Современная полиграфическая печать. Изготовление бейджиков в Украине

Данный вид продукции имеет две части – основа из картона или бумаги и карман. Последний прикрепляется к основе с помощью клея или двухстороннего скотча. Внешне печать папок с логотипом с приклееным карманом похоже на цельнокройную, но способ ее изготовления отличается благодаря чему можно данный продукт делать от 1 штуки, и что очень важно очень оперативно небольшой тираж наша типография может сделать за считанные часы в течении рабочего дня

Преимущества вклеенного кармана

Цифровая печать с возможностью изготовления малого тиража Оперативно в течении рабочего дня Практичность и удобство в использовании



Размер печать папок а4 с вклеенным карманом в сложенном виде – 215 мм на 300 мм, в разложенном – 435 мм на 300 мм. Для изготовления используют плотную бумагу 350 грм.М2, а для дополнительной выразительности или прочности можно использовать матовую или глянцевую ламинацию.