Печеночный торт из куриной печени – это великолепное закусочное блюдо из доступных продуктов. Как и любой торт, он складывается из коржей и прослаивается сочной и ароматной смесью, в печеночном торте для этого чаще всего используют овощную зажарку с майонезом или сметаной. Готовят блюдо из разных субпродуктов, но именно куриная печень позволяет очень быстро сделать нежные и мягкие коржи для торта.

Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком

Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком – это идеальная закуска для праздничного стола. Торт можно подать в качестве вкусного аперитива перед основным горячим блюдом, он сочный и нежный. Готовится печеночный торт довольно просто.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 60 гр.

Сметана 100 гр.

Куриная печень 600 гр.

Петрушка 20 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Майонез 150 гр.

Лук репчатый 250 гр.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Чеснок 2 зуб.

Морковь 350 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 3 ч.

Как приготовить печеночный торт из куриной печени с морковью и луком? Промойте под краном печень, очистите овощи и подготовьте все остальные продукты для торта. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковку натрите на крупной терке. Пассеруйте овощи на растительном масле до мягкости, помешивая лопаткой. В конце посолите и приправьте зажарку по вкусу. Подготовленную куриную перечень прокрутите через мясорубку. Разбейте в полученную массу одно куриное яйцо. В печеночную массу добавьте сметану, соль и молотый перец, хорошо перемешайте. Просейте в миску муку, перемешайте до однородной массы. Тесто должно получиться густым, как для оладий. Тесто готово, можно переходить к приготовлению печеночных блинчиков. Разогрейте сковороду, смажьте ее дно растительным маслом. Выпекайте тонкие печеночные блинчики. Жарьте блин с каждой стороны на умеренном огне по 1,5-2 минуты. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Этой ароматной смесью будем смазывать блинчики. На плоскую тарелку или доску положите первый печеночный блин, смажьте его чесночно-майонезной смесью, положите овощную зажарку. Сверху положите второй блинчик и сделайте с ним то же самое. Последний блин так же смажьте и положите обжаренный лук с морковкой, украсьте торт рубленой зеленью. Отправьте блюдо в холодильник на пару-тройку часов для пропитки. Подавайте торт из куриной печени на стол в виде закуски в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Домашний торт из куриной печени с луком, морковью и майонезом

Домашний торт из куриной печени с луком, морковью и майонезом – это красивое и аппетитное блюдо для перекуса. Так как торт подается в охлажденном виде, то его следует относить к закускам. Чтобы печеночные коржи не пересыхали и оставались мягкими, для прослойки берите качественный, а лучше домашний майонез.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 70 мин.

Порций – 6-8

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Печень куриная – 800 гр.

Майонез – 200 гр.

Соль – 2 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Крахмал – 2 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Шаг 2. Очистите репчатый лук от шелухи, одну луковицу крупно нарежьте. Промойте и зачистите от пленочек куриную печень и так же крупно нарежьте. Затем измельчите при помощи блендера печень вместе с луком.

Шаг 3. В полученную однородную массу добавьте куриные яйца, крахмал, соль и специи, еще раз перетрите массу в блендере.

Шаг 4. Разогрейте сковороду с небольшим диаметром, смажьте разогретую поверхность растительным маслом.

Шаг 5. Выкладывайте в сковороду несколько столовых ложек печеночного теста и формируйте тонкие блинчики.

Шаг 6. Жарьте блинчики на умеренном огне под крышкой с двух сторон.

Шаг 7. Готовые блинчики складывайте друг на друга.

Шаг 8. Вторую луковицу нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до полупрозрачности на сковороде на растительном масле.

Шаг 9. Очистите морковку и натрите овощ на крупной терке, добавьте стружку на сковороду к луку, жарьте овощи до мягкости, в конце добавьте специи.

Шаг 10. Далее переложите овощную массу в чашу блендера и измельчите ее. Затем смешайте с майонезом.

Шаг 11. Все готово и можно переходить к сборке торта. Возьмите плоскую тарелку и положите на нее первый печеночный блин, смажьте его майонезно-овощной смесью.

Шаг 12. Таким образом складывайте все блины друг на друга, промазывая их майонезно-овощной смесью. Когда торт будет готов, оставьте его пропитаться на 15-20 минут. Затем украсьте и можно подавать печеночный торт на стол. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени с молоком

Печеночный торт из куриной печени с молоком – это закуска, которая понравится всем без исключения. Благодаря тому, что печеночное тесто замешивается на молоке, коржи получаются мягкими, но не крошатся. У вас получится вкусный и аккуратный печеночный торт.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Мука – 90 гр.

Печень куриная – 300 гр.

Морковка – 1 шт.

Молоко – 130 мл.

Майонез – 50 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 40 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое. Помойте печень, нарежьте ее кусочками и выложите в чашу блендера. Также измельчить печень можно при помощи мясорубки.

Шаг 2. Печеночную массу переложите в глубокую емкость для замешивания теста. Добавьте в нее просеянную муку, куриные яйца, молоко, растительное масло и соль по вкусу.

Шаг 3. Перемешайте массу до однородности венчиком.

Шаг 4. Для выпечки блинчиков используйте сковороду небольшого диаметра от 15 до 20 сантиметров с антипригарным покрытием. Прогрейте сковороду и перед первым блинчиком смажьте ее растительным маслом. Влейте немного теста и сформируйте из него тонкий блинчик. Жарьте его по паре минут с каждой стороны. Готовые печеночные блины складывайте стопочкой.

Шаг 5. Лук нарежьте кубиками, морковку натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до готовности на сковороде, посолите по вкусу и немного остудите. Затем в овощную зажарку добавьте майонез и сметану.

Шаг 6. Складывайте печеночные блины друг на друга и промазывайте овощной смесью.

Шаг 7. Готовый печеночный торт отправьте в холодильник на пару часов для пропитки. Затем украсьте его и подавайте к столу. Приятного аппетита!

ПП печеночный торт из куриной печени

ПП печеночный торт из куриной печени не только утоляет голод, но и содержит много полезных веществ, которые необходимы для организма. Торт получается восхитительно вкусным, помимо куриной печени в его состав входят морковка, лук, зелень и грибы.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Отруби овсяные – 4 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Морковка – 300 гр.

Печень куриная – 600 гр.

Грибы маринованные – 250 гр.

Соль – по вкусу

Молоко обезжиренное – 150 мл.

Масло растительное – для жарки.

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Йогурт обезжиренный – 300 гр.

Укроп – 3 ветки

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Перец красный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите и крупно нарежьте. Прокрутите лук вместе с куриной печенью через мясорубку.

Шаг 2. В полученную печеночную массу добавьте соль, яйца, крахмал, овсяные отруби и молоко. Тесто перемешайте до однородности.

Шаг 3. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом. Вливайте печеночное тесто небольшими порциями и жарьте из него тонкие блинчики.

Шаг 4. Заранее сварите морковку. Несколько кружочков моркови оставьте для украшения, вырежьте из них цветочки.

Шаг 5. Остальную морковку натрите на крупной терке.

Шаг 6. Маринованные грибы нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 7. Приготовьте соус для промазывания коржей. В йогурт добавьте измельченный чеснок и укроп, посолите по вкусу.

Шаг 8. Теперь можно собирать торт. Смазывайте коржи йогуртным соусом, дополняйте морковной стружкой.

Шаг 9. Затем положите следующий блин, смажьте соусом и положите грибы. Так чередуйте морковную и грибную прослойки, пока не закончатся блинчики.

Шаг 10. Украсьте готовый ПП печеночный торт по своему вкусу и можно подавать вкусную закуску на стол. Приятного аппетита!

Торт из куриной печени с грибами в домашних условиях

Торт из куриной печени с грибами в домашних условиях готовить совсем не сложно. Что удивительно, но является неоспоримым фактом, даже тем, кто не особо любит печень, торт очень нравится. И сам процесс приготовления, и украшение торта точно вас увлечет.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Для печеночных блинов:

Лук – 1 шт.

Печень куриная – 700 гр.

Сыворотка – 100 мл.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Яйца – 3 шт.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 1 ст.

Для начинки:

Майонез – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Морковка по-корейски – по вкусу.

Вешенки – 300 гр.

Мидии – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Лук – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Сметана – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте тесто для печеночных блинчиков. Одну головку репчатого лука и печень измельчите при помощи блендера или мясорубки.

Шаг 2. В печеночную массу добавьте просеянную с разрыхлителем муку, соль, куриные яйца и сыворотку. Перемешайте тесто венчиком.

Шаг 3. Просушите сковороду. Смажьте ее растительным маслом и выпекайте на ней печеночные блины. Вливайте небольшое количество теста на разогретую поверхность и жарьте тонкие печеночные блинчики по несколько минут с каждой стороны.

Шаг 4. Вторую луковицу нарежьте небольшими кубиками и обжарьте вместе с грибами до готовности, посолите по вкусу. Сыр натрите на мелкой терке.

Шаг 5. Отдельно смешайте сметану и майонез.

Шаг 6. Теперь можно собрать печеночный торт. Складывайте печеночные блины друг на друга и смазывайте их соусом. Прослойку между блинами чередуйте: один раз кладите грибную зажарку, затем – сырную стружку.

Шаг 7. Верхний слой также смажьте соусом, сверху положите морковку по-корейски и мидии. Украсьте печеночный торт рубленой зеленью. Чтобы торт получился нежным и сочным, отправьте его в холодильник на пару часов для пропитки. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени с рисом

Печеночный торт из куриной печени с рисом оценят не только любители печени. В рецепте мы используем именно куриную печень, она более нежная и не имеет резкого запаха и неприятного привкуса. У вас получится восхитительная закуска для званого ужина.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Рис вареный – 1 ст.

Соль – по вкусу

Печень куриная – 700 гр.

Молоко – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сварите рис до готовности в подсоленной воде. Затем промойте его.

Шаг 2. Печень помойте, нарежьте крупными кусочками и измельчите при помощи блендера или мясорубки.

Шаг 3. Лук мелко нарежьте, чеснок порубите ножом или пропустите через пресс.

Шаг 4. Разбейте в миску яйца и взболтайте их вилкой.

Шаг 5. Смешайте в миске печеночную массу с вареным рисом, молоком, луком, чесноком, солью, молотым перцем и взбитыми яйцами. Вымесите тесто до однородного состояния.

Шаг 6. Форму для выпекания торта смажьте растительным маслом. Вылейте в нее печеночное тесто.

Шаг 7. Выпекайте торт в духовке при 180 градусов в течение 50 минут. По своему усмотрению готовый печеночный торт с рисом можно украсить майонезом и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Печеночный торт с манкой

Печеночный торт с манкой – это отличный рецепт, которым хочется поделиться. Причем, он отлично подходит, как для куриной, так и говяжьей печени. Готовится торт не привычным способом сложения коржей, а запекается в духовке, но все равно получается очень вкусно.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Крупа манная – 3 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Печень куриная – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Грибы –200 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу

Морковка – 1 шт.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты, указанные в списке. Помойте грибы, очистите лук и морковку.

Шаг 2. Печень промойте, обсушите и измельчите при помощи блендера или мясорубки.

Шаг 3. В печеночную массу добавьте сметану.

Шаг 4. Разбейте два куриных яйца и всыпьте манную крупу, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 5. Перемешайте все хорошенько венчиком и дайте тесту настояться в течение 20 минут, за это время манка немного разбухнет.

Шаг 6. Лук мелко нарежьте, морковку натрите на терке. Обжарьте овощи до готовности на растительном масле.

Шаг 7. Нарежьте грибы дольками и обжарьте их на сковородке отдельно от овощей.

Шаг 8. Теперь можно переходить к выпечке. Жаропрочную форму застелите пергаментом. Влейте примерно треть печеночного теста.

Шаг 9. По тесту распределите обжаренные грибы.

Шаг 10. Снова влейте треть теста. И по нему разложите жареные овощи.

Шаг 11. Вылейте в форму оставшееся тесто и отправьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов на 30-45 минут.

Шаг 12. Готовый печеночный торт с манкой извлеките из формы, остудите и украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!

Печёночный торт из куриной печени со сметаной

Печёночный торт из куриной печени со сметаной – это несладкая и очень питательная выпечка. Супер-просто готовится и, если ему дать достаточно времени настояться, то он будет моментально таять во рту. А в традиционную промазку из майонеза будем добавлять сметану, это немного снизит калорийность.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 0,5 ст.

Морковка – 2 шт.

Соль – по вкусу

Печень куриная – 500 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Майонез – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Яйца – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Чеснок – 1-2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите и помойте лук и морковку. Печень зачистите от пленочек и разрежьте на крупные кусочки.

Шаг 2. Печень измельчите при помощи блендера.

Шаг 3. В печеночную массу добавьте сметану, яйца, просеянную муку, соль и молотый перец. Снова все хорошо перетрите в чаше блендера.

Шаг 4. Тесто готово, можно переходить к жарке. Разогрейте сковородку, влейте растительное масло. Выкладывайте тесто небольшими порциями и формируйте тонкие блинчики. Жарьте их с двух сторон на умеренном огне по пару минут. Переворачивайте блины, когда верхняя часть заметно посветлеет.

Шаг 5. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковку натрите на терке. Обжарьте овощи на сковородке на растительном масле в течение 3-4 минут.

Шаг 6. Майонез смешайте с измельченным чесноком и молотым перцем.

Шаг 7. Когда печеночные блины остынут, можно переходить к сборке торта. Складывайте блинчики друг на друга, промазывайте майонезным соусом.

Шаг 8. В качестве прослойки кладите между блинами овощную зажарку.

Шаг 9. Верхний блин также смажьте майонезным соусом и положите сверху овощи.

Шаг 10. Украсьте печеночный торт тертым сыром и свежей зеленью. Чтобы блинчики пропитались майонезным соусом, отправьте торт на несколько часов в холодильник. Приятного аппетита!

Торт из куриной печени в духовке

Торт из куриной печени в духовке – это более простая технология приготовления. Ведь не всегда есть время для того, чтобы стоять у плиты и обжаривать каждый печеночный блинчик по-отдельности. В духовке у вас получится что-то вроде печеночного торта-запеканки, который можно подавать в теплом и охлажденном виде.

Время готовки: 105 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Морковка – 300 гр.

Печень куриная – 550 гр.

Сметана – 60 гр.

Молоко – 120 мл.

Лук репчатый – 200 гр.

Горчица столовая – 15 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Крупа манная – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты для торта указаны в списке.

Шаг 2. Куриную печень хорошенько промойте, очистите от пленок и прожилок.

Шаг 3. При помощи блендера или мясорубки измельчите печень. В полученную массу добавьте манную крупу, молоко, соль, паприку и молотый перец.

Шаг 4. У вас должно получиться однородное жидкое тесто, оставьте его на 50 минут, чтобы манка набухла.

Шаг 5. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на половину растительного масла на сковороде до мягкости.

Шаг 6. Морковку натрите на крупной терке. Добавьте стружку к луку и жарте еще 3 минуты до мягкости.

Шаг 7. В миске смешайте сметану и горчицу.

Шаг 8. Форму для запекания смажьте растительным маслом, вылейте половину печеночного теста.

Шаг 9. Поверх теста разложите обжаренные овощи и смажьте их сметано-горчичным соусом.

Шаг 10. Вылейте в форму оставшееся тесто и отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте торт в течение 40 минут.

Шаг 11. Печеночный торт немного остудите, по желанию украсьте сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Печеночный торт из куриной печени с сыром и чесноком

Печеночный торт из куриной печени с сыром и чесноком – это еще один вкусный вариант закуски. Чеснок усиливает вкус и придает торту восхитительный аппетитный аромат. Приготовить печеночный торт можно готовить не только для праздника, но в любой будний день ваши близкие с удовольствием отведают эту закуску.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Для печеночных блинов:

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Молоко – 50 мл.

Соль – по вкусу

Печень куриная – 200 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 2 ст.л.

Для прослойки:

Сыр твердый – 100 гр.

Лук – 1-2 шт.

Морковка – 1 шт.

Сметана 20 % – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную печень помойте, уберите пленочки и переложите в дуршлаг, чтобы стекла вода.

Шаг 2. Сложите печень в чашу блендера. Крупно нарежьте репчатый лук и добавьте его к печени.

Шаг 3. Измельчите печень и лук до однородной массы. Добавьте гранулированный чеснок, перец, соль и яйцо.

Шаг 4. Также влейте молоко и просейте муку. Все хорошо перемешайте. Тесто должно получиться жидким, как на оладьи.

Шаг 5. Выпекайте блинчики на сковороде с небольшим диаметром или с помощью кулинарного кольца. Блины должны быть тонкими и румяными.

Шаг 6. Готовые блинчики переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Шаг 7. Теперь приготовим прослойку для торта. Очистите и нарежьте мелкими кубиками репчатый лук.

Шаг 8. Натрите на терке морковку и добавьте на сковороду к луку. Жарьте овощи до мягкости на растительном масле, затем немного остудите.

Шаг 9. Смешайте в миске майонез, сметану и измельченный чеснок.

Шаг 10. Соберем печеночный торт. Складывайте блинчики друг на друга, промазывая их сметано-майонезным соусом и дополняйте овощной зажаркой.

Шаг 11. Весь торт сверху и по бокам смажьте оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром.

Шаг 12. Прогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте торт на 7-10 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. Украсьте печеночный торт по своему вкусу и в теплом виде подавайте на стол. Приятного аппетита!