Современные LED лампы и освещение

Светодиодное освещение и сфера его применения

Как только человек изобрел электричество, он не перестает совершенствовать способы освещения. Одним из них является светодиод. О нем впервые заговорили в начале 20 столетия, но практического применения он так и не увидел. Его основателем был ученый Раунд. Позже, один из российских ученых — Лосев, предложит специфическое освещение – люминесценцию. Это освещение ученому удастся на основе опытов с карбидом кремния. Такое явление ученый назовет «световое реле». Исследования Лосева подтолкнут к изобретению полупроводниковых ламп.

Когда появились светодиоды?

Вторая половина 20 столетия стала прогрессом в производстве светодиодов. Из только красного оттенка светодиод стал трехкристальным, соединив в себе зеленый, синий и красный оттенки. С каждым годом увеличивались возможности светодиодных ламп. В настоящее время светоотдача современных светодиодных ламп составляет промежуток между шестьюдесятью и девятистам лм/Вт.

Светодиодное освещение — это что-то новое?

Поскольку светодиодное освещение относится к чему-то новому и неизведанному человек часто не понимает, с чем связан тот факт, что мы сегодня стали полностью переходить на новый лад. Освещение территории дома может выполняться только при помощи встроенных технологий на основе светодиодов.

Светодиодные лампы, которые можно купить, подробнее на сайте, нашли свое широкое применение, как в быту, так и в общественных организациях. Их используют в осветительных приборах торговых залов, офисов. Они достаточно эффектны в архитектурной подсветке, оригинально смотрятся в ландшафтном дизайне. Достаточно популярны светодиодные трековые системы, а также консольные уличные светодиодные светильники с отличной светоотдачей. Аналогично работают прожекторы со светодиодом. Их используют для подсветки фасадов зданий, газонов, лестниц, тротуаров. Светодиоды применяют в точечном освещении любого помещения, в светильниках. Они безопасны в использовании, качественны, имеют длительный срок эксплуатации.