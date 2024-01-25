Описание приготовления:

Яйца которые утопают в аппетитном томатном соусе — это очень вкусно! Подавать шакшуку к столу можно с ломтиками свежего багета и ароматной зеленью. Томаты для соуса используем консервированные, в собственном соку. Добавление лука, чеснока и сладкого перца зададут характерный вкус соуса. Надеюсь вам понравится рецепт и вы с удовольствием будете готовить шакшуку для себя и семьи!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница География кухни: Еврейская

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Томаты 300 Грамм (в собственном соку)

Лук 70 Грамм

Перец сладкий 80 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Петрушка 1 Пучок

Оливковое масло 2 Ст. ложки

Копченая паприка 1 Чайная ложка

Сушеный чили 1 Щепотка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

108 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шакшука»

Подготовьте все ингредиенты.

Очистите репчатый лук, чеснок и сладкий перец. Овощи ополосните и просушите. Нарежьте лук небольшими кубиками, чеснок также мелко нарубите, сладкий перец нарежьте полосками.

В сковороде разогрейте немного оливкового масла, выложите лук, перец и чеснок. Жарьте овощи несколько минут, помешивая.

Переложите в сковороду томаты в собственном соку, добавьте паприку, чили, соль и перец по вкусу.

Тушите соус 5-6 минут на небольшом огне. Затем обязательно снимите пробу, отрегулируйте вкус соуса на соль, перец. При желании можете добавить щепотку сахара, если любите более сладкие соусы.Также сделайте в соусе три лунки.

Вбейте в сковороду куриные яйца. Посолите немного яйца.

Готовьте шакшуку на небольшом огне, 3-4 минуты, в процессе не накрывайте крышкой, чтобы желток остался жидким.

Готовую шакшуку посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!