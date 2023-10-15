Просто натрите 1 кабачок и 1 картофелину. Простой и сытный рецепт: быстро и невероятно вкусно

Блюда из кабачков всегда ценились у простого народа. Дело в том, что кабачок — один из самых распространенных и бюджетных овощей. Его легко выращивать, урожай, как правило, обильный.

Однако, не все знают, как лучше готовить кабачки и с чем их сочетать. Нередко овощ просто запекают или обжаривают как гарнир к мясу. Но, из кабачка можно приготовить даже лепешки. Для этого не нужно обладать особыми знаниями и быть шеф поваром. Стоит лишь приложить немного усилий и добавить картофель.

Ингредиенты для кабачковых лепешек:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 300 мл;

мука — 200 г;

разрыхлитель — ч. л.;

зеленый лук — пучок;

парсли;

бекон — 100 г;

соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковых лепешек:

Удаляем плодоножку у кабачка, натираем на крупной терке. Очищаем картофель от кожуры, натираем аналогично, смешиваем с кабачковой массой. Овощную смесь солим и перемешиваем.

В отдельной миске взбиваем яйца, солим и вливаем ⅓ часть молока. Высыпаем в смесь муку, замешиваем тесто. Постепенно в тесто вливаем вторую часть молока.

Кладем овощную смесь на сито, удаляем лишнюю жидкость. Выкладываем овощную массу в тесто, смешиваем. Вливаем в тесто остатки молока.

Шинкуем мелко зеленый лук и парсли, кладем в тесто. Мелко режем бекон и обжариваем в сковороде с минимальным количеством масла.

По желанию можно также обжарить в сковороде репчатый лук и смешать с беконом.

На чистую сковороду, смазанную маслом, выливаем половник теста.

Обжариваем лепешки с каждой стороны до золотистого цвета на среднем огне.

Остается завернуть бекон в данные лепешки и подавать к столу.

Это блюдо напоминает овощные блины, тесто тонкое, с вкраплениями картофеля и кабачка.