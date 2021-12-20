СПИСАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ

Они загромождают наши квартиры или вспомогательные помещения, занимая свободное место и накапливая пыль. Худшее, что может произойти с таким электронным хламом — попадание на свалки, потому что тогда вредные вещества из него будут отравлять все вокруг, к тому же практически все материалы, которые используются в современной электронике (пластик, металлы, стекло) не разлагаются в природной среде, то есть они будут вечно лежать на свалках, постоянно вредя человечеству.

Целью нашего магазина скупки мы видим уменьшение количества электронного лома, попадает на свалки, и загрязняет землю, воду и среду, в которой живем мы и наши дети. Именно поэтому сдана нам техника будет:

восстановлена ​​для дальнейшего использования,

разобрана на полезные и пригодные для ремонта другого оборудования запасные части,

переработана в отсортированную вторичное сырье, пригодное для переработки на специализированных предприятиях.

В любом случае, то, что стало электронным мусором будут возвращены в экономику страны как пригодною к использованию устройство или полезное сырье, которое не будет вредить нашей природе.