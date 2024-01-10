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Бельгийские вафли без масла

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Бельгийские вафли без масла

Описание приготовления:

Бельгийские вафли получаются очень мягкие, нежные, тем они и отличаются от венских вафель, у которых присутствует хрусткая корочка. Количество сахара в тесте регулируйте под себя, попробовав первую вафельку — у меня они умеренно сладкие. Если вы уверены в своей электровафельнице, то можно вообще не смазывать панели маслом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки
  • Молоко 100 Миллилитров
  • Сметана 50 Грамм
  • Сахар 50 Грамм
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

252 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бельгийские вафли без масла»

Бельгийские вафли без масла

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Бельгийские вафли без масла

В миску вбейте яйца и добавьте сахар.

Бельгийские вафли без масла

Миксером взбейте эти ингредиенты до получения пышной массы.

Бельгийские вафли без масла

Добавьте сметану и молоко.

Бельгийские вафли без масла

Венчиком перемешайте все эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Бельгийские вафли без масла

Просейте муку с разрыхлителем к жидкой смеси.

Бельгийские вафли без масла

Получается вязкое тесто, которое по консистенции похоже на сметану.

Бельгийские вафли без масла

Панели электровафельницы смажьте тонким слоем растительного масла и выкладывайте по одной столовой ложке теста на каждую половину. Выпекайте вафли 3-4 минуты.

Бельгийские вафли без масла

Готовые бельгийские вафли выложите на тарелке стопочкой, полейте сгущенным молоком или любимым сиропом и подавайте к столу.

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