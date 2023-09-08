Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

Одно из самых распространенных блюд на завтрак — это яичница. Ее мы можем наблюдать постоянно в кино и сериалах. Как правило, персонажи готовят типичную яичницу глазунью без изысков. Однако, в реальности, постоянно питаться одной и той же яичницей достаточно сложно.

Сейчас получится легко разнообразить данное блюдо. Достаточно добавить к яичнице овощи, мясо, колбасы и сыр. Так яичница получится сытнее и вкуснее. В мире насчитывается более 5000 рецептов яичницы. В каждой стране есть свой традиционный рецепт завтрака с яйцом.

Расскажем, как сделать необычный завтрак из яичницы.

Ингредиенты для яичницы:

Яйцо — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Масло растительное — 20 мл;

Тортилья — шт.;

Сыр — 20 г;

Колбаса вареная;

Помидоры;

Сливочное масло — 10 г.

Приготовление яичницы:

В чаше взбиваем яйца с солью, по вкусу добавляем черный молотый перец. Разогреваем в сковороде растительное масло, выливаем на поверхность ровным слоем яичную смесь. Даем яйцам на сковороде “схватиться”.

Натираем на мелкой терке сыр, нарезаем тонкими кружочками помидор и вареную колбасу. На яичницу кладем тортилью, накрываем крышкой.

При помощи крышки переворачиваем яичный блин с тортильей так, чтобы тортилья легла на дно сковороды.

На слой из яичного блина, точнее на ½ часть высыпаем натертый сыр, выкладываем кружочки колбасы и помидора.

Накрываем начинку второй частью тортильи и яичного блина.

Смазываем тортилью сливочным маслом, переворачиваем на другую сторону. Аналогично смазываем поджаренную сторону яичницы.

Как результат мы имеем сытный завтрак на двоих. Такая яичницы калорийная, но при этом она не оставит вас голодным по наступления обеда.