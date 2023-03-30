Стоматологическая клиника Дентал Бутик — Лечение пульпита зубов

Пульпит – это воспаление мягких тканей (пульпы) внутри зуба. Лечение пульпита зависит от тяжести заболевания и может включать в себя как консервативные методы, так и хирургические вмешательства.
Консервативное лечение пульпита может включать в себя:
- Больничное лечение: при сильной боли и признаках инфекции назначаются антибиотики и анальгетики.
- Лечение каналов: в случае пульпита необходимо удалить зараженную ткань из каналов зуба. Эта процедура называется удалением пульпы. После удаления пульпы каналы заполняются особыми материалами, чтобы предотвратить повторное заражение.
- Коронки: для укрепления зуба после лечения пульпита может потребоваться установка коронки. Это может быть необходимо, если зуб сильно поврежден или ослаблен после удаления пульпы.
- Хирургическое лечение пульпита может включать в себя:
- Апикэктомия: это хирургическая процедура, которая заключается в удалении верхушки корня зуба, где находится зараженная ткань.
- Экстренное удаление зуба: если зуб сильно поврежден или инфицирован, может потребоваться его удаление.
В любом случае, лечение пульпита необходимо проходить под контролем стоматолога у стоматологической клиники Дентал Бутик. Раннее обращение к специалисту поможет сохранить зуб и предотвратить развитие осложнений.
Как устанавливаться пломбу зубную?
Установка зубной пломбы — это процедура, которую проводит стоматолог для лечения зуба, поврежденного кариесом или другими причинами. Вот общий процесс установки зубной пломбы:
- Анестезия. Прежде чем начать работу, стоматолог применит местный анестетик в области зуба, чтобы уменьшить болевые ощущения.
- Удаление поврежденной ткани зуба. С помощью специальных инструментов стоматолог удалит поврежденную ткань зуба.
- Подготовка зуба к установке пломбы. Зуб будет очищен и подготовлен для установки пломбы. В зависимости от типа пломбы, может потребоваться использование дополнительных материалов, таких как адгезивы или композитные материалы.
- Установка пломбы. Пломба будет размещена на зубе и тщательно прижата, чтобы гарантировать полное покрытие и плотный контакт с зубной тканью.
- Отделка и полировка. После установки пломбы стоматолог выполнит отделку и полировку, чтобы пломба смогла хорошо служить и выглядела естественно.
Важно помнить, что установка зубной пломбы может быть разной в зависимости от типа пломбы и состояния зуба. Лучше всего обсудить конкретную процедуру с вашим стоматологом, чтобы получить дополнительную информацию и конкретные инструкции.