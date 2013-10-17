Стоматология без боли: самые современные методы

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Отбеливание зубов – это изменение их цвета с помощью современных методик, которые включают в себя использование перекиси водорода, поскольку она является природным красителем и используется не только в стоматологии. Всем жителям городов стоматология в Киеве является спасающим центром, ведь зубы одни у нас и на всю жизнь. Поэтому обращаться стоит только в проверенную клинику. Все актуальные цены на услуги вы можете узнать на сайте зубной клиники терапевтической стоматологии.

Специалистами многих клиник данная процедура освоена в совершенстве. Все врачи которые этим занимаются прошли профессиональное обучение и владеют разными методами отбеливания зубов.Эффективность и качество современных отбеливающих систем проверена временем, и опыт стоматологов доказан их многолетней практикой.

Нужно ли это? Да! Потому что оно даёт не только косметический эффект но и улучшает состояние зубов. Было доказано, что белые зубы реже болеют кариесом и зубным камнем.

Все методики проверяются в клинических условиях и только потом используются в лечении. Пройти этот контроль могут только самые надёжные системы.

В общем, систем много, но выбирать именно ту, которая подойдёт вам нужно только вместе с вашим лечащим врачом, это очень важно!

Изменить цвет зубов можно и в домашних условиях. Это можно сделать при помощи капп наполненных специальным отбеливающим веществом. Их надо носить недели две – три. Возможны дневные и ночные процедуры . Признаки того что процесс начался появляются после четырёх или пяти дней после начала лечения и со временем усиливаются.

Эффект после домашнего отбеливания сохраняется в течении достаточно длительного времени. Но чтобы сохранять белизну нужно проводить по 3 – 4 сеанса поддерживающих курсов и так каждые 6 месяцев.

В наше время самый популярный способ отбеливания – это кабинетный. Потому, что оно проводится в специализированной клинике, врачом – профессионалом. В среднем кабинетное отбеливание занимает 1,5 – 2 часа. Основной принцип такого метода это использование специального отбеливающего геля.

Новация в сфере кабинетного отбеливания! Теперь возможно использование стоматологического лазера! Лазер позволяет изменить цвет зубов с меньшим вредом для эмали, чем при химическом методе, поэтому его могут использовать люди с тонкой эмалью. При этом способ очень эффективен и позволяет добиться длительного результата без дополнительных процедур, например, ортодонтия.

Как выбрать методику? Почти все люди могут использовать любую. Они отличаются временем проведения и незначительным повреждением эмали. Например, в домашних условиях требуется ношение капп в течение 3 – 4 недель, а при кабинетной методике тот же результат достигается максимум за 2 визита.