Серед основних переваг рішення на Бітрікс яскраво вирізняються:

Безкоштовне поширення – хостинг, а також конструктор повністю безкоштовні. При цьому готовий веб-сайт повністю зберігає функціональність і може бути перенесений на сторонній домен. Простота інтеграції з Бітрікс — рішення, створене на конструкторі Бітрікс легко інтегрується з будь-яким інструментом екосистеми Бітрікс. Синхронізація та обмін даних налаштовуються або з меню налаштувань, або за допомогою програми Маркетплейс. Усі налаштування, як правило, можуть бути виконані навіть недосвідченим користувачем. Адаптивність та функціональність — сторінки, зроблені на конструкторі, легко оптимізувати під SEO, підключити онлайн-чат або форму зв'язку. При цьому всі контакти та звернення клієнтів відразу заносяться до прив'язаної CRM. Легкість налаштування — інструментарій конструктора дозволяє швидко створити сайт із готових блоків. Для цього не потрібні навички програмування чи дизайну. При цьому сторінки оптимізовані під будь-яку роздільну здатність екрана і мають інтуїтивно зрозумілий для користувача інтерфейс.

Створення сайту на бітрікс – оптимальний варіант для малого чи середнього бізнесу, а також некомерційної організації.

Навіщо потрібний сайт на Бітрікс?

У наш час вихід бізнесу в онлайн-середовище є обов'язковим кроком для його розвитку та масштабування. Сайт для бізнесу — це:

Додатковий потік клієнтів – можна отримувати вхідні звернення та збільшувати кількість угод. Сайт — це основний майданчик для продажу в глобальній мережі, реалізація товарів та послуг лише через соц. мережі та месенджери не так ефективна. Інструмент підвищення репутації компанії — якісний сайт, оформлений у корпоративному стилі підприємства, збільшує довіру клієнтів та підвищує рівень їхньої лояльності. У той же час компанія без сайту зараз автоматично отримує репутацію новачка на ринку. Додатковий маркетинговий канал – через сайт зручно просувати послуги, проводити рекламні кампанії, інформувати потенційних клієнтів. Особливо корисним є сайт, який має практичну цінність для клієнта. Наприклад, містить унікальну інформацію, допомагає визначитися з вибором продукту тощо.

Якщо Вам потрібна інтеграція Бітрікс з сайтом, варіант, зібраний на конструкторі Бітрікс, — оптимальне рішення. Сайт на Бітрікс вже містить форми CRM: усі звернення клієнта одразу потрапляють у систему, а дані вносяться до картки. Крім того, за допомогою Rest API можна провести складнішу інтеграцію або реалізувати будь-які бізнес-процеси.

Повний чи частковий перехід комерційної чи маркетингової діяльності підприємства в онлайн сприятливо відбивається лише на рівні сервісу та кількості продажів. Інакше компанія відразу втрачає більшу частку потенційних клієнтів.