Описание приготовления:
Компоте отличается от кули наличием кусочков ягод или фруктов. При изготовлении компоте лучше всего взять силиконовые формы. Все остальные рекомендую проложить пленкой, чтобы не было проблем с извлечением заготовки. Для приготовления компоте из замороженных ягод желатина возьмите чуть больше, так как в ней больше жидкости. Перед приготовлением компоте не размораживают, пока готовится и настаивается торт он примет нужную структуру.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 400 Грамм
- Желатин 13 Грамм
- Вода 40 Грамм
- Сахар 50 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
74 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубничное компоте для торта»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компоте из клубники для торта. Ягоды переберите, сполосните и дайте им обсохнуть. Желатин залейте холодной, кипяченой водой и дайте набухнуть в течение 45-60 минут, согласно инструкции.
У клубники отрежьте хвостики. Порежьте ягоды кубиком. Выложите ягоды в сотейник с толстым дном.
К клубнике всыпьте сахар, перемешайте и дайте немного постоять, чтобы появился сок.
Набухший желатин распустите до однородности на водяной бане.
Кастрюлю с клубникой поставьте на медленный огонь и доведите до кипения и сразу снимите. Дайте постоять 3-4 минуты и влейте подготовленный желатин. Перемешайте.
Переложите компоте в силиконовую форму диаметром 18-20 сантиметров и остудите. Поставьте форму в морозилку до полного застывания на 3-4 часа. После этого извлеките компоте из формы и используйте по назначению.
Приятного использования!