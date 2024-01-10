Описание приготовления:
Бельгийские вафли получаются очень мягкие, нежные, тем они и отличаются от венских вафель, у которых присутствует хрусткая корочка. Количество сахара в тесте регулируйте под себя, попробовав первую вафельку — у меня они умеренно сладкие. Если вы уверены в своей электровафельнице, то можно вообще не смазывать панели маслом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Вафли
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Молоко 100 Миллилитров
- Сметана 50 Грамм
- Сахар 50 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
252 ккал
Калорийность
7 г
Белки
7 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бельгийские вафли без масла»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
В миску вбейте яйца и добавьте сахар.
Миксером взбейте эти ингредиенты до получения пышной массы.
Добавьте сметану и молоко.
Венчиком перемешайте все эти ингредиенты до получения однородной смеси.
Просейте муку с разрыхлителем к жидкой смеси.
Получается вязкое тесто, которое по консистенции похоже на сметану.
Панели электровафельницы смажьте тонким слоем растительного масла и выкладывайте по одной столовой ложке теста на каждую половину. Выпекайте вафли 3-4 минуты.
Готовые бельгийские вафли выложите на тарелке стопочкой, полейте сгущенным молоком или любимым сиропом и подавайте к столу.