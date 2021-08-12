Светодиодные LED прожекторы и лампы оптом от производителя

Современное офисное освещение сочетает в себе светодиодный свет с естественным дневным освещением для создания все более благоприятной рабочей среды. Основной причиной доминирования светодиодных ламп является возможность снижения затрат. Это возможно благодаря снижению энергопотребления и сокращению работ по техобслуживанию (например, замене ламп). Однако экономические выгоды не должны отодвигать на второй план важность качества света на рабочем месте. А если вас интересуют светодиодные Led прожекторы, переходите на сайт магазина Vestum.

Почему светодиодное освещение?

Выбор правильного освещения является одним из очень важных шагов в процессе оснащения офисов. Последняя тенденция в освещении офисных помещений — использование светодиодного света и наилучшее возможное использование естественного дневного света. Инвесторы все чаще выбирают это решение из-за долгосрочных преимуществ, которые может принести выбор светодиодного освещения, таких как снижение затрат на электроэнергию, сокращение работ по техобслуживанию, связанных с заменой ламп накаливания, возможность использования системы управления освещением DALI.

Офисные светильники, доступные на рынке

Рынок светильников предлагает на выбор различные и технологически продвинутые светодиодные световые решения для офисов. К ним относятся современные плиточные светильники с размерами, адаптированными к наиболее популярным подвесным потолочным системам, различные, с все более и более дизайнерскими формами, накладные светильники или встраиваемые заподлицо светильники, чаще всего прямоугольной и квадратной формы, а также точечные, как правило, круглые, встраиваемые заподлицо источники света, известные как светильники из каталога https://www.vestum.com.ua/ru/pobutovi-led-lampy/.

Все большую популярность приобретают и современные подвесные светильники, которые, размещенные непосредственно над столом, являются прекрасным источником света и декоративным элементом.

Светодиодные светильники характеризуются высокой функциональностью и создают отличные условия освещения в офисных помещениях.

Освещение офиса, на что обратить внимание?

При выборе одного из многих видов светильников, доступных на рынке, необходимо обращать внимание, прежде всего, на цвет света. Он оказывает наибольшее влияние на прием сигналов нашими глазами. Следует помнить, что освещение холодным белым светом оказывает стимулирующий эффект. Поэтому в качестве офисного освещения чаще всего используется светодиодное освещение с цветом света 4000 или 5000K. Особые требования к освещению офиса описаны в стандарте PN-EN 12464-1 «Свет и освещение». Освещение рабочих мест. Рабочие места в помещении». Там вы можете найти точные значения интенсивности света, необходимые для выполнения определенных действий. Например, для ручного набора текста, работы с клавиатурой или чтения требуется 500 lx.

Резюме

Освещение отдельных офисов должно быть направлено на достижение предписанных значений силы света. Стремление к минимально возможному уровню бликов помогает создать оптимальные условия для людей, работающих с компьютерными мониторами. Часто в офисах квадратные (как правило, модульные) светодиодные светильники, встроенные в потолок, используются для равномерного освещения всего пространства.