Спасательные жилеты для рыбалки — зачем нужны, где можно купить в Санкт-Петербурге

Средства спасения тонущих

Для оказания помощи утопающему, находящемуся на поверхности воды, применяются следующие специальные спасательные принадлежности: спасательные круги, пояса, жилеты, спасательные шары и концы (шнур с поплавками), а для разыскивания и извлечения утонувшего со дна — кошки, багры, акваланги и легководолазные аппараты. Мы нашли великолепный интернет-магазин в СПб, где можно спасательный жилет для рыбалки купить по выгодной стоимости.

Спасательный круг — изготавливают из прессованной пробки, которая плотно обтягивается брезентом или плотной парусиной. Для лучшей видимости круги окрашивают в красный и белый цвета. По наружному краю круга в 4-х местах прикрепляется веревка. Существуют круги двух размеров: нормального — диаметром 80 см и весом 7 кг; уменьшенного — диаметром 60 см и весом 3,5 кг. Большой круг может удерживать на воде одновременно до 3-х человек. Облегченные круги применяются на мелких судах, спасательных пунктах, водных станциях, в местах массового купания и т.д. Грузоподъемность такого круга рассчитана на 1-го человека.

Спасательные шесты — изготавливаются из пробки, которая обтягивается парусиной и окрашивается в красный и белый цвета. Через каждый шар пропускается проволока с кольцом, к которому крепится веревка длиной 50 см. К этой веревке привязывается спасательный конец. Вес шара — 2,5 кг, диаметр — 21- 25 см. Прямо сейчас вы можете купить спасательный жилет для рыбалки по ссылке farwater-vl.ru.

Спасательный конец — это тонкий шнур длиной не менее 25 м, имеющий на концах петли, малую и большую, к которой прикрепляются поплавки и груз (мешочек с песком), позволяющий бросить конец на расстояние 25-30 м. Для лучшей видимости поплавки окрашиваются в красный цвет.

Для поддержания потерпевших бедствие на воде могут быть использованы спасательные пояса, жилеты и нагрудники.