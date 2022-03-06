Современная полиграфическая печать. Изготовление бейджиков в Украине

Печать папок на заказ
Картонная папка для документов – незаменимый спутник бизнеса: презентации, заключения договоров, деловые встречи, прием гостей не обходятся без них. Правильно организованный документооборот и хранение бумаг облегчает ведение бизнеса и демонстрирует высоки уровень любой организации так как папка картонная также является инструментом через который реализовывается маркетинг бренда. К таким инструментам так же относится печать каталогов цифровая. Мы рекомендуем обращаться в компанию «ПринтПоинт», которая изготовит вам бейджик хорошего качества по вменяемому прайсу.
Изготовление папок с вклеенным карманом
Данный вид продукции имеет две части – основа из картона или бумаги и карман. Последний прикрепляется к основе с помощью клея или двухстороннего скотча. Внешне печать папок с логотипом с приклееным карманом похоже на цельнокройную, но способ ее изготовления отличается благодаря чему можно данный продукт делать от 1 штуки, и что очень важно очень оперативно небольшой тираж наша типография может сделать за считанные часы в течении рабочего дня
Преимущества вклеенного кармана
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- Цифровая печать с возможностью изготовления малого тиража
- Оперативно в течении рабочего дня
- Практичность и удобство в использовании
Размер печать папок а4 с вклеенным карманом в сложенном виде – 215 мм на 300 мм, в разложенном – 435 мм на 300 мм. Для изготовления используют плотную бумагу 350 грм.М2, а для дополнительной выразительности или прочности можно использовать матовую или глянцевую ламинацию.
Картонная папка цельнокройная
Этот вид печать папок картонных производятся методом вырубки из целого листа картона или плотной бумаги. Он являеться одним из самых популярных при средних и больших тиражах, как правила минимальный экономический целесообразный тираж данного вида продукции от 500 шт. Технология производства позволяет иметь низкую цену за единицу товара при даже средних тиражах.
Преимущества такого вида продукции
- Стилизация изделия за счет формы высечки
- Большая жесткость изделия, а также при офсетном способе печати можно использовать плашечные и металлизированные краски
- Карман может иметь замковое крепление когда изделие складывается без склеивания.***