Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить булгур с кабачками, сладким перцем и фасолью. Из овощей сюда можно добавить консервированную кукурузу, помидоры черри или замороженный зеленый горошек, а из специй молотый острый перец и кориандр. Фасоль — источник растительного белка, и получается даже не гарнир, а полноценное сытное блюдо без мяса. Оно хорошо насыщает, но не вызывает ощущения тяжести, а овощи добавляет сочности и насыщенного вкуса.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Булгур Блюдо: Горячие блюда / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Булгур 100 Грамм
- Фасоль 120 Грамм (красная, консервированная)
- Морковь 60 Грамм
- Болгарский перец 1/2 Штуки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка молотая 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Кабачок 150 Грамм
- Вода горячая 250 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
121 ккал
Калорийность
1 г
Белки
5 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булгур с кабачками, сладким перцем и фасолью»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и порежьте брусочками, репчатый лук полукольцами, а болгарский перец соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте овощи около 3 минут.
Кабачок нарежьте четвертинками, добавьте в сковороду и готовьте с остальными овощами еще 2-3 минуты.
Затем добавьте булгур. Промывать его не нужно. Обжарьте с овощами булгур еще 1-2 минуты.
Влейте горячую воду, добавьте соль и все специи. Доведите до кипения, убавьте температуру на минимальную и готовьте под крышкой около 15 минут. За это время вода должна почти полностью выпариться, а булгур стать мягким.
Консервированную фасоль промойте и добавьте в сковороду. Аккуратно перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты.
Булгур с кабачками, сладким перцем и фасолью готов, приятного вам аппетита!