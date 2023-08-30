Описание приготовления:

С утки необязательно снимать кожу и удалять кости, можно просто порезать на кусочки. Чернослив лучше всего взять не обработанный, конечно он не такой красивый, но точно намного полезнее. Рис лучше всего взять специальный для плова или бурый.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда / Плов География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Утка 600 Грамм (часть тушки)

Рис длиннозернистый 350 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Чернослив 100 Грамм (без косточек)

Масло растительное 70 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Зелень По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Специи для плова 1/2 Чайных ложки

Чеснок 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

306 ккал

Калорийность

8 г

Белки

19 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов с уткой и черносливом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с уткой и черносливом.

С утки снимите кожу, удалите кости и порежьте на кусочки, добавьте специи и перемешайте. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте утку в течение 2-3 минут, перемешивая.

Репчатый лук почистите и порежьте, добавьте к утке. Морковь почистите и нарежьте средней соломкой, выложите в сковороду. Обжаривайте в течение 10 минут на среднем огне, перемешивая.

Влейте в сковороду половину горячей воды, посолите и тушите все на медленном огне в течение 15 минут.

Рис тщательно промойте до чистой воды и выложите в сковороду, разровняйте.

Чернослив вымойте и добавьте в плов.

Влейте в плов оставшуюся горячую воду. Она должна быть на два сантиметра выше риса.

В середину риса вставьте головку чеснока, закройте крышкой. Готовьте плов на медленном огне в течение 30-40 минут. Спустя время отключите огонь и дайте постоять плову под крышкой еще 10 минут.

Приятного аппетита!