Сравнение шипованной резины Nokian Hakkapeliitta 10 SUV и Continental IceContact 3

Когда наступает суровая зима и дороги превращаются в ледяные поля сражений, на горизонте появляются два гиганта, обещающие беспрецедентное сцепление и непревзойденную уверенность.

Шины Continental IceContact 3 могут похвастаться передовой технологией шиповки, благодаря которой каждый поворот на обледенелой дороге ощущается как скольжение по сухому асфальту. Здесь главное — точность, а ее революционный дизайн протектора обеспечивает оптимальные характеристики на снегу и слякоти, превращая каждую зимнюю поездку в волнующее удовольствие.

Компания Nokian, которая является синонимом превосходства северных зимних условий, превзошла себя в этой итерации. Разработанная специально для внедорожников, Hakkapeliitta 10 гарантирует, что ни одна метель не будет слишком сильной, а холмы — слишком крутыми. Благодаря многослойной структуре, которая умело отводит воду и слякоть, в сочетании с современным шипованным сцеплением, удержит автомобиль, когда окружающий мир замерз.

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Сравнение Nokian Hakkapeliitta 10 SUV и Continental IceContact 3

Это не просто сравнение — это зрелище. Два титана шинного мира в раз мере 235/55 R18 демонстрируют свое превосходство.

Дисциплина Nokian Hakkapeliitta 10 SUV Continental IceContact 3 Год выпуска 2020 2018 Потребление топлива, литров на 100 км 5,73 5,92 Шум, дБ 77,1 75,6 Лед Торможение (25 — 5 км/ч), м 11,62 14,4 Ледовая тяга (5 — 15 км/ч), с 2,36 2,79 Время круга, с 42,49 45,53 Снег Торможение (35-5 км/ч), м 11,15 11,73 Разгон (5-25 км/ч), с 5,63 5,62 Время круга, с 77,65 78,53 Мокрая дорога Торможение, м 39,22 37,32 Время круга, с 41,53 41,52 Прямое аквапланирование, км/ч 54,6 58,7 Сухая дорога Торможение, м 35,95 36,71 Субъективная управляемость, баллы 3 3 Итоги, баллы 7 2

Лед

В мире шипованных шин на вершине показателей производительности стоит один элемент: лед — это все. Местность, где эти шины доказывают свою силу и где водители стремятся к максимальной уверенности. Таким образом, тщательное сравнение эффективности торможения на льду между Continental IceContact 3 и Nokian Hakkapeliitta 10 SUV — это не просто вопрос цифр, а свидетельство основных возможностей колес.

Автошины исключительны, однако Нокиан имеет преимущество в ледяных условиях.

Снег

Снег с его уникальными условиями является важнейшим полигоном для испытаний зимней резины.

Нокиан снова демонстрирует незначительное преимущество по некоторым показателям. Тем не менее, оба варианта остаются отличным выбором для любителей зимы, поскольку решение зависит от конкретных предпочтений и лояльности к бренду.

Мокрая дорога

Автошины демонстрируют похвальные характеристики,но Континенталь имеет небольшое преимущество. Тем не менее, каждая резина является свидетельством инженерных решений и технологий, гарантируя водителям уверенность на мокрых от дождя дорогах.

Сухая дорога

Зимние шины с шипами предназначены для обледенелой и заснеженной местности, их характеристики на сухих дорогах по-прежнему имеют решающее значение в переходные зимние дни. Показатели посредственные, однако Нокиан снова лучше.

Итоги

Результаты подчеркивали превосходные характеристики Hakkapeliitta 10 SUV, особенно в критических областях сцепления со льдом и снегом. Энергоэффективность лишь подчеркивает мастерство и опыт финского бренда в создании резины, которая отвечает, а во многих случаях и превосходят, строгие требования зимнего вождения.

Однако важно отметить, что у этого сравнения есть ограничение: оценка износа отсутствовала. Это позволяет получить комплексное представление, гарантируя, что водители смогут принять обоснованное решение, которое сбалансирует производительность, безопасность и экологичность.