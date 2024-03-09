Картошка по-деревенски, запеченная в духовке – это блюдо, которое пользуется огромной популярностью, потому как подавать к столу его, можно не только в качестве гарнира, но и как закуску, дополнив разносолами и любимыми соусами. Готовить корнеплод совсем не сложно, а в результате, всегда получаются золотистые и донельзя аппетитные ломтики, которые разлетаются с тарелок в мгновение ока. Именно разлетаются, потому как перед ароматом, мягкой текстурой и похрустывающей корочкой не устоит даже тот, кто придерживается диеты.

Картошка по-деревенски, запеченная дольками в духовке

Картошка по-деревенски, запеченная дольками в духовке – это прекрасная альтернатива фастфуду, которая не навредит ни вашему пищеварению, ни вашей фигуре. Потому как при запекании, нам потребуется всего лишь 25 грамм масла, а не несколько сотен миллилитров, которые требуются для готовки во фритюре.

Ингредиенты –+4 порц.

Картофель 1 кг

Масло сливочное 25 гр.

Паприка 1 ч.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 35 мин.

Как запечь картошку по-деревенски в духовке? Клубни очищаем и ополаскиваем, разрезаем на 4-6 долек, в зависимости от размера. Воду солим и доводим до кипения, провариваем картофельные ломтики 5 минут и откидываем на сито. Через 5-7 минут возвращаем в кастрюлю. В отдельной пиале растапливаем сливочное масло и соединяем с паприкой. Поливаем картофель ароматным маслом и старательно перемешиваем до равномерного распределения. Противень выстилаем листом пекарской бумаги и в один слой выкладываем картошку. Запекаем полчаса при температуре в 250 градусов. Запеченная картошка по-деревенски в духовке готова! Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Картофель по-деревенски с хрустящей корочкой в духовке

Картофель по-деревенски с хрустящей корочкой в духовке – это отличный вариант закуски к пенному либо же гарнир к вашему любимому мясному блюду. Румяные дольки отлично гармонируют со всевозможными соусами, разносолами, а также свежими салатами из овощей и зелени.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Масло подсолнечное – 5 ст.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 0,3 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Приправа для картошки – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку очищаем и разрезаем на дольки, высыпаем в кастрюлю и заливаем кипятком, провариваем три минуты и откидываем на дуршлаг, даем время остыть.

Шаг 2. Подсолнечное масло смешиваем с солью и специями.

Шаг 3. Пряную смесь переливаем к картофелю и перемешиваем.

Шаг 4. Раскладываем дольки на противень срезом вверх и убираем в духовку, предварительно прогретую до 220 градусов.

Шаг 5. Засекаем 20-30 минут, проверяем на готовность и подаем к столу. Приятного аппетита!

Запеченная картошка по-деревенски без кожуры

Запеченная картошка по-деревенски без кожуры – это простое в приготовлении и очень вкусное закусочное блюдо. Внимательно отнеситесь к выбору специй, ибо их вкус и аромат напрямую влияет на вкусовые характеристики золотистых долек с аппетитной корочкой.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Карри – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса счищаем кожуру с клубней, овощи ополаскиваем под струей воды.

Шаг 2. Каждую картофелину разрезаем на 4 сегмента (вдоль).

Шаг 3. Ломтики посыпаем солью и перцем с карри.

Шаг 4. Сбрызгиваем растительным маслом и тщательно перемешиваем, высыпаем в форму для запекания.

Шаг 5. Запекаем в течение 30-35 минут при 190 градусах, пару раз перемешивая для равномерного приготовления.

Шаг 6. Красиво выкладываем дольки на сервировочное блюдо и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Картофель по-деревенски с кожурой в духовке

Картофель по-деревенски с кожурой в духовке можно запросто приготовить в домашних условиях, используя лишь те компоненты, которые всегда есть под рукой. Такое кушанье является отличной заменой уличной еде, в состав которой входит огромное количество консервантов и химии.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картофель – 600 гр.

Масло подсолнечное – 80 мл.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся щеткой либо губкой и активно промываем картофельные клубни, избавляясь от всей грязи. Зелень обдаем водой и стряхиваем излишки влаги, на противень кладем лист пергамента.

Шаг 2. На достаточно крупные дольки разрезаем каждый клубень.

Шаг 3. Складываем нарезку в емкость с высокими бортиками.

Шаг 4. Мелко рубим веточки свежего укропа.

Шаг 5. Зелень вместе с солью и молотым перцем пересыпаем к картошке, поливаем подсолнечным маслом и смешиваем составляющие.

Шаг 6. Выкладываем картофель на пергамент, сохраняя между кусочками небольшое расстояние. Прогреваем духовку до отметки в 190 градусов.

Шаг 7. Запекаем, накрыв фольгой, 20 минут. Затем фольгу убираем и даем кушанью подрумяниться.

Шаг 8. Золотистые дольки подаем к столу в горячем виде и дегустируем. Приятного аппетита!

Картошка по-деревенски с чесноком

Картошка по-деревенски с чесноком – это ароматная закуска, которая влюбляет в себя при первой же дегустации, потому как невозможно устоять перед румяными ломтиками, сохраняющими мягкость внутри и похрустывающими снаружи. Перед подачей советуем посыпать свежей зеленью.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 500 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Масло растительное – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем компоненты, перечисленные в списке.

Шаг 2. Клубни промываем со щеткой и разрезаем на дольки.

Шаг 3. Овощи заливаем водой и доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты.

Шаг 4. Снимаем шелуху с зубчиков чеснока, мелко рубим ножом либо натираем на мелкой терке.

