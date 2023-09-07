Россиянам объяснили, как выбрать качественный черный хлеб

Эксперт Центра оценки качества зерна Елена Кальная рассказала, как выбрать качественный хлеб в магазине. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

По словам специалиста, черные хлеб и батон высокого качества должны иметь сладковатый аромат, характерный для выпечки. Приятный запах — первый маркер, указывающий на качественный продукт.

Обратите внимание на корку хлеба — она должна быть хрустящей, но не твердой и крошащейся. Цвет хорошего черного хлеба — равномерный темно-коричневый, с пузырьками воздуха в мякише. При надавливании на хлеб он должен возвращаться в прежнее состояние, а не менять форму.

Внутри хлебобулочные изделия должны быть рыхлыми и умеренно влажными, но не насквозь пропитанными влагой или слишком черствыми. В ржаном хлебе может присутствовать некоторая липкость, однако в пшеничном ее быть не должно.

Также эксперты отметили, что хлеб лучше покупать в упаковке: лежавший на открытом воздухе продукт может «заразиться» неприятными запахами, покрыться пылью или стать средой обитания микроорганизмов.

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