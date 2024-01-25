Описание приготовления:
Яйца которые утопают в аппетитном томатном соусе — это очень вкусно! Подавать шакшуку к столу можно с ломтиками свежего багета и ароматной зеленью. Томаты для соуса используем консервированные, в собственном соку. Добавление лука, чеснока и сладкого перца зададут характерный вкус соуса. Надеюсь вам понравится рецепт и вы с удовольствием будете готовить шакшуку для себя и семьи!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница География кухни: Еврейская
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Томаты 300 Грамм (в собственном соку)
- Лук 70 Грамм
- Перец сладкий 80 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Петрушка 1 Пучок
- Оливковое масло 2 Ст. ложки
- Копченая паприка 1 Чайная ложка
- Сушеный чили 1 Щепотка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
108 ккал
Калорийность
3 г
Белки
8 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шакшука»
Подготовьте все ингредиенты.
Очистите репчатый лук, чеснок и сладкий перец. Овощи ополосните и просушите. Нарежьте лук небольшими кубиками, чеснок также мелко нарубите, сладкий перец нарежьте полосками.
В сковороде разогрейте немного оливкового масла, выложите лук, перец и чеснок. Жарьте овощи несколько минут, помешивая.
Переложите в сковороду томаты в собственном соку, добавьте паприку, чили, соль и перец по вкусу.
Тушите соус 5-6 минут на небольшом огне. Затем обязательно снимите пробу, отрегулируйте вкус соуса на соль, перец. При желании можете добавить щепотку сахара, если любите более сладкие соусы.Также сделайте в соусе три лунки.
Вбейте в сковороду куриные яйца. Посолите немного яйца.
Готовьте шакшуку на небольшом огне, 3-4 минуты, в процессе не накрывайте крышкой, чтобы желток остался жидким.
Готовую шакшуку посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!