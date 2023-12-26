ГлавнаяРецептыКак Шуба, но гораздо лучше: рецепт вкуснейшей новогодней закуски с селедкой Как Шуба, но гораздо лучше: рецепт вкуснейшей новогодней закуски с селедкой На чтение: 1 минута Если вы любите Шубу, но хотите ее разнообразить, попробуйте сделать подобную закуску. Она будет даже вкуснее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Закуска с картофелем и селедкой точно способна украсить ваш праздничный стол. Она понравится многим. Будет вкусно Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт закуски с сельдью и картофелем Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 4 картофелины; – 1 селедка; – 1 красная луковица; – 2 столовые ложки французской горчицы; – 2 свеклы; – 1 столовая ложка майонеза. Для маринада лука: – 1 столовая ложка масла; – 1 чайная ложка уксуса; – соль, перец, сахар по вкусу. Приготовление: Нарежьте хорошо вымытый картофель кружочками шириной примерно 1 сантиметр. Приправьте солью, специями и растительным маслом. Выложите на пергамент выпекаться примерно на 45 минут при 180 градусах. Однако считайте, что время зависит от сорта, толщины и размера картофеля. Тем временем почищенный лук нарежьте колечками. Добавьте уксус, соль, перец и растительное масло. Оставьте мариноваться. Отварную и очищенную свеклу натрите на терке и заправьте майонезом. Когда картофель приготовится, положите на каждый кружочек свеклу, а сверху – кусочек сельди, лук и горчицу. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд к праздникам – вы точно найдете в ней что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями