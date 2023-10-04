ГлавнаяРецептыТоп консервация, которую нужно успеть сделать в октябре: рецепт маринованных шампиньонов Топ консервация, которую нужно успеть сделать в октябре: рецепт маринованных шампиньонов На чтение: 2 минуты В октябре в разгар сезон грибов. Чтобы не пропустить его и закрыть несколько баночек на зиму, мы подготовили рецепт маринованных шампиньонов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Маринованные шампиньоны – не только отличная закуска к праздничному столу, но и идеальный гарнир к мясу или рыбе. Также такие грибы можно сразу добавлять в салаты. 24 канал. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Кроме как закрыть их на зиму, такие шампиньоны можно оставить в маринаде и сразу подавать на стол. Рецепт маринованных шампиньонов Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм шампиньонов; – 1 литр воды; – 3 чайные ложки соли; – 4 чайные ложки сахара; – горчица в порошке; – горчица в зернах; – перец горошком; _ лавровый лист; – 100 г 9% уксуса; – 100 граммов подсолнечного масла; – 10 зубчиков чеснока. Приготовление: Тщательно моем грибы под проточной водой. Если вы приобрели мелкие грибы – достаточно смыть с них грязь, если большие или средние – их можно почистить от кожуры и разрезать на четверти. В большой кастрюле отвариваем шампиньоны в кипящей воде в течение 10 минут. Сливаем воду или замораживаем грибной бульон для дальнейшего использования в супах или соусах. Для маринада смешиваем все ингредиенты и доводим до кипения. Добавляем туда грибы и варим еще 15-20 минут. Готовые грибы перекладываем в чистые, стерилизованные, чистые банки и закрываем крышками. Такие грибы можно не закрывать на зиму – оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить острый кетчуп на зиму. Поделитесь с друзьями