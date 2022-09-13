Современная медицина в СПб. Чем занимается гнатолог и его консультация

Об использовании комбинированной анестезии в современной стоматологии.

Сегодня в стоматологии активно применяются местные анестетики, позволяющие специалистам гарантировать высокоэффективную анестезию – так происходит в большинстве случаев лечение зубов. Однако, как отмечают многие практикующие хирурги, местная анестезия не позволяет устранить все проблемы, связанные с лечением и протезированием зубов. К числу подобных проблем следует отнести множество фобий, напрямую связанных с ожиданием зубной боли. Есть одна клиника в СПБ, в которой работают квалифицированные врачи, в том числе и гнатолог https://magentadental.ru/uslugi/gnatolog/.

Стоматология — комбинированная анестезия

И в наши дни во многих слоганах, принадлежащих стоматологическим клиникам, можно услышать о безболезненном лечении. Всегда ли данное утверждение соответствует истине? Давайте разбираться. Ведь именно боль является основной причиной, по которой лечение у стоматолога постоянно откладывается. И очень часто основной просьба пациента к лечащему врачу – лечить зубы без болезненных ощущений. И здесь на помощь приходит анестезия.

Можно ли лечить зубы под наркозом?

Характеристика лечения зубов под наркозом. Лечение зубов с применение общего наркоза давно не вызывает удивление. Благодаря этой услуге миллионы пациентов забыли об ужасе, который навевало само упоминание о стоматологическом кресле. Лечение без боли – то, о чем мечтали многие. Всё реально: пациента вводят в сон, во время которого отключается сознание и выключается общая чувствительность. Стоматологу представлена прекрасная возможность поработать в тишине и покое, не опасаясь нервных и не прогнозируемых движений, которые будут мешать врачу.

Ведь большинство из нас боятся стоматолога, как дьявол святой воды. Причина этого – страх перед болью. Между тем, поход к стоматологу может быть абсолютно безболезненным, потому что даже незначительные манипуляции можно выполнять под местной анестезией.

Безопасна ли анестезия и болеутоляющие во время беременности?

Мнение врачей на этот счет может сразу успокоить всех будущих мам – разовая анестезия под контролем врача не повредит здоровью будущего ребенка. Взглянув с другой стороны, сильная боль во время процедур, например, при лечении зуба, намного опаснее для будущего малыша, если мама будет стараться ее терпеть. Кроме того, с болеутоляющим средством в больной зуб вводится анестетик, уничтожающий инфекции, которые намного опасней для зародыша.