Как Шуба, но гораздо лучше: рецепт вкуснейшей новогодней закуски с селедкой

Если вы любите Шубу, но хотите ее разнообразить, попробуйте сделать подобную закуску. Она будет даже вкуснее.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Закуска с картофелем и селедкой точно способна украсить ваш праздничный стол. Она понравится многим.

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Рецепт закуски с сельдью и картофелем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 1 селедка;

– 1 красная луковица;

– 2 столовые ложки французской горчицы;

– 2 свеклы;

– 1 столовая ложка майонеза.

Для маринада лука:

– 1 столовая ложка масла;

– 1 чайная ложка уксуса;

– соль, перец, сахар по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте хорошо вымытый картофель кружочками шириной примерно 1 сантиметр. Приправьте солью, специями и растительным маслом. Выложите на пергамент выпекаться примерно на 45 минут при 180 градусах. Однако считайте, что время зависит от сорта, толщины и размера картофеля. Тем временем почищенный лук нарежьте колечками. Добавьте уксус, соль, перец и растительное масло. Оставьте мариноваться. Отварную и очищенную свеклу натрите на терке и заправьте майонезом. Когда картофель приготовится, положите на каждый кружочек свеклу, а сверху – кусочек сельди, лук и горчицу.

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