Современное образование в Алматы. Дистанционное обучение

Дети, тянущиеся к знаниям, иногда на порыве энтузиазма поступают в ВУЗ https://almaty-university.kz/, но охладевают к занятиям после первого или второго курса. Такое, увы, происходит, и ничего с этим не сделать. Многие ребята поступают в ВУЗ из-за военной кафедры, из-за нежелания идти на военную службу в звании рядового. Их тоже можно понять. Давать взятки профессорам и преподавателям многие не хотят и не умеют, а сдавать курсовые, контрольные, дипломные работы приходится. Можно ли найти выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации?

Выход есть всегда! Команда профессиональных научных работников оказывает помощь студентам, за скромное вознаграждение создавая научные работы на заказ. Нужна дипломная работа? Нет проблем. Не выходит контрольная работа? С этой задачей они тоже справятся. Нужны семестровая и курсовая? Никаких проблем. Этой команде по плечу любой заказ, если он имеет отношение к науке.

Многие сомневаются, можно ли рассчитывать на добросовестный труд, который будет представлен на суд научной общественности под чужим именем. Сможет ли повторить подвиги неизвестных авторов сам студент, не станет ли работа, выполненная другим человеком, надгробным камнем его будущей карьеры? На этот вопрос нельзя ответить однозначно; можно лишь сказать, что выбор, каким образом идти по жизни, всегда остается за каждым отдельным человеком — в этом и есть высшее понимание свободы выбора. Если в стране имеются авторы, способные создавать полноценные научные труды, не все потеряно: возможно, со временем один из студентов, окончивший ВУЗ с чужой помощью, займет то же место, и с благодарностью вспомнит бывших безымянных ученых.

Образование никогда не проходит для человека бесследно: любое обучение оставляет след, и заставляет вернуться к той же теме через многие годы. С какими бы проблемами мы не сталкивались, мы всегда можем найти отдушину в познании мира. Любой, кому довелось учиться в институте, университете, академии — полноценный член будущего, просвещенного общества.