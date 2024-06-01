ГлавнаяРецептыВы будете готовить его снова и снова: рецепт немецкого яичного салата Вы будете готовить его снова и снова: рецепт немецкого яичного салата На чтение: 1 минута Хоть раз в жизни вы должны попробовать этот салат. Он станет достойной заменой классическим Шубе и Оливье. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Немецкий яичный салат готовится очень просто. В то же время его вкус – незабываемый. Будет вкусно Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре Немецкий яичный салат Время: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 6 яиц; – 2 маринованных огурца; – зеленый лук по вкусу; – 60 граммов майонеза 67%; – 1 чайная ложка лимонного сока; – 1 чайная ложка дижонской горчицы; – 1 яблоко; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Сварите яйца вкрутую. Для этого их надо положить в холодную воду, поставить кастрюлю на огонь и проварить после закипания 10 минут. Далее остудите яйца в холодной воде, а затем почистьте от скорлупы. Нарежьте вареные яйца, очищенное яблоко и маринованные огурцы небольшими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте нарезанные ингредиенты в миске и добавьте майонез, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте к столу. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи. Поделитесь с друзьями