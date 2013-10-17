Строительство домов под ключ в Крыму с индивидуальным проектом, недорого

от -

Натуральное дерево – материал, веками использующийся в загородном строительстве под ключ в Крыму и прекрасно себя зарекомендовавший.

Прежде дерево было единственным доступным стройматериалом. Сегодня срубы ставят по совсем другим причинам:

Экологичность – сочетание «натурального» внешнего вида и полезной для здоровья атмосферы, насыщенной фитонцидами. Долговечность – правильный уход обеспечит бревенчатому дому (особенно из древесины, рубленой вручную) несколько десятилетий службы. Низкая теплопроводность – теплоизоляционные свойства дерева в разы выше бетона и кирпича. А значит, бревенчатый дом быстро протапливается, зимой остается теплым, а летом прохладным. Эстетичность – являясь отличной отделкой дома как изнутри, так и снаружи, дерево поможет сэкономить на интерьере до 15% от затрат на строительство.

К минусам рубленых домов относят:

Пожароопасность – даже пропитка древесины современными антипиренами не сделает этот материал абсолютно негорючим. Ограниченный дизайнерский потенциал – единственным вариантом будет «русская классика». Усадка (до 10%) – до начала отделки сруб не менее 1-2 лет должен выстояться. Нетехнологичность – качество дома в итоге определяется профессионализмом строительной бригады.

Срок службы готового дома увеличится на 20%, если использовать бревна, срубленные зимой. После отбора пригодных для строительства бревен специалисты проверяют материал на наличие грибка и зачищают стволы скобелем, топором или электрорубанком.

Собирая сруб, под первый венец для прочности отводят самые крупные бревна. Плотное прилегание бревен друг к другу обеспечивают специальные пазы. В углах сруба выполняют «замки» в форме «лапы» или «чаши».

Чтобы получить дом, строят фундамент, после чего нумеруют на срубе все бревна, разбирают конструкцию и привозят ее на стройплощадку, чтобы окончательно собрать на месте. Между венцами кладут утеплитель – мох или паклю.

Дом выстаивается не менее года, после чего, проверив утепление, принимаются за отделку.

Сруб обойдется минимум в 5, а дом под ключ – в 20-50 тысяч рублей за кв. м.

Выбирая бревенчатый дом, помните: