткое время. В этом рецепте сода помогает оладьям подняться и стать нежными и пышными. Разнообразьте привычный рацион и приготовьте нечто совершенно новое!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Уксус столовый 9% – 1 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 2,5 ст.л.
  • Мука – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество уксуса выливаем в молоко, размешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10 минут.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. Яйцо взбиваем венчиком до легкой пенки.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. Соединяем скисшее молоко и яичную смесь.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Муку просеиваем и перемешиваем с сахаром и содой, объединяем два состава.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Замесив тесто, выкладываем порции теста на сковородку с горячим растительным маслом.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Жарим оладушки с обеих сторон до образования аппетитной корочки.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Пышные оладьи на молоке классические

Оладьи на молоке с содой

Оладьи на молоке с содой – это простое и быстрое блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, обеда или ужина. Сода придает оладьям нежную текстуру и делает их более пышными. Подавайте их с любой начинкой по вашему выбору для настоящего гастрономического наслаждения!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мука – 130 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус 9% –1 ст.л.
  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Сахар-песок – 25 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное яйцо, сахар и соль перемешиваем до растворения кристаллов.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. Вливаем молоко, размешиваем и вводим просеянную пшеничную муку.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. В однородной состав добавляем соду, гашеную уксусом и хорошенько перемешиваем.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Зачерпываем массу столовой ложкой и выкладываем на дно сковороды с большим количеством разогретого растительного масла.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Обжариваем по две минуты с каждой стороны.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Кушанье сервируем и декорируем по своему вкусу – подаем. Приятного чаепития!

Пышные оладьи на молоке классические

Пышные оладьи на кислом молоке

Пышные оладьи на кислом молоке – это необычный рецепт, который добавит в ваш завтрак нотки свежести и приятной кислинки. Кислое молоко придает оладьям особый вкус и делает их в разы пышнее и воздушнее. Исходя из вышесказанного, не торопитесь избавляться от «испорченного» продукта!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье кислое – 500 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Мука – 480 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л. + для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся венчиком и взбиваем яйца с сахарным песком и солью.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. В яичную смесь вливаем две столовые ложки подсолнечного масла и кислое молоко.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. Высыпаем соду и старательно перемешиваем до образования пузырьков воздуха на поверхности.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Порциями всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Накрываем емкость с тестом крышкой либо затягиваем пищевой пленкой и на 20 минут оставляем в теплом помещении.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Жарим оладьи на подсолнечном масле с двух сторон до светло-коричневого оттенка.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 7. Для удаления лишнего жира, промакиваем бумажными полотенцами и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке классические

Оладьи на молоке без яиц

Оладьи на молоке без яиц – это идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем или страдает от аллергии на яйца. Этот рецепт позволяет приготовить нежные и воздушные оладьи без яиц, сохранив при этом всю пышность и вкус. Не отказывайте себе в удовольствии вкусить такое угощение!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Соль – 1 щепотка
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Уксус столовый 9% – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем, молоко нагреваем до теплого состояния, толстостенную сковородку смазываем растительным маслом и помещаем на конфорку с медленным нагревом.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. В молоке растворяем соль и сахар, соду гасим уксусом и вмешиваем в молочный состав. Горстями вводим муку и замешиваем гладкое тесто без комочков.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. Набираем тесто столовой ложкой и выкладываем на горячую сковороду, на расстоянии друг от друга.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Жарим по 2 минуты с каждой стороны и перекладываем на тарелку.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Дополняем ягодами либо различными посыпками и дегустируем. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке классические

Пышные оладьи на молоке с разрыхлителем

Пышные оладьи на молоке с разрыхлителем – это сытное и нежное кушанье, на готовку которого уйдет совсем немного вашего времени. Разрыхлитель добавляет воздушности, делая блюдо идеальным завтраком для всей семьи. Попробуйте подавать их с кленовым сиропом, сгущенным молоком или вареньем.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 3 ст.л.
  • Молоко коровье – 300 мл.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ломтик сливочного масла растапливаем, муку просеиваем, яйцо промываем щеточкой и обсушиваем любым удобным способом.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. В чашу, удобную для смешивания, высыпаем нужное количество муки и разрыхлителя.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. Следом отправляем сахар, ванилин и соль – мешаем.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. В пиале соединяем растопленное сливочное  масло и куриное яйцо.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. В яичный состав вливаем стакан молока и размешиваем компоненты.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Объединяем сухую смесь и жидкую массу.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 7. Подливая оставшееся молоко, замешиваем тесто.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 8. Готовим оладьи на умеренном огне под крышкой, по 5 минут с каждой стороны.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 9. Теплое кушанье подаем к столу и наслаждаемся великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке классические

Оладьи на молоке с яблоками

Оладьи на молоке с яблоками – это вкусное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или ужина, после которого вы долго не ощутите ненавистное чувство голода. Сочные кусочки яблок придают оладьям особый вкус и делают их более сочными.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье – 150 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 6-7 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость отправляем яйцо, сахар и совсем немного соли.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. Вливаем теплое молоко.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. Всыпаем разрыхлитель и постепенно вводим просеянную пшеничную муку.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Перемешав тесто до однородности, добавляем небольшие ломтики яблочной мякоти.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Жарим оладьи на растительном масле с двух сторон до красивого золотистого колера.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. По желанию украшаем сахарной пудрой и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке классические

Оладьи на молоке с бананами

Оладьи на молоке с бананами – это удивительно вкусное и сытное кушанье, которое станет для вас сбалансированным приемом пищи в любое время дня. Свежие кусочки банана делают блюдо мягким и сочным, также фрукты насыщают оладушки невероятно приятным ароматом, перед которым невозможно устоять.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Банан крупный – 1 шт.
  • Мука – 200 гр.
  • Молоко коровье – 50 мл.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разламываем мякоть банана и выкладываем в миску, разминаем вилкой до консистенции кашицы.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. Вмешиваем во фруктовую кашицу яйцо и молоко.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. В подготовленный состав всыпаем разрыхлитель и просеиваем муку.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Замешиваем тесто.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Зачерпываем массу столовой ложкой и выкладываем на горячую сковородку с раскаленным подсолнечным маслом.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Подрумяниваем с двух сторон и подаем к столу. Приятного чаепития!

Пышные оладьи на молоке классические

Оладьи на молоке с творогом

Оладьи на молоке с творогом – это простой и нежный рецепт, который позволяет приготовить сочные и ароматные оладушки с добавлением творога. Этот кисломолочный продукт насыщает кушанье невероятно мягкой текстурой, которая в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Творог – 300 гр.
  • Сахар тростниковый – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Молоко коровье – 70 мл.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Высыпаем творог в глубокую емкость, следом отправляем яичный желток.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 2. Добавляем коричневый сахар и молоко.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 3. Всыпаем просеянную муку и перемешиваем ингредиенты ручным венчиком.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 4. Белок слегка подсаливаем и взбиваем до стабильных пиков, не спеша вмешиваем в тесто.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 5. Обжариваем оладьи на растительном масле на минимальном пламени 4 минуты.

Пышные оладьи на молоке классические

Шаг 6. Переворачиваем, накрываем крышкой и засекаем три минуты. К столу подаем «с пылу, с жару». Готовьте и получайте удовольствие!

Пышные оладьи на молоке классические

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