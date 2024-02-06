Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить булгур с кабачками, сладким перцем и фасолью. Из овощей сюда можно добавить консервированную кукурузу, помидоры черри или замороженный зеленый горошек, а из специй молотый острый перец и кориандр. Фасоль — источник растительного белка, и получается даже не гарнир, а полноценное сытное блюдо без мяса. Оно хорошо насыщает, но не вызывает ощущения тяжести, а овощи добавляет сочности и насыщенного вкуса.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Булгур 100 Грамм

Фасоль 120 Грамм (красная, консервированная)

Морковь 60 Грамм

Болгарский перец 1/2 Штуки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка молотая 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 20 Миллилитров

Кабачок 150 Грамм

Вода горячая 250 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

121 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булгур с кабачками, сладким перцем и фасолью»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и порежьте брусочками, репчатый лук полукольцами, а болгарский перец соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте овощи около 3 минут.

Кабачок нарежьте четвертинками, добавьте в сковороду и готовьте с остальными овощами еще 2-3 минуты.

Затем добавьте булгур. Промывать его не нужно. Обжарьте с овощами булгур еще 1-2 минуты.

Влейте горячую воду, добавьте соль и все специи. Доведите до кипения, убавьте температуру на минимальную и готовьте под крышкой около 15 минут. За это время вода должна почти полностью выпариться, а булгур стать мягким.

Консервированную фасоль промойте и добавьте в сковороду. Аккуратно перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты.

Булгур с кабачками, сладким перцем и фасолью готов, приятного вам аппетита!