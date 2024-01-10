Описание приготовления:

Бельгийские вафли получаются очень мягкие, нежные, тем они и отличаются от венских вафель, у которых присутствует хрусткая корочка. Количество сахара в тесте регулируйте под себя, попробовав первую вафельку — у меня они умеренно сладкие. Если вы уверены в своей электровафельнице, то можно вообще не смазывать панели маслом.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 150 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Молоко 100 Миллилитров

Сметана 50 Грамм

Сахар 50 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

252 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бельгийские вафли без масла»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

В миску вбейте яйца и добавьте сахар.

Миксером взбейте эти ингредиенты до получения пышной массы.

Добавьте сметану и молоко.

Венчиком перемешайте все эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Просейте муку с разрыхлителем к жидкой смеси.

Получается вязкое тесто, которое по консистенции похоже на сметану.

Панели электровафельницы смажьте тонким слоем растительного масла и выкладывайте по одной столовой ложке теста на каждую половину. Выпекайте вафли 3-4 минуты.

Готовые бельгийские вафли выложите на тарелке стопочкой, полейте сгущенным молоком или любимым сиропом и подавайте к столу.