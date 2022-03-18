Создание компании с именитым брендом. Разработка логотипа

Что такое металлические шильды и для чего служат?

Это специальный технический термин, может и не очень знакомый рядовым гражданам, зато очень хорошо известны инженерам, конструкторам и людям, связанным с разного рода производством и промышленностью.

Металлический шильд — это металлическая «этикетка», которая необходима практически для любого промышленного изделия. Нанесение изображения и надписей производится с помощью современного оборудования и по специальной технологии, которая обеспечивает минимальные сроки изготовления, отличное качество изображения, и самое главное — надежность и высокую износостойкость шильдов. Если хотите заказать разработку бренда и логотипов, можете обратиться в компанию ekaterinburg.patentium.ru.

Применение

Такие металлические таблички содержат в нанесенной маркировке все необходимые технические характеристики, а также могут содержать и другие данные – реквизиты производителя, дату изготовления и т.д. Они широко используются в промышленности, соответственно приобретает популярность и такая услуга как изготовление металлической шильды и все больше предприятий и фирм заказывают такую продукцию для своих нужд. Есть также технические шильды, которые маркированы инвентарными номерами, и их можно использовать в качестве маркировочных бирок для учета на складах и местах хранения, или инвентарных номеров.

Металлические шильдики используются практически во всех отраслях промышленности, они могут быть разных размеров и форм, изготовлены из различного металла. На бирки наносят штрих-код и серийный номер товара. Инвентарные номера используются для маркировки кабинетов, помещений, комнат и номеров, а также и в качестве бейджиков для сотрудников, и содержат такую информацию, как название фирмы, логотип, адрес и телефон.