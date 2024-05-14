Описание приготовления:

Компоте отличается от кули наличием кусочков ягод или фруктов. При изготовлении компоте лучше всего взять силиконовые формы. Все остальные рекомендую проложить пленкой, чтобы не было проблем с извлечением заготовки. Для приготовления компоте из замороженных ягод желатина возьмите чуть больше, так как в ней больше жидкости. Перед приготовлением компоте не размораживают, пока готовится и настаивается торт он примет нужную структуру.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Состав / Ингредиенты:

Клубника 400 Грамм

Желатин 13 Грамм

Вода 40 Грамм

Сахар 50 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

74 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубничное компоте для торта»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компоте из клубники для торта. Ягоды переберите, сполосните и дайте им обсохнуть. Желатин залейте холодной, кипяченой водой и дайте набухнуть в течение 45-60 минут, согласно инструкции.

У клубники отрежьте хвостики. Порежьте ягоды кубиком. Выложите ягоды в сотейник с толстым дном.

К клубнике всыпьте сахар, перемешайте и дайте немного постоять, чтобы появился сок.

Набухший желатин распустите до однородности на водяной бане.

Кастрюлю с клубникой поставьте на медленный огонь и доведите до кипения и сразу снимите. Дайте постоять 3-4 минуты и влейте подготовленный желатин. Перемешайте.

Переложите компоте в силиконовую форму диаметром 18-20 сантиметров и остудите. Поставьте форму в морозилку до полного застывания на 3-4 часа. После этого извлеките компоте из формы и используйте по назначению.

Приятного использования!