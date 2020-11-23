Сумки из натуральной кожи. Выбор в пользу натуральности

Как подобрать подходящую сумку?

При подборе сумки следует обратить внимание на основные характеристики, которым должна отвечать хорошая сумка:

Прежде всего – форма. Будет ли это маленький клатч или же огромный вещь-мешок, зависит от внешних обстоятельств, то есть от мероприятия, куда вы собираетесь. Для деловых встреч подойдет строгая жесткая сумка, хорошо держащая форму (в ней не помнутся важные бумаги) соответствующего размера. Для вечера в ресторане – миниатюрная сумочка только с самым необходимым. А вот для ежедневного ношения подойдет любая сумка, отвечающая только вашему вкусу и стилю.

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2) Следующий пункт – цвет. И тут стоит выбрать самостоятельно, к чему должна подходить сумка. Времена, когда сумка должна была подходить только к обуви, давно прошли, и теперь женщины теряются в многообразии цветов, выбирая те, которые им по нраву. Сумка может быть однотонной и подходить по цвету к платью, туфель, помады или лака, или даже просто к заколке. Если же она многоцветна, но без принтов, то лучше выбирать те два/три цвета, которые присутствуют в формируемом образе, или же черно-белые. К сумкам, состоящим из картинок, те же требования, что и к многоцветным, с той только разницей, что к подобным сумкам необходима однотонная одежда без акцентов.

3) Конечно же важно качество выбираемой сумки. И здесь главную роль играет по прежнему время и место, где должна оказаться ваша сумка и какое впечатление она должна произвести. К примеру, на той же деловой встрече уместны будут кожаные сумки как знак статуса, на пляже – холщевые или плетеные, которые очень гармонично смотрятся на фоне воды, а так же более практичны. А вот во время ужина в ресторане маленький клатч-футляр будет смотреться мило и романтично. Так же следует обратить внимание на строчку, которой прошита сумка – не торчит ли лишних ниток, которые показывают неаккуратность своей хозяйки. На внутренней прокладке не должно быть лишних дырочек или не прошитых замочков, все должно быть просто и функционально.

4) И, наконец – сама сумка. Самое основное требование к выбираемой сумке – её внешний вид и соответствие вашим предпочтениям. Она просто должна вам нравиться, её должно быть приятно и удобно держать в руках. Ведь это аксессуар, отражающий ваш неповторимый стиль, и это лучшая подруга, которая может вместить в себя все ваши секреты.

Поэтому выбор подходящей сумки – ответственное и сложное занятие, как и выбор настоящих друзей.

Лучшие сумки для стиля

С годами женщины начинают все меньше уделять внимания уходу за собой, ошибочно считая, что их время уже прошло. Старейшая в мире модель Кармен Дель Орефичи доказывает совершенно обратное. В свои 85 женщина стильно одевается, следит за собой и украшает модные подиумы и страницы глянца.

Как надо одеваться пожилой женщине?

В гардеробе должны преобладать спокойные пастельные оттенки. Трикотажные футболки придадут игривости лука. В почтенном возрасте женщина имеет право носить объемные и ценные украшения. Хорошо сохранившуюся фигуру подчеркнут классические джинсы. Цвет брюк не обязательно должен быть черный. Светлые брюки наоборот омолаживают образ.

Что нельзя одевать пожилой женщине?

Разноцветную и яркую одежду (в том числе яркие цветастые и животные принты). Высокие каблуки. Оптимальная длина каблуков от 2-х до 6-ти см. Большое количество украшений (бижутерии). Объемные сумки. Идеальной считается небольшая сумочка, как носит Елизавета II, королева Соединенного Королевства.

Отдельное внимание стоит отдать джинсовой одежде, которая как всегда очень популярна.