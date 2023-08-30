Сосиски в тесте в духовке — отличный вариант сытного блюда. Сосиски заворачивают в цельный пласт или обертывают полосками из теста, запекают в виде рулетов и на шпажках. Тесто можно использовать бездрожжевое или на основе дрожжей, слоеное, на кефире и даже пресное на воде. Сосиски в тесте принято подавать с кетчупом, майонезом или другим соусом.

Очень вкусные сосиски в слоеном бездрожжевом тесте

Из слоеного бездрожжевого теста получается рассыпчатая хрустящая «шубка» для сосиски. Если вместе с сосиской в тесто заворачивается сыр, он обогащает блюдо приятным сливочным вкусом.

Ингредиенты –+5 порц.

Слоеное тесто 500 гр. (бездрожжевого)

Сосиски 10 шт.

Сыр 200 гр.

Огурец по желанию

На порцию Калории: 337 ккал Белки: 8.2 г Жиры: 23.7 г Углеводы: 22.5 г Шаги 30 мин.

Сосиски в тесте в духовке приготовить очень просто. Тесто необходимо подготовить к разделке. Если оно находилось в морозилке, разморозить при комнатной температуре. Снять аккуратно упаковку и, прежде чем разложить на рабочую поверхность, посыпать ее мукой. После выложить пласт и разрезать его на полосы, их ширина должна быть в пределах 3-4 см. Очистить от пленки сосиски, обсушить, если они влажные. Сыр нарезать длинноватыми пластинками так, чтобы его удобно было заворачивать в тесто вместе с сосиской. Взять полоску теста и заворачивать в нее сосиску вместе с сыром. Каждый последующий оборот теста вокруг сосиски должен немного захватывать предыдущее кольцо теста, чтобы не оставалось щелей. Если готовите с огурцом, то в тесто заворачивается трио: сосиска, сыр и ломтик огурца. На застеленный пергаментом противень, выложить сосиски в тесте и отправить в духовку на 30-40 минут. Температура запекания – 180 градусов. Для придания поверхности теста блеска можно смазать сосиски сверху желтком сырого яйца. Сосиски в хрустящем слоеном тесте подавать к чаю или другому напитку в горячем виде.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сосисок в дрожжевом тесте

Дрожжевое тесто для этого блюда можно купить готовое или приготовить самостоятельно. Важно дать завернутым в тесто сосискам постоять перед выпечкой, чтобы тесто поднялось еще до отправки в духовку, тогда вы получите удивительно пышную и нежную выпечку.

Ингредиенты:

Сосиски – 6 шт.

Желток для смазывания теста.

Кунжут для посыпки.

Для теста:

Мука – 2 ст.

Молоко – 0,5 ст.

Дрожжи сухие – 6 г.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 щепотка.

Яйца – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Половину объема муки смешать с сухими дрожжами, влить теплое молоко, всыпать сахар и соль. Получится опара, которую нужно подержать в теплом месте минут 15-20.

2. В постоявшую опару вбить яйца, влить растительное масло, размешать.

3. Оставшуюся муку соединить с остальными ингредиентами, замесить податливое для раскатки тесто. Не пересыпьте муки, иначе тесто получится тугим, но и недостаток муки скажется на качестве. Оставлять для поднятия такое тесто не обязательно, можно сразу приступать к раскатке.

4. Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность и скалкой ровно раскатать, стараясь не допускать разной толщины на разных участках пласта. Разрезать пласт на полоски, их ширина должна быть около 3 см.

5. Сосиски очистить от оболочки. Заворачивать в ленты теста сосиски по принципу спирали, защипывать кончики полос. Дать заготовкам постоять минут 15-20, чтобы тесто поднялось.

6. Уложить сосиски на подготовленный противень, смазать смешанным с водой желтком. Лучше это делать специальной кистью, легко и осторожно, не прижимая нежное тесто. Посыпать сосиски в тесте кунжутными семенами и поставить в духовку. При температуре 180 градусов сосиски приготовятся за 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Сосиски в тесте с сыром, запеченные в духовке

Для рецепта подойдет любое готовое слоеное тесто – дрожжевое или без дрожжей. Сосиски лучше брать объемные, так как они будут разрезаться, и начиняться сыром.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 упаковка (500 г.).

Сосиски – 10 шт.

Сыр – 100 г.

Яичный желток для смазывания теста.

Кетчуп, свежие помидоры по желанию.

Процесс приготовления:

1. Сосиски освободить от промышленной оболочки, сделать продольные надрезы ножом, создавая своего рода карманы.

2. Сыр натереть на мелкой терке – тонкой стружкой. В надрезы сосисок с помощью чайной ложки положить сырную стружку. Можно полить сосиски кетчупом по желанию, или другим соусом. Также можно вместе с сыром вложить в «кармашки» кусочки свежих томатов.

3. Тесто разложить на посыпанной мукой поверхности и порезать полосами. Оно не нуждается в раскатке, нужно лишь до конца его разморозить перед использованием. Полоски могут быть любой ширины, это влияет только на количество оборотов вокруг сосиски.

4. Завернуть сосиски с сырной начинкой в полоски теста, не оставляя промежутков между витками спирали, чтобы начинка не вытекла при запекании. Сложить сосиски в ровные ряды на противне.

5. Яйцо разделить на белок и желток. Белок можно положить в емкость с плотной крышкой и хранить в холодильнике до 4 дней. А желток взбить вилкой, разбавить немного водой и с помощью кисти смазать сверху сосиски в тесте.

6. Запекать блюдо около 30-40 минут в духовке с температурой 170 градусов.

Приятного аппетита!

Как испечь сосиски в тесте из молока?

Тесто для этого блюда готовится на основе молока, без использования дрожжей. Чтобы выпечка поднялась и оставалась пышной, используется сода или разрыхлитель. В результате тесто получается, как для булочек.

Ингредиенты:

Сосиски – 8 шт.

Мука – 2,5-3 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 1 ст. л.

Сахар – 1 ч.л.

Сода/разрыхлитель – 1 ч.л./2 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Яйца смешать с сахаром.

2. Молоко подогреть до 40 градусов и смешать с яйцами. Влить растительное масло. Можете заменить его сливочным или маргарином – эффект будет примерно одинаковый.

3. 2,5-3 стакана муки смешать с содой или разрыхлителем. Соду погасить уксусом. Влить в просеянную муку молоко с яйцами и замесить пригодное для раскатки тесто. Оно должно быть эластичным, мягким, но не липнущим к рукам.

4. Пластом толщиной в полсантиметра раскатать тесто, не забыв присыпать мукой рабочую поверхность.

5. Оборачивать сосиски тестом можно двумя способами. Классический вариант: разрезать тесто на полоски и завернуть сосиски по принципу спирали. Нетрадиционный вариант: не разрезать тесто, а на целый пласт вложить в ряд сосиски и защипать тесто, как в закрытом пироге. Сверху сделать надрезы по количеству вложенных сосисок. В этом случае получится большой пирог, который после нужно будет разрезать на порции.

6. Смазать сверху тесто яичным желтком (по желанию) и поставить противень с сосисками в тесте в духовку. Выпечка готовится примерно 30-40 минут при температуре 170-180 градусов.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт сосисок в тесте на кефире

Тесто на кефире готовится быстро и из простых ингредиентов. Важно перед применением подогреть кефир и моментально всыпать в него соду, этот шаг будет залогом пышной выпечки.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Сосиски – 10-12 шт.

Кефир – 250 мл.

Сода – 0,5 ч. л.

Вода – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 щепотка.

Кунжут или тмин для посыпки.

Процесс приготовления:

1. Тесто готовить в такой последовательности: сначала подогреть кефир до 50 градусов, и, пока он теплый, всыпать соду, перемешать.

2. Яйцу дать полежать при комнатной температуре некоторое время, а потом взбить вилкой и добавить к кефиру.

3. Следом влить в кефир растительное масло, всыпать соль и сахар.

4. Муку добавлять в емкость с кефиром и яйцом постепенно, вымешивая хорошо тесто. Одновременно порциями подливать теплую кипяченую воду. Ее может понадобиться меньше, чем в рецепте, так что сразу всю выливать не нужно. Но если тесто получится не достаточно густым, можно добавить муки.

5. Тесто вымесить, чтобы не было жестким и хорошо растягивалось. После раскатать пластом 0,5-0,7 см в толщину и нарезать на ленты шириной 3-4 см.

6. Закрутить в полосы теста сосиски, выложить их на пергамент, которым застелен противень. Желтком, слегка взбитым вилкой, смазать поверхность будущей выпечки. Поверху посыпать семенами кунжута или тмина. Также можно использовать пряные травы: орегано, базилик или смесь прованских трав.

7. Сытная выпечка будет готова после 30-40 минут пребывания в духовке, включенной на 180 градусов.

Приятного аппетита!

Сосиски в сдобном тесте, приготовленные в домашних условиях

Сдобное тесто готовится на основе дрожжей и жиросодержащих продуктов. Это калорийный вариант теста, и выпечка из него получается очень сытной. Сосиски можно брать по своему вкусу, беспроигрышным выбором будут молочные.

Ингредиенты:

Мука – 300-500 г.

Молоко – 0,5 ст.

Сахар – 1 ст. л.

Дрожжи – 6 г.

Сливочное масло – 50 г.

Растительное масло – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сосиски – 10-12 шт.

Процесс приготовления:

1. Подогреть молоко до 40 градусов, растворить в нем сахар, соль и дрожжи.

2. Масло сливочное растопить и вместе с растительным маслом влить в молоко.

3. Яйцо, предварительно полежавшее вне холодильника, чтобы достичь комнатной температуры, вбить к молоку и маслу.

4. Отставить опару в сторонку, чтобы дрожжи начали действовать. Для этого достаточно 15 минут.

5. Спустя указанное время, всыпать в опару муку, приготовить тесто, мягкое и послушное. Поставить его в теплое место на 1 час, прикрыв полотенцем.

6. Обмять поднявшееся тесто и отправить его на второй этап для подъема, это еще примерно час времени.

7. Готовое тесто раскатать в большой нетолстый лист (около 0,5-0,7 см), нарезать на полосы шириной 2-4 см.

8. Сосиски, очищенные от оболочки, раскладывать на полоски теста и закручивать по спирали. Можно разнообразить блюдо и вместе с сосиской положить еще какой-нибудь компонент, например сыр, кусочек помидора или сладкого перца. Также можно смазать сосиску соусом или горчицей.

9. На противень выложить ряд сосисок и в духовке с температурой 170 градусов запекать 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Сосиски в тесте с картошкой, запеченные в духовке

В этом рецепте в тесто вместе с сосиской заворачивается картофельное пюре. Его лучше приготовить заранее. Блюдо получается очень сытным и способно стать полноценным вариантом обеда или ужина.

Ингредиенты:

Сосиски – 6-8 шт.

Дрожжевое тесто – 0,5 кг.

Картофель – 0,5 кг.

Молоко – 0,5 ст.

Сливочное масло – 30 г.

Соль по вкусу.

Яичный желток для смазывания.

Процесс приготовления:

1. Тесто используется готовое. Если оно было в морозилке, разморозить его и дать прогреться до комнатной температуры.

2. Приготовить картофельное пюре: сварить очищенный картофель, истолочь его в пюре вместе с молоком и сливочным маслом. Пюре не должно быть жидким. Соль добавить по вкусу. Дать картофельному пюре остыть.

3. Тесто разделить на столько частей, сколько у вас сосисок. Посыпать поверхность для раскатки теста мукой. Каждую часть сначала скатать в шар, а потом при помощи скалки или другого приспособления раскатать в круг или овал толщиной 0,5 см.

4. На каждую заготовку посередине выложить немного картофельного пюре, на него – сосиску. Защипать тесто по принципу приготовления пельменей, не оставляя отверстий.

5. На противень выложить сосиски с пюре в тесте, оставляя между ними пространство, так как тесто при выпечке увеличится в объеме.

6. Разбавленным с водой желтком смазать заготовки и поставить выпекаться в духовку с температурой 180 градусов. Время выпекания – около получаса.

7. Зарумяненные сосиски с пюре в тесте нужно подавать горячими с овощами, салатом или просто с чаем.

Приятного аппетита!

Простые сосиски в тесте на воде

Сосиски можно приготовить даже в тесте на воде, без добавления молочных продуктов и дрожжей. Это тесто, как на пельмени, и при выпечке оно не будет подниматься. Такое блюдо оценят любители хрустящей выпечки с несладкой начинкой.

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Мука – 3 ст.

Вода – 1,5 ст.

Соль – ¼ ч. л.

Сосиски 10-12 шт.

Лук – 2 шт. (по желанию)

Желток для смазывания.

Процесс приготовления:

1. Процесс приготовления теста начинается с нагрева воды. Ее нужно довести примерно до 60 градусов и растворить в ней соль.

2. Муку всыпать в глубокую емкость, просеяв предварительно. В нее влить подсоленную воду и размешать. На этом этапе тесто получаться не будет, не волнуйтесь. Просто смешайте вилкой или руками муку с водой до образования мучных сгустков.

3. В муку с водой вбить яйцо и теперь уже вмешать тесто. Его нужно довольно долго мять руками, пока не образуется однородная эластичная масса. Но если все же эта смесь никак не хочет становиться тестом, значит, ему не хватает жидкости. Долейте немного воды и повторите попытку. Когда все получится, оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы разбухла клейковина.

4. Если вместе с сосиской желаете завернуть в тесто жареный лук, чтобы разнообразить вкус, то следует почистить луковицы, нарезать их мелко и обжарить в сковороде на масле. Можно опустить этот шаг и готовить сосиски в тесте без дополнительных компонентов.

5. Тесто, раскатанное в тонкий пласт, порезать длинными полосками. Ширина не имеет значения. Если используете лук, то сначала нужно тонким слоем распределить его по полоскам. После завернуть в тесто сосиски и уложить на противень. Для придания глянца поверхности выпечки смазать тесто яичным желтком.

6. Выпекать сосиски в тесте 30 минут при температуре 180 градусов. Подавать их лучше горячие и с соусом.

Приятного аппетита!

Сосиски в тесте в форме косички

Сосиски можно заворачивать в тесто не только спиральным обертыванием, но и создавать вокруг них оболочку в форме косички сверху. Рецепт хорош тем, что в нем удобно использовать и дополнительную начинку, а на вид блюдо и вовсе получается праздничным.

Ингредиенты:

Тесто слоеное (дрожжевое или бездрожжевое) – 1 упаковка (500 г).

Сосиски – 10-12 шт.

Яйцо для смазывания теста.

Дополнительная начинка на выбор: сыр, томаты, лук и др.

Процесс приготовления:

1. Готовое слоеное тесто разморозить и разложить пласты на посыпанной мукой поверхности. Разрезать на прямоугольники по длине чуть больше сосиски, а по ширине 7-10 см.

2. Сосиски уложить на середину прямоугольников. Если используете дополнительную начинку, тоже уложите ее рядом с сосиской. Сыр нужно натереть на терке, помидоры или другие овощи порубить соломкой или кубиками. Утрамбовать начинку плотно.

3. С обеих сторон свободное, не занятое начинкой тесто надрезать косыми полосками. Не стоит резать до самой сосиски, лучше оставить несколько миллиметров, не доходя до начинки.

4. Поочередно полоски теста слева и справа «заплетать» к середине, как косичку, чтобы они заходили друг на друга внахлест. Кончики защипать, чтобы начинка не оказалась снаружи.

5. Взбитым с небольшим количеством воды желтком смазать верх косичек с сосисками и поставить запекаться. Температура при выпекании – 180 градусов, рекомендуемое время готовки – 30 минут.

Приятного аппетита!

Сосиски в тесте на шпажке в духовке

Для этого рецепта понадобятся сосиски, слоеное тесто и деревянные шпажки. Можно по-разному нанизать сосиски и тесто, в любом случае блюдо получится красивым и удобным для употребления.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 400 г.

Сосиски – 8-10 шт.

Кунжут для посыпки.

Яйцо для смазывания теста.

Процесс приготовления:

Вариант 1:

1. Тесто разложить на присыпанную мукой поверхность и разделить на полоски.

2. Шпажки деревянные немного смазать растительным маслом, нанизать на них сосиски, чтобы с одной стороны оставалась часть длиннее для удобного держания.

3. Обмотать полосками теста сосиски на шпажке, закрепить края.

4. Желтком смазать сосиски в тесте, уложить их на противень с разложенным листом пергамента, а сверху посыпать кунжутом.

5. Запекать сосиски 30 минут при температуре 180 градусов.

Вариант 2:

1. Сосиски разрезать наполовину, каждую половинку надеть на шпажку. Острым ножом сделать надрезы по спирали по всей длине сосиски, растянуть образовавшуюся спираль, чтобы между сегментами появились промежутки.

2. Тесто разрезать на длинные тонкие полоски и вложить их по спирали в надрезы в сосиске. Получится переплетенная спираль из сосисок и теста.

3. Смазать яичным желтком заготовку на шпажках, уложить на противень, посыпать кунжутом.

4. Выпекать сосиски с тестом на шпажках в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!