Шаг 5. В пакет забрасываем картофель, чеснок, молотый перец и соль, поливаем растительным маслом и хорошенько встряхиваем.

Шаг 6. Раскладываем ломтики на лист пекарской бумаги так, как показано на фото и убираем в духовку, прогретую до 220 градусов до образования характерной корочки.

Шаг 7. Перекладываем аппетитную картошку в сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!

Картошка с мясом по-деревенски в духовке

Картошка с мясом по-деревенски в духовке – это сытное и сбалансированное кушанье, которое прекрасно подходит для семейного приема пищи. В качестве основного компонента следует выбирать такие части свиной туши, как шея, вырезка либо ошеек. Попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Картофель – 500 гр.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Приправа для картошки – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Свинину промываем водой и обсушиваем любым удобным способом. Режем на порционные пластины, как для отбивных.

Шаг 3. Клубни в кожуре тщательно промываем с грубой мочалкой и нарезаем дольками.

Шаг 4. Раскаляем столовую ложку подсолнечного масла в сковороде и быстро подрумяниваем мясо с двух сторон.

Шаг 5. Картофель смешиваем с растительным маслом и специями, высыпаем в форму.

Шаг 6. Сверху раскладываем свинину и запекаем 40-45 минут при 180 градусах.

Шаг 7. Аппетитный картофель по-деревенски с мясом распределяем по порционным тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Картошка, запеченная в рукаве по-деревенски

Картошка, запеченная в рукаве по-деревенски – это оригинальный и интересный способ приготовления всеми любимого клубня, которым, казалось бы, уже давно нельзя никого удивить. Однако дополнив ломтики ароматными и душистыми специями, блюдо получается очень вкусным.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Масло растительное – 40 мл.

Чеснок – 10 зуб.

Перец чили – 0,5 шт.

Паприка сладкая молотая – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства выкладываем на стол все компоненты, перечисленные выше.

Шаг 2. Картофель чистим и режем так, как показано на фото, высыпаем в миску.

Шаг 3. Добавляем колечки перца чили без семян и крупно нарезанные кусочки чеснока.

Шаг 4. Посыпаем солью и молотыми специями.

Шаг 5. Поливаем растительным маслом и перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 6. Перекладываем заготовку в рукав для запекания и связываем концы, делаем несколько проколов для выхода пара и укладываем в жаропрочную форму.

Шаг 7. Запекаем 40 минут при 200 градусах, затем пакет разрезаем и даем долькам подрумяниться в течение 10 минут.

Шаг 8. Ароматную картошку дополняем зеленью и любимыми соусами. Приятного аппетита!

Картошка с грибами по-деревенски в духовке

Картошка с грибами по-деревенски в духовке – это ароматное и безумно вкусное блюдо, с приготовлением которого справится даже школьник, потому как весь процесс заключается в нарезке ингредиентов, все остальное за вас сделает духовой шкаф. Побалуйте себя аппетитными дольками!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Картошка – 700 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Приправа овощная – 1 щепотка.

Соль – 1 щепотка.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку очищаем при помощи овощечистки и ополаскиваем.

Шаг 2. Режем клубни на ломтики, поливаем подсолнечным маслом (60 миллилитров), солим, приправляем и мешаем.

Шаг 3. Грибы разрезаем на 4-6 частей, сбрызгиваем остатками подсолнечного масла и так же посыпаем специями и солью.

Шаг 4. Ингредиенты смешиваем и перекладываем в форму, пригодную для запекания.

Шаг 5. Готовим 30-35 минут при температуре 180 градусов. К столу подаем в горячем виде. Приятного аппетита!

Картошка по-деревенски с паприкой в духовке

Картошка по-деревенски с паприкой в духовке – это кушанье, которое подходит не только для обычного будничного ужина, но также и для праздничного стола. Поверьте, даже самый изощренный гость не сможет устоять перед ароматными картофельными ломтиками, покрытыми специями.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картошка – 700 гр.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Карри – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем клубни картофеля.

Шаг 2. Нарезаем дольками, используя фигурный нож, и загружаем в емкость с высокими бортиками.

Шаг 3. Посыпаем ломтики сладкой паприкой, солью, гранулированным чесноком и карри.

Шаг 4. Дополняем растительным маслом.

Шаг 5. Составляющие перемешиваем до равномерного распределения каждого ингредиента.

Шаг 6. На противень кладем силиконовый коврик либо пергамент и высыпаем дольки.

Шаг 7. Убираем полуфабрикат в духовой шкаф, прогретый до 190 градусов, на 30-35 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Картошка по-деревенски с майонезом в духовке

Картошка по-деревенски с майонезом в духовке – это блюдо на скорую руку, которое поможет вам внести в привычное меню нечто совершенно новое и безумно вкусное. Подав такое блюдо к столу вместе с кусочками соленой рыбы, отварной птицы или отбивными, вы получите массу комплиментов!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 4 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупные клубни одинакового размера очищаем от кожуры и тщательно промываем под струей воды.

Шаг 2. Каждую картошку разрезаем на 4 дольки одинаковой толщины.

Шаг 3. Посыпаем нарезку любимыми специями и солью.

Шаг 4. Добавляем растительное масло и майонез – старательно перемешиваем состав.

Шаг 5. Раскладываем ломтики на противень, сохраняя небольшое расстояние между сегментами.

Шаг 6. Готовим 25-30 минут при 190 градусах и подаем к столу сразу же, вынув из духовки. Приятного аппетита!