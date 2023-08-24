Кисло-сладкие помидоры на зиму: лучший рецепт. Такие томаты закрываю каждый сезон

Почему люди придумали мариновать помидоры? Дело в том, что данный овощ довольно быстро портится. В XVIII веке не использовали холодильники повсеместно, поэтому как-либо хранить томаты было трудно. Помидоры стали готовить по технологии, схожей с приготовлением огурцов на зиму, то есть мариновать.

Поразительно, по помидоры в маринованном виде продолжали сохранять много полезных веществ и микроэлементов.

Стоит рассказать подробнее, как можно вкусно мариновать помидоры в домашних условиях.

Ингредиенты для маринованных помидор:

помидоры — сколько поместится в банку 1 литр;

чеснок — 1 зубчик в банку;

зёрна горчицы — 1 ч. л. с горкой в банку;

кориандр — 1/3 ч. л. в банку;

перец чёрный горошек — 6 шт. в банку;

перец душистый горошек — 2 шт. в банку;

лавровый лист — 1 шт. в банку;

зонтик укропа — 1 ст. л. в банку;

Ингредиенты на 1 литр маринада:

вода — 1 литр;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 8 ст. л.;

уксус 70% — 2 ст. л.

Приготовление маринованных помидор:

Промываем тщательно помидоры. В банку выкладываем зубчик чеснока, зерна горчицы, кориандр, перец черный горошком, душистый перец, лавровый лист и зонтик укропа.

Удаляем у помидор плодоножки, выкладываем в банку. Заливаем в банку с помидорами крутой кипяток, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут.

Выливаем воду в кастрюлю, на литр воды высыпаем соль и сахар, в указанных пропорциях. В жидкость вливаем уксус, доводим до кипения. Выливаем маринад в банку, плотно закрываем крышкой.

Остается банку перевернуть дном вверх и дождаться остывания.

Такие помидоры получаются кисло-сладкими, сочными и нежными.