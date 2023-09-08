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Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

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Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

Одно из самых распространенных блюд на завтрак — это яичница. Ее мы можем наблюдать постоянно в кино и сериалах. Как правило, персонажи готовят типичную яичницу глазунью без изысков. Однако, в реальности, постоянно питаться одной и той же яичницей достаточно сложно.

Сейчас получится легко разнообразить данное блюдо. Достаточно добавить к яичнице овощи, мясо, колбасы и сыр. Так яичница получится сытнее и вкуснее. В мире насчитывается более 5000 рецептов яичницы. В каждой стране есть свой традиционный рецепт завтрака с яйцом.

Расскажем, как сделать необычный завтрак из яичницы.

Ингредиенты для яичницы:

  • Яйцо — 2 шт.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Масло растительное — 20 мл;
  • Тортилья — шт.;
  • Сыр — 20 г;
  • Колбаса вареная;
  • Помидоры;
  • Сливочное масло — 10 г.

Приготовление яичницы:

В чаше взбиваем яйца с солью, по вкусу добавляем черный молотый перец. Разогреваем в сковороде растительное масло, выливаем на поверхность ровным слоем яичную смесь. Даем яйцам на сковороде “схватиться”.

Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

Натираем на мелкой терке сыр, нарезаем тонкими кружочками помидор и вареную колбасу. На яичницу кладем тортилью, накрываем крышкой.

Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

При помощи крышки переворачиваем яичный блин с тортильей так, чтобы тортилья легла на дно сковороды.

На слой из яичного блина, точнее на ½ часть высыпаем натертый сыр, выкладываем кружочки колбасы и помидора.

Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

Накрываем начинку второй частью тортильи и яичного блина.

Смазываем тортилью сливочным маслом, переворачиваем на другую сторону. Аналогично смазываем поджаренную сторону яичницы.

Ленивый завтрак за 15 минут. Готовлю для мужа и детей: вкусно и просто

Как результат мы имеем сытный завтрак на двоих. Такая яичницы калорийная, но при этом она не оставит вас голодным по наступления обеда.

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