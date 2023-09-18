Найдены самые неподходящие продукты для осенне-зимнего периода

С наступлением осени и зимы потребности человека меняются. В холодное время года ему нужны не те же питательные вещества, что весной и летом. По словам биолога Натальи Колман, некоторые привычные продукты могут в «неправильный» сезон принести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы перестроить свой рацион в холодный период, не нарушив пищеварение и заодно укрепив иммунитет, эксперт порекомендовала отказаться от холодных продуктов и сладких напитков, в том числе газировки и магазинных соков с подсластителями и красителями. Такая еда «отвлекает» иммунную систему и не дает ей в полную силу бороться с вирусами и бактериями.

Также следует сократить потребление сырых овощей и фруктов, так как в них содержатся вещества, раздражающие кишечник. Колман рекомендовала заменить сырые растительные продукты ферментированными или приготовленными.

В то же время диетолог Анастасия Кондаурова советует отказаться от консервов, в которых слишком много соли, белого хлеба и спиртного. По ее словам, все эти продукты перегружают органы ЖКТ, провоцируют набор лишнего веса и нарушают терморегуляцию.

Ранее диетолог Александра Давыдова поделилась советом, который поможет не набрать лишние килограммы осенью.