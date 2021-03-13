Террасная доска в Украине

Фасадные системы, сайдинг ДПК. Что нужно знать об укладке декинга на бетон

Надо отметить, что декинг, изготовленный из натуральной древесины, достаточно быстро теряет свой вид и свойства. Рано или поздно древесина подлежит разложению. И специалисты, разработали материал, который стойко переносит все воздействия окружающей среды, при этом не теряя своего внешнего вида. Этот материал и назвали декинг. По своей сути, это композит состоящий из древесины и различных полимеров (ДПК), прошедший обработку в печи. И поэтому декинг цена на который достаточно высока, полностью оправдывает затраты понесенные на его приобретение. Сегодня очень популярна укладