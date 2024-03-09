Картошка по-деревенски, запеченная в духовке – это блюдо, которое пользуется огромной популярностью, потому как подавать к столу его, можно не только в качестве гарнира, но и как закуску, дополнив разносолами и любимыми соусами. Готовить корнеплод совсем не сложно, а в результате, всегда получаются золотистые и донельзя аппетитные ломтики, которые разлетаются с тарелок в мгновение ока. Именно разлетаются, потому как перед ароматом, мягкой текстурой и похрустывающей корочкой не устоит даже тот, кто придерживается диеты.
Картошка по-деревенски, запеченная дольками в духовке
Картошка по-деревенски, запеченная дольками в духовке – это прекрасная альтернатива фастфуду, которая не навредит ни вашему пищеварению, ни вашей фигуре. Потому как при запекании, нам потребуется всего лишь 25 грамм масла, а не несколько сотен миллилитров, которые требуются для готовки во фритюре.
Ингредиенты –+4 порц.
- Картофель 1 кг
- Масло сливочное 25 гр.
- Паприка 1 ч.л.
- Соль 1 щепотка
Шаги 35 мин.
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Как запечь картошку по-деревенски в духовке? Клубни очищаем и ополаскиваем, разрезаем на 4-6 долек, в зависимости от размера.
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Воду солим и доводим до кипения, провариваем картофельные ломтики 5 минут и откидываем на сито. Через 5-7 минут возвращаем в кастрюлю.
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В отдельной пиале растапливаем сливочное масло и соединяем с паприкой.
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Поливаем картофель ароматным маслом и старательно перемешиваем до равномерного распределения.
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Противень выстилаем листом пекарской бумаги и в один слой выкладываем картошку.
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Запекаем полчаса при температуре в 250 градусов.
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Запеченная картошка по-деревенски в духовке готова! Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Картофель по-деревенски с хрустящей корочкой в духовке
Картофель по-деревенски с хрустящей корочкой в духовке – это отличный вариант закуски к пенному либо же гарнир к вашему любимому мясному блюду. Румяные дольки отлично гармонируют со всевозможными соусами, разносолами, а также свежими салатами из овощей и зелени.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Картошка – 1 кг.
- Масло подсолнечное – 5 ст.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Чеснок гранулированный – 0,3 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Приправа для картошки – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картошку очищаем и разрезаем на дольки, высыпаем в кастрюлю и заливаем кипятком, провариваем три минуты и откидываем на дуршлаг, даем время остыть.
Шаг 2. Подсолнечное масло смешиваем с солью и специями.
Шаг 3. Пряную смесь переливаем к картофелю и перемешиваем.
Шаг 4. Раскладываем дольки на противень срезом вверх и убираем в духовку, предварительно прогретую до 220 градусов.
Шаг 5. Засекаем 20-30 минут, проверяем на готовность и подаем к столу. Приятного аппетита!
Запеченная картошка по-деревенски без кожуры
Запеченная картошка по-деревенски без кожуры – это простое в приготовлении и очень вкусное закусочное блюдо. Внимательно отнеситесь к выбору специй, ибо их вкус и аромат напрямую влияет на вкусовые характеристики золотистых долек с аппетитной корочкой.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Картофель – 400 гр.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Карри – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса счищаем кожуру с клубней, овощи ополаскиваем под струей воды.
Шаг 2. Каждую картофелину разрезаем на 4 сегмента (вдоль).
Шаг 3. Ломтики посыпаем солью и перцем с карри.
Шаг 4. Сбрызгиваем растительным маслом и тщательно перемешиваем, высыпаем в форму для запекания.
Шаг 5. Запекаем в течение 30-35 минут при 190 градусах, пару раз перемешивая для равномерного приготовления.
Шаг 6. Красиво выкладываем дольки на сервировочное блюдо и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!
Картофель по-деревенски с кожурой в духовке
Картофель по-деревенски с кожурой в духовке можно запросто приготовить в домашних условиях, используя лишь те компоненты, которые всегда есть под рукой. Такое кушанье является отличной заменой уличной еде, в состав которой входит огромное количество консервантов и химии.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Картофель – 600 гр.
- Масло подсолнечное – 80 мл.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вооружаемся щеткой либо губкой и активно промываем картофельные клубни, избавляясь от всей грязи. Зелень обдаем водой и стряхиваем излишки влаги, на противень кладем лист пергамента.
Шаг 2. На достаточно крупные дольки разрезаем каждый клубень.
Шаг 3. Складываем нарезку в емкость с высокими бортиками.
Шаг 4. Мелко рубим веточки свежего укропа.
Шаг 5. Зелень вместе с солью и молотым перцем пересыпаем к картошке, поливаем подсолнечным маслом и смешиваем составляющие.
Шаг 6. Выкладываем картофель на пергамент, сохраняя между кусочками небольшое расстояние. Прогреваем духовку до отметки в 190 градусов.
Шаг 7. Запекаем, накрыв фольгой, 20 минут. Затем фольгу убираем и даем кушанью подрумяниться.
Шаг 8. Золотистые дольки подаем к столу в горячем виде и дегустируем. Приятного аппетита!
Картошка по-деревенски с чесноком
Картошка по-деревенски с чесноком – это ароматная закуска, которая влюбляет в себя при первой же дегустации, потому как невозможно устоять перед румяными ломтиками, сохраняющими мягкость внутри и похрустывающими снаружи. Перед подачей советуем посыпать свежей зеленью.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Картошка – 500 гр.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Масло растительное – 20 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем компоненты, перечисленные в списке.
Шаг 2. Клубни промываем со щеткой и разрезаем на дольки.
Шаг 3. Овощи заливаем водой и доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты.
Шаг 4. Снимаем шелуху с зубчиков чеснока, мелко рубим ножом либо натираем на мелкой терке.
Шаг 5. В пакет забрасываем картофель, чеснок, молотый перец и соль, поливаем растительным маслом и хорошенько встряхиваем.
Шаг 6. Раскладываем ломтики на лист пекарской бумаги так, как показано на фото и убираем в духовку, прогретую до 220 градусов до образования характерной корочки.
Шаг 7. Перекладываем аппетитную картошку в сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!
Картошка с мясом по-деревенски в духовке
Картошка с мясом по-деревенски в духовке – это сытное и сбалансированное кушанье, которое прекрасно подходит для семейного приема пищи. В качестве основного компонента следует выбирать такие части свиной туши, как шея, вырезка либо ошеек. Попробуйте, и вы не пожалеете!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 350 гр.
- Картофель – 500 гр.
- Масло подсолнечное – 4 ст.л.
- Приправа для картошки – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Свинину промываем водой и обсушиваем любым удобным способом. Режем на порционные пластины, как для отбивных.
Шаг 3. Клубни в кожуре тщательно промываем с грубой мочалкой и нарезаем дольками.
Шаг 4. Раскаляем столовую ложку подсолнечного масла в сковороде и быстро подрумяниваем мясо с двух сторон.
Шаг 5. Картофель смешиваем с растительным маслом и специями, высыпаем в форму.
Шаг 6. Сверху раскладываем свинину и запекаем 40-45 минут при 180 градусах.
Шаг 7. Аппетитный картофель по-деревенски с мясом распределяем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!
Картошка, запеченная в рукаве по-деревенски
Картошка, запеченная в рукаве по-деревенски – это оригинальный и интересный способ приготовления всеми любимого клубня, которым, казалось бы, уже давно нельзя никого удивить. Однако дополнив ломтики ароматными и душистыми специями, блюдо получается очень вкусным.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Картошка – 1 кг.
- Масло растительное – 40 мл.
- Чеснок – 10 зуб.
- Перец чили – 0,5 шт.
- Паприка сладкая молотая – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства выкладываем на стол все компоненты, перечисленные выше.
Шаг 2. Картофель чистим и режем так, как показано на фото, высыпаем в миску.
Шаг 3. Добавляем колечки перца чили без семян и крупно нарезанные кусочки чеснока.
Шаг 4. Посыпаем солью и молотыми специями.
Шаг 5. Поливаем растительным маслом и перемешиваем до равномерного распределения.
Шаг 6. Перекладываем заготовку в рукав для запекания и связываем концы, делаем несколько проколов для выхода пара и укладываем в жаропрочную форму.
Шаг 7. Запекаем 40 минут при 200 градусах, затем пакет разрезаем и даем долькам подрумяниться в течение 10 минут.
Шаг 8. Ароматную картошку дополняем зеленью и любимыми соусами. Приятного аппетита!
Картошка с грибами по-деревенски в духовке
Картошка с грибами по-деревенски в духовке – это ароматное и безумно вкусное блюдо, с приготовлением которого справится даже школьник, потому как весь процесс заключается в нарезке ингредиентов, все остальное за вас сделает духовой шкаф. Побалуйте себя аппетитными дольками!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Картошка – 700 гр.
- Шампиньоны – 250 гр.
- Масло подсолнечное – 100 мл.
- Приправа овощная – 1 щепотка.
- Соль – 1 щепотка.
- Базилик сушеный – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картошку очищаем при помощи овощечистки и ополаскиваем.
Шаг 2. Режем клубни на ломтики, поливаем подсолнечным маслом (60 миллилитров), солим, приправляем и мешаем.
Шаг 3. Грибы разрезаем на 4-6 частей, сбрызгиваем остатками подсолнечного масла и так же посыпаем специями и солью.
Шаг 4. Ингредиенты смешиваем и перекладываем в форму, пригодную для запекания.
Шаг 5. Готовим 30-35 минут при температуре 180 градусов. К столу подаем в горячем виде. Приятного аппетита!
Картошка по-деревенски с паприкой в духовке
Картошка по-деревенски с паприкой в духовке – это кушанье, которое подходит не только для обычного будничного ужина, но также и для праздничного стола. Поверьте, даже самый изощренный гость не сможет устоять перед ароматными картофельными ломтиками, покрытыми специями.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Картошка – 700 гр.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
- Карри – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и промываем клубни картофеля.
Шаг 2. Нарезаем дольками, используя фигурный нож, и загружаем в емкость с высокими бортиками.
Шаг 3. Посыпаем ломтики сладкой паприкой, солью, гранулированным чесноком и карри.
Шаг 4. Дополняем растительным маслом.
Шаг 5. Составляющие перемешиваем до равномерного распределения каждого ингредиента.
Шаг 6. На противень кладем силиконовый коврик либо пергамент и высыпаем дольки.
Шаг 7. Убираем полуфабрикат в духовой шкаф, прогретый до 190 градусов, на 30-35 минут. Готовьте и получайте удовольствие!
Картошка по-деревенски с майонезом в духовке
Картошка по-деревенски с майонезом в духовке – это блюдо на скорую руку, которое поможет вам внести в привычное меню нечто совершенно новое и безумно вкусное. Подав такое блюдо к столу вместе с кусочками соленой рыбы, отварной птицы или отбивными, вы получите массу комплиментов!
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 5-7 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Картошка – 4 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Крупные клубни одинакового размера очищаем от кожуры и тщательно промываем под струей воды.
Шаг 2. Каждую картошку разрезаем на 4 дольки одинаковой толщины.
Шаг 3. Посыпаем нарезку любимыми специями и солью.
Шаг 4. Добавляем растительное масло и майонез – старательно перемешиваем состав.
Шаг 5. Раскладываем ломтики на противень, сохраняя небольшое расстояние между сегментами.
Шаг 6. Готовим 25-30 минут при 190 градусах и подаем к столу сразу же, вынув из духовки. Приятного аппетита!