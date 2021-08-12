Таблетки від глистів для котів

Поразка внутрішніми паразитами або гельмінтоз — дуже поширене захворювання серед домашніх кішок. До нього слід поставитися з усією серйозністю, навіть якщо шанс заразитися у тварини мінімальний. Вас чекае зоомагазин у Львові.

Гельмінти вражають не тільки вуличних кішок або кішок з вільним доступом на вулицю, але і вихованців, які постійно перебувають вдома. Личинки гельмінтів можуть потрапити в організм кішки з їжею або бути занесені в приміщення з вуличною брудом і пилом.

Причини поразки гельмінтозом

Наявність зовнішніх паразитів (блохи, волосоїдів та т.д). Вживання в їжу продуктів, заражених личинками (неякісна сира риба, м’ясо, субпродукти, брудна вода). Контакт з твариною (навіть якщо це не кішка), інфікованим зовнішніми або внутрішніми паразитами. Зараження кошеня може бути навіть внутрішньоутробним.

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Ознаки зараження гельмінтами

Порушення харчової поведінки: як відмова від їжі, так і раптове підвищення апетиту повинні насторожити відповідального господаря. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту: пронос, запори, часті позиви, зміна структури виділень. Сверблячка задньої частини, постійне вилизування. Кашель, блювота. Погіршення якості вовни.

Профілактика

Якщо кішка має вільний доступ на вулицю, то їй слід давати препарати від гельмінтів 1 раз на місяць. Така ж частота обробки рекомендується для вихованців на натуральній дієті.

Домашнім кішка подібні препарати можна давати 1 раз в 3 місяці. За 7-10 днів до вакцинації.

Для кошенят можна застосовувати спеціальні препарати, починаючи з 3-х тижнів, тут важливо точно слідувати інструкції.

Перед в’язкої слід провести обробку, так як лікування вагітної або годуючої кішки завжди пов’язане з ризиком і має проходити під суворим контролем фахівця.

Особливу увагу слід приділяти профілактиці захворювань гельмінтозом у літніх або хворих тварин. Фахівці рекомендують проводити попередньо аналізи і використовувати препарати під контролем ветеринарного лікаря.

A cat having a check-up at a small animal vet clinic

Як підібрати препарат від глистів?

Перш за все порадьтеся з ветеринарним лікарем. У наших магазинах, в яких надані ветеринарні препарати, Ви завжди зможете отримати консультацію фахівця. Перед покупкою ліків слід зважити вихованця, щоб вірно розрахувати дозування.

Вибирайте препарати широкого спектра дії, краще за все проводити одночасну обробку вихованця і від зовнішніх паразитів.

Не використовуйте кілька препаратів одночасно! Це може бути небезпечно для вихованця.