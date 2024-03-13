Пышные оладьи на молоке классические

Пышные оладьи на молоке – это блюдо, которое привлекает своим вкусом и простотой приготовления. Они нежные, воздушные и идеально подходят для завтрака или перекуса. Особенность этого рецепта заключается в том, что оладьи на молоке получаются особенно нежными и ароматными, благодаря добавлению свежего молока. Секрет приготовления состоит в том, что тесто должно быть достаточно густым, чтобы оладьи вышли пышными и аккуратными. Важно также не забыть добавить в тесто яйца, сахар и соль для придания более насыщенного вкуса. Следует помнить, что оладьи на молоке не требуют долгой подготовки и готовятся всего за несколько минут. При подаче оладьи на молоке можно украсить свежими фруктами, ягодами, сиропом или медом, чтобы придать им дополнительный вкус и аппетитный вид. Это блюдо идеально подойдет как для семейного завтрака, так и для уютного ужина. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких нежной и ароматной выпечкой.

Пышные оладьи на молоке с дрожжами и яйцом

Пышные оладьи на молоке с дрожжами и яйцом – это воздушные и нежные оладьи с приятным вкусом дрожжей и ароматом свежих яиц. Такая рецептура придает кушанью особую пышность и мягкость, делая их идеальным завтраком для всей семьи. Подавайте их со сметаной, медом или вареньем для настоящего удовольствия.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 250 гр.

Свежие дрожжи 11 гр.

Молоко коровье 220 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 1 ст.л.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Масло подсолнечное 80 мл.

Соль 1 щепотка

Шаги 80 мин.

Как приготовить пышные оладьи на молоке? Перед началом процесса отмеряем необходимое количество сухих и жидких составляющих. В глубокую емкость крошим дрожжи и всыпаем сахар-песок и ванильный сахар. Активно растираем компоненты ложкой до однородной консистенции. В дрожжевой раствор вводим 150 грамм просеянной муки, подогретое молоко и соль. Перемешиваем ингредиенты венчиком и затягиваем пленкой, ставим в тепло на 30-40 минут для активации. Готовую опару перемешиваем, добавляем яйцо и остатки просеянной муки. Мешаем лопаткой и подливаем столовую ложку подсолнечного масла, снова накрываем пленкой и возвращаем в теплое помещение на тот же отрезок времени, что и в первый раз. Поднявшее тесто не перемешиваем, аккуратно берем с краю столовой ложкой и выкладываем на горячую сковороду с подсолнечным маслом. Готовим по 1-1,5 минуты с каждой стороны на умеренном пламени. Пышные оладьи на молоке подаем к столу в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке без дрожжей

Пышные оладьи на молоке без дрожжей – это простой и быстрый способ приготовить питательный и неимоверно вкусный завтрак. Оладьи получаются нежными и пышными, благодаря добавлению соды и яиц в тесто. Подавайте их со сливочным маслом, кленовым сиропом или свежими фруктами для идеального баланса.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка

Сода – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Молоко коровье – 1 ст.

Мука – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую миску разбиваем яйца, всыпаем соль и сахарный песок.

Шаг 2. Взбиваем и вливаем молоко.

Шаг 3. В несколько этапов вмешиваем в состав просеянную муку, в конце добавляем гашеную соду.

Шаг 4. Массу выкладываем столовой ложкой на дно раскаленной сковороды с растительным маслом.

Шаг 5. Готовим под крышкой, подрумянивая с двух сторон.

Шаг 6. Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами от лишнего масла. Приятного аппетита!

Пышные и воздушные оладьи на молоке с содой

Пышные и воздушные оладьи на молоке с содой – это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться нежными и воздушными оладушками за короткое время. В этом рецепте сода помогает оладьям подняться и стать нежными и пышными. Разнообразьте привычный рацион и приготовьте нечто совершенно новое!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 2,5 ст.л.

Мука – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество уксуса выливаем в молоко, размешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10 минут.

Шаг 2. Яйцо взбиваем венчиком до легкой пенки.

Шаг 3. Соединяем скисшее молоко и яичную смесь.

Шаг 4. Муку просеиваем и перемешиваем с сахаром и содой, объединяем два состава.

Шаг 5. Замесив тесто, выкладываем порции теста на сковородку с горячим растительным маслом.

Шаг 6. Жарим оладушки с обеих сторон до образования аппетитной корочки.

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем, не дожидаясь остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Оладьи на молоке с содой

Оладьи на молоке с содой – это простое и быстрое блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, обеда или ужина. Сода придает оладьям нежную текстуру и делает их более пышными. Подавайте их с любой начинкой по вашему выбору для настоящего гастрономического наслаждения!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1 ч.л.

Уксус 9% –1 ст.л.

Молоко коровье – 100 мл.

Сахар-песок – 25 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное яйцо, сахар и соль перемешиваем до растворения кристаллов.

Шаг 2. Вливаем молоко, размешиваем и вводим просеянную пшеничную муку.

Шаг 3. В однородной состав добавляем соду, гашеную уксусом и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Зачерпываем массу столовой ложкой и выкладываем на дно сковороды с большим количеством разогретого растительного масла.

Шаг 5. Обжариваем по две минуты с каждой стороны.

Шаг 6. Кушанье сервируем и декорируем по своему вкусу – подаем. Приятного чаепития!

Пышные оладьи на кислом молоке

Пышные оладьи на кислом молоке – это необычный рецепт, который добавит в ваш завтрак нотки свежести и приятной кислинки. Кислое молоко придает оладьям особый вкус и делает их в разы пышнее и воздушнее. Исходя из вышесказанного, не торопитесь избавляться от «испорченного» продукта!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Молоко коровье кислое – 500 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – 480 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л. + для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся венчиком и взбиваем яйца с сахарным песком и солью.

Шаг 2. В яичную смесь вливаем две столовые ложки подсолнечного масла и кислое молоко.

Шаг 3. Высыпаем соду и старательно перемешиваем до образования пузырьков воздуха на поверхности.

Шаг 4. Порциями всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто.

Шаг 5. Накрываем емкость с тестом крышкой либо затягиваем пищевой пленкой и на 20 минут оставляем в теплом помещении.

Шаг 6. Жарим оладьи на подсолнечном масле с двух сторон до светло-коричневого оттенка.

Шаг 7. Для удаления лишнего жира, промакиваем бумажными полотенцами и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке без яиц

Оладьи на молоке без яиц – это идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем или страдает от аллергии на яйца. Этот рецепт позволяет приготовить нежные и воздушные оладьи без яиц, сохранив при этом всю пышность и вкус. Не отказывайте себе в удовольствии вкусить такое угощение!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Соль – 1 щепотка

Сода – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Молоко коровье – 200 мл.

Уксус столовый 9% – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем, молоко нагреваем до теплого состояния, толстостенную сковородку смазываем растительным маслом и помещаем на конфорку с медленным нагревом.

Шаг 2. В молоке растворяем соль и сахар, соду гасим уксусом и вмешиваем в молочный состав. Горстями вводим муку и замешиваем гладкое тесто без комочков.

Шаг 3. Набираем тесто столовой ложкой и выкладываем на горячую сковороду, на расстоянии друг от друга.

Шаг 4. Жарим по 2 минуты с каждой стороны и перекладываем на тарелку.

Шаг 5. Дополняем ягодами либо различными посыпками и дегустируем. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на молоке с разрыхлителем

Пышные оладьи на молоке с разрыхлителем – это сытное и нежное кушанье, на готовку которого уйдет совсем немного вашего времени. Разрыхлитель добавляет воздушности, делая блюдо идеальным завтраком для всей семьи. Попробуйте подавать их с кленовым сиропом, сгущенным молоком или вареньем.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Молоко коровье – 300 мл.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ломтик сливочного масла растапливаем, муку просеиваем, яйцо промываем щеточкой и обсушиваем любым удобным способом.

Шаг 2. В чашу, удобную для смешивания, высыпаем нужное количество муки и разрыхлителя.

Шаг 3. Следом отправляем сахар, ванилин и соль – мешаем.

Шаг 4. В пиале соединяем растопленное сливочное масло и куриное яйцо.

Шаг 5. В яичный состав вливаем стакан молока и размешиваем компоненты.

Шаг 6. Объединяем сухую смесь и жидкую массу.

Шаг 7. Подливая оставшееся молоко, замешиваем тесто.

Шаг 8. Готовим оладьи на умеренном огне под крышкой, по 5 минут с каждой стороны.

Шаг 9. Теплое кушанье подаем к столу и наслаждаемся великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с яблоками

Оладьи на молоке с яблоками – это вкусное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака или ужина, после которого вы долго не ощутите ненавистное чувство голода. Сочные кусочки яблок придают оладьям особый вкус и делают их более сочными.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 150 мл.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 6-7 ст.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яблоко – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость отправляем яйцо, сахар и совсем немного соли.

Шаг 2. Вливаем теплое молоко.

Шаг 3. Всыпаем разрыхлитель и постепенно вводим просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Перемешав тесто до однородности, добавляем небольшие ломтики яблочной мякоти.

Шаг 5. Жарим оладьи на растительном масле с двух сторон до красивого золотистого колера.

Шаг 6. По желанию украшаем сахарной пудрой и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Оладьи на молоке с бананами

Оладьи на молоке с бананами – это удивительно вкусное и сытное кушанье, которое станет для вас сбалансированным приемом пищи в любое время дня. Свежие кусочки банана делают блюдо мягким и сочным, также фрукты насыщают оладушки невероятно приятным ароматом, перед которым невозможно устоять.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Банан крупный – 1 шт.

Мука – 200 гр.

Молоко коровье – 50 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разламываем мякоть банана и выкладываем в миску, разминаем вилкой до консистенции кашицы.

Шаг 2. Вмешиваем во фруктовую кашицу яйцо и молоко.

Шаг 3. В подготовленный состав всыпаем разрыхлитель и просеиваем муку.

Шаг 4. Замешиваем тесто.

Шаг 5. Зачерпываем массу столовой ложкой и выкладываем на горячую сковородку с раскаленным подсолнечным маслом.

Шаг 6. Подрумяниваем с двух сторон и подаем к столу. Приятного чаепития!

Оладьи на молоке с творогом

Оладьи на молоке с творогом – это простой и нежный рецепт, который позволяет приготовить сочные и ароматные оладушки с добавлением творога. Этот кисломолочный продукт насыщает кушанье невероятно мягкой текстурой, которая в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Творог – 300 гр.

Сахар тростниковый – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Молоко коровье – 70 мл.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Высыпаем творог в глубокую емкость, следом отправляем яичный желток.

Шаг 2. Добавляем коричневый сахар и молоко.

Шаг 3. Всыпаем просеянную муку и перемешиваем ингредиенты ручным венчиком.

Шаг 4. Белок слегка подсаливаем и взбиваем до стабильных пиков, не спеша вмешиваем в тесто.

Шаг 5. Обжариваем оладьи на растительном масле на минимальном пламени 4 минуты.

Шаг 6. Переворачиваем, накрываем крышкой и засекаем три минуты. К столу подаем «с пылу, с жару». Готовьте и получайте удовольствие!