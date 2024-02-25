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Печеночный торт из куриной печени

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Печеночный торт из куриной печени

Печеночный торт из куриной печени – это великолепное закусочное блюдо из доступных продуктов. Как и любой торт, он складывается из коржей и прослаивается сочной и ароматной смесью, в печеночном торте для этого чаще всего используют овощную зажарку с майонезом или сметаной. Готовят блюдо из разных субпродуктов, но именно куриная печень позволяет очень быстро сделать нежные и мягкие коржи для торта.

Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком

Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком – это идеальная закуска для праздничного стола. Торт можно подать в качестве вкусного аперитива перед основным горячим блюдом, он сочный и нежный. Готовится печеночный торт довольно просто.

Печеночный торт из куриной печени

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 60 гр.
  • Сметана 100 гр.
  • Куриная печень 600 гр.
  • Петрушка 20 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Майонез 150 гр.
  • Лук репчатый 250 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки
  • Чеснок 2 зуб.
  • Морковь 350 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 3 ч.

  1. Печеночный торт из куриной печени

    Как приготовить печеночный торт из куриной печени с морковью и луком? Промойте под краном печень, очистите овощи и подготовьте все остальные продукты для торта.

  2. Печеночный торт из куриной печени

    Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковку натрите на крупной терке. Пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости, помешивая лопаткой. В конце посолите и приправьте зажарку по вкусу.

  3. Печеночный торт из куриной печени

    Подготовленную куриную перечень прокрутите через мясорубку. Разбейте в полученную массу одно куриное яйцо.

  4. Печеночный торт из куриной печени

    В печеночную массу добавьте сметану, соль и молотый перец, хорошо перемешайте.

  5. Печеночный торт из куриной печени

    Просейте в миску муку, перемешайте до однородной массы. Тесто должно получиться густым, как для оладий.

  6. Печеночный торт из куриной печени

    Тесто готово, можно переходить к приготовлению печеночных блинчиков. Разогрейте сковороду, смажьте ее дно растительным маслом. Выпекайте тонкие печеночные блинчики. Жарьте блин с каждой стороны на умеренном огне по 1,5-2 минуты.

  7. Печеночный торт из куриной печени

    Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Этой ароматной смесью будем смазывать блинчики.

  8. Печеночный торт из куриной печени

    На плоскую тарелку или доску положите первый печеночный блин, смажьте его чесночно-майонезной смесью, положите овощную зажарку. Сверху положите второй блинчик и сделайте с ним то же самое.

  9. Печеночный торт из куриной печени

    Последний блин так же смажьте и положите обжаренный лук с морковкой, украсьте торт рубленой зеленью. Отправьте блюдо в холодильник на пару-тройку часов для пропитки.

  10. Печеночный торт из куриной печени

    Подавайте торт из куриной печени на стол в виде закуски в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Домашний торт из куриной печени с луком, морковью и майонезом

Домашний торт из куриной печени с луком, морковью и майонезом – это красивое и аппетитное блюдо для перекуса. Так как торт подается в охлажденном виде, то его следует относить к закускам. Чтобы печеночные коржи не пересыхали и оставались мягкими, для прослойки берите качественный, а лучше домашний майонез.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 70 мин.

Порций – 6-8

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Печень куриная – 800 гр.
  • Майонез – 200 гр.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Очистите репчатый лук от шелухи, одну луковицу крупно нарежьте. Промойте и зачистите от пленочек куриную печень и так же крупно нарежьте. Затем измельчите при помощи блендера печень вместе с луком.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. В полученную однородную массу добавьте куриные яйца, крахмал, соль и специи, еще раз перетрите массу в блендере.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Разогрейте сковороду с небольшим диаметром, смажьте разогретую поверхность растительным маслом.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Выкладывайте в сковороду несколько столовых ложек печеночного теста и формируйте тонкие блинчики.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Жарьте блинчики на умеренном огне под крышкой с двух сторон.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Готовые блинчики складывайте друг на друга.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 8. Вторую луковицу нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до полупрозрачности на сковороде на растительном масле.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 9. Очистите морковку и натрите овощ на крупной терке, добавьте стружку на сковороду к луку, жарьте овощи до мягкости, в конце добавьте специи.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 10. Далее переложите овощную массу в чашу блендера и измельчите ее. Затем смешайте с майонезом.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 11. Все готово и можно переходить к сборке торта. Возьмите плоскую тарелку и положите на нее первый печеночный блин, смажьте его майонезно-овощной смесью.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 12. Таким образом складывайте все блины друг на друга, промазывая их майонезно-овощной смесью. Когда торт будет готов, оставьте его пропитаться на 15-20 минут. Затем украсьте и можно подавать печеночный торт на стол. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Печеночный торт из куриной печени с молоком

Печеночный торт из куриной печени с молоком – это закуска, которая понравится всем без исключения. Благодаря тому, что печеночное тесто замешивается на молоке, коржи получаются мягкими, но не крошатся. У вас получится вкусный и аккуратный печеночный торт.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Мука – 90 гр.
  • Печень куриная – 300 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Молоко – 130 мл.
  • Майонез – 50 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое. Помойте печень, нарежьте ее кусочками и выложите в чашу блендера. Также измельчить печень можно при помощи мясорубки.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Печеночную массу переложите в глубокую емкость для замешивания теста. Добавьте в нее просеянную муку, куриные яйца, молоко, растительное масло и соль по вкусу.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. Перемешайте массу до однородности венчиком.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Для выпечки блинчиков используйте сковороду небольшого диаметра от 15 до 20 сантиметров с антипригарным покрытием. Прогрейте сковороду и перед первым блинчиком смажьте ее растительным маслом. Влейте немного теста и сформируйте из него тонкий блинчик. Жарьте его по паре минут с каждой стороны. Готовые печеночные блины складывайте стопочкой.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Лук нарежьте кубиками, морковку натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до готовности на сковороде, посолите по вкусу и немного остудите. Затем в овощную зажарку добавьте майонез и сметану.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Складывайте печеночные блины друг на друга и промазывайте овощной смесью.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Готовый печеночный торт отправьте в холодильник на пару часов для пропитки. Затем украсьте его и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

ПП печеночный торт из куриной печени

ПП печеночный торт из куриной печени не только утоляет голод, но и содержит много полезных веществ, которые необходимы для организма. Торт получается восхитительно вкусным, помимо куриной печени в его состав входят морковка, лук, зелень и грибы.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Отруби овсяные – 4 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Морковка – 300 гр.
  • Печень куриная – 600 гр.
  • Грибы маринованные – 250 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Молоко обезжиренное – 150 мл.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Йогурт обезжиренный – 300 гр.
  • Укроп – 3 ветки
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Перец красный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите и крупно нарежьте. Прокрутите лук вместе с куриной печенью через мясорубку.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. В полученную печеночную массу добавьте соль, яйца, крахмал, овсяные отруби и молоко. Тесто перемешайте до однородности.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом. Вливайте печеночное тесто небольшими порциями и жарьте из него тонкие блинчики.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Заранее сварите морковку. Несколько кружочков моркови оставьте для украшения, вырежьте из них цветочки.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Остальную морковку натрите на крупной терке.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Маринованные грибы нарежьте небольшими кусочками.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Приготовьте соус для промазывания коржей. В йогурт добавьте измельченный чеснок и укроп, посолите по вкусу.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 8. Теперь можно собирать торт. Смазывайте коржи йогуртным соусом, дополняйте морковной стружкой.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 9. Затем положите следующий блин, смажьте соусом и положите грибы. Так чередуйте морковную и грибную прослойки, пока не закончатся блинчики.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 10. Украсьте готовый ПП печеночный торт по своему вкусу и можно подавать вкусную закуску на стол. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Торт из куриной печени с грибами в домашних условиях

Торт из куриной печени с грибами в домашних условиях готовить совсем не сложно. Что удивительно, но является неоспоримым фактом, даже тем, кто не особо любит печень, торт очень нравится. И сам процесс приготовления, и украшение торта точно вас увлечет.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Для печеночных блинов:

  • Лук – 1 шт.
  • Печень куриная – 700 гр.
  • Сыворотка – 100 мл.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 1 ст.

Для начинки:

  • Майонез – 100 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Морковка по-корейски – по вкусу.
  • Вешенки – 300 гр.
  • Мидии – по вкусу.
  • Зелень – для украшения.
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Сметана – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте тесто для печеночных блинчиков. Одну головку репчатого лука и печень измельчите при помощи блендера или мясорубки.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. В печеночную массу добавьте просеянную с разрыхлителем муку, соль, куриные яйца и сыворотку. Перемешайте тесто венчиком.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. Просушите сковороду. Смажьте ее растительным маслом и выпекайте на ней печеночные блины. Вливайте небольшое количество теста на разогретую поверхность и жарьте тонкие печеночные блинчики по несколько минут с каждой стороны.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Вторую луковицу нарежьте небольшими кубиками и обжарьте вместе с грибами до готовности, посолите по вкусу. Сыр натрите на мелкой терке.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Отдельно смешайте сметану и майонез.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Теперь можно собрать печеночный торт. Складывайте печеночные блины друг на друга и смазывайте их соусом. Прослойку между блинами чередуйте: один раз кладите грибную зажарку, затем – сырную стружку.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Верхний слой также смажьте соусом, сверху положите морковку по-корейски и мидии. Украсьте печеночный торт рубленой зеленью. Чтобы торт получился нежным и сочным, отправьте его в холодильник на пару часов для пропитки. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Печеночный торт из куриной печени с рисом

Печеночный торт из куриной печени с рисом оценят не только любители печени. В рецепте мы используем именно куриную печень, она более нежная и не имеет резкого запаха и неприятного привкуса. У вас получится восхитительная закуска для званого ужина.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Рис вареный – 1 ст.
  • Соль – по вкусу
  • Печень куриная – 700 гр.
  • Молоко – 0,5 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сварите рис до готовности в подсоленной воде. Затем промойте его.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Печень помойте, нарежьте крупными кусочками и измельчите при помощи блендера или мясорубки.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. Лук мелко нарежьте, чеснок порубите ножом или пропустите через пресс.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Разбейте в миску яйца и взболтайте их вилкой.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Смешайте в миске печеночную массу с вареным рисом, молоком, луком, чесноком, солью, молотым перцем и взбитыми яйцами. Вымесите тесто до однородного состояния.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Форму для выпекания торта смажьте растительным маслом. Вылейте в нее печеночное тесто.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Выпекайте торт в духовке при 180 градусов в течение 50 минут. По своему усмотрению готовый печеночный торт с рисом можно украсить майонезом и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Печеночный торт с манкой

Печеночный торт с манкой – это отличный рецепт, которым хочется поделиться. Причем, он отлично подходит, как для куриной, так и говяжьей печени. Готовится торт не привычным способом сложения коржей, а запекается в духовке, но все равно получается очень вкусно.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 3 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Печень куриная – 500 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Грибы –200 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Морковка – 1 шт.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты, указанные в списке. Помойте грибы, очистите лук и морковку.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Печень промойте, обсушите и измельчите при помощи блендера или мясорубки.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. В печеночную массу добавьте сметану.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Разбейте два куриных яйца и всыпьте манную крупу, посолите и приправьте по вкусу.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Перемешайте все хорошенько венчиком и дайте тесту настояться в течение 20 минут, за это время манка немного разбухнет.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Лук мелко нарежьте, морковку натрите на терке. Обжарьте овощи до готовности на растительном масле.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Нарежьте грибы дольками и обжарьте их на сковородке отдельно от овощей.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 8. Теперь можно переходить к выпечке. Жаропрочную форму застелите пергаментом. Влейте примерно треть печеночного теста.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 9. По тесту распределите обжаренные грибы.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 10. Снова влейте треть теста. И по нему разложите жареные овощи.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 11. Вылейте в форму оставшееся тесто и отправьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов на 30-45 минут.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 12. Готовый печеночный торт с манкой извлеките из формы, остудите и украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Печёночный торт из куриной печени со сметаной

Печёночный торт из куриной печени со сметаной – это несладкая и очень питательная выпечка. Супер-просто готовится и, если ему дать достаточно времени настояться, то он будет моментально таять во рту. А в традиционную промазку из майонеза будем добавлять сметану, это немного снизит калорийность.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 0,5 ст.
  • Морковка – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Печень куриная – 500 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Майонез – 100 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – 3-4 ст.л.
  • Чеснок – 1-2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите и помойте лук и морковку. Печень зачистите от пленочек и разрежьте на крупные кусочки.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Печень измельчите при помощи блендера.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. В печеночную массу добавьте сметану, яйца, просеянную муку, соль и молотый перец. Снова все хорошо перетрите в чаше блендера.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Тесто готово, можно переходить к жарке. Разогрейте сковородку, влейте растительное масло. Выкладывайте тесто небольшими порциями и формируйте тонкие блинчики. Жарьте их с двух сторон на умеренном огне по пару минут. Переворачивайте блины, когда верхняя часть заметно посветлеет.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковку натрите на терке. Обжарьте овощи на сковородке на растительном масле в течение 3-4 минут.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Майонез смешайте с измельченным чесноком и молотым перцем.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Когда печеночные блины остынут, можно переходить к сборке торта. Складывайте блинчики друг на друга, промазывайте майонезным соусом.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 8. В качестве прослойки кладите между блинами овощную зажарку.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 9. Верхний блин также смажьте майонезным соусом и положите сверху овощи.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 10. Украсьте печеночный торт тертым сыром и свежей зеленью. Чтобы блинчики пропитались майонезным соусом, отправьте торт на несколько часов в холодильник. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Торт из куриной печени в духовке

Торт из куриной печени в духовке – это более простая технология приготовления. Ведь не всегда есть время для того, чтобы стоять у плиты и обжаривать каждый печеночный блинчик по-отдельности. В духовке у вас получится что-то вроде печеночного торта-запеканки, который можно подавать в теплом и охлажденном виде.

Время готовки: 105 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Морковка – 300 гр.
  • Печень куриная – 550 гр.
  • Сметана – 60 гр.
  • Молоко – 120 мл.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Горчица столовая – 15 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка молотая – 0,5 ч.л.
  • Крупа манная – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты для торта указаны в списке.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Куриную печень хорошенько промойте, очистите от пленок и прожилок.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. При помощи блендера или мясорубки измельчите печень. В полученную массу добавьте манную крупу, молоко, соль, паприку и молотый перец.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. У вас должно получиться однородное жидкое тесто, оставьте его на 50 минут, чтобы манка набухла.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на половину растительного масла на сковороде до мягкости.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Морковку натрите на крупной терке. Добавьте стружку к луку и жарте еще 3 минуты до мягкости.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. В миске смешайте сметану и горчицу.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 8. Форму для запекания смажьте растительным маслом, вылейте половину печеночного теста.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 9. Поверх теста разложите обжаренные овощи и смажьте их сметано-горчичным соусом.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 10. Вылейте в форму оставшееся тесто и отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте торт в течение 40 минут.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 11. Печеночный торт немного остудите, по желанию украсьте сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

Печеночный торт из куриной печени с сыром и чесноком

Печеночный торт из куриной печени с сыром и чесноком – это еще один вкусный вариант закуски. Чеснок усиливает вкус и придает торту восхитительный аппетитный аромат. Приготовить печеночный торт можно готовить не только для праздника, но в любой будний день ваши близкие с удовольствием отведают эту закуску.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Для печеночных блинов:

  • Чеснок гранулированный – по вкусу.
  • Молоко – 50 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Печень куриная – 200 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Мука – 2 ст.л.

Для прослойки:

  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Сметана 20 % – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную печень помойте, уберите пленочки и переложите в дуршлаг, чтобы стекла вода.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 2. Сложите печень в чашу блендера. Крупно нарежьте репчатый лук и добавьте его к печени.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 3. Измельчите печень и лук до однородной массы. Добавьте гранулированный чеснок, перец, соль и яйцо.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 4. Также влейте молоко и просейте муку. Все хорошо перемешайте. Тесто должно получиться жидким, как на оладьи.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 5. Выпекайте блинчики на сковороде с небольшим диаметром или с помощью кулинарного кольца. Блины должны быть тонкими и румяными.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 6. Готовые блинчики переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 7. Теперь приготовим прослойку для торта. Очистите и нарежьте мелкими кубиками репчатый лук.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 8. Натрите на терке морковку и добавьте на сковороду к луку. Жарьте овощи до мягкости на растительном масле, затем немного остудите.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 9. Смешайте в миске майонез, сметану и измельченный чеснок.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 10. Соберем печеночный торт. Складывайте блинчики друг на друга, промазывая их сметано-майонезным соусом и дополняйте овощной зажаркой.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 11. Весь торт сверху и по бокам смажьте оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром.

Печеночный торт из куриной печени

Шаг 12. Прогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте торт на 7-10 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. Украсьте печеночный торт по своему вкусу и в теплом виде подавайте на стол. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени

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