Диетолог Соломатина назвала самую опасную для здоровья кашу

Манная каша является самой опасной для здоровья, так как у нее высокий гликемический индекс и большое содержание калорий. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, манка не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши, пояснила врач.

Соломатина отметила, что эта каша повышает уровень глюкозы в крови, а также может привести к набору веса и развитию сахарного диабета. Она пояснила, что в прошлом подобные калорийные блюда ценились, потому что были голодные времена и нужно было получать энергию для физических нагрузок.

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Сейчас жизнь у нас стала механизированная, автоматизированная, мы столько калорий не тратим. Задача стоит иная: сделать так, чтобы с нормальным количеством калорий получить большее количество питательных веществ, – заключила диетолог.

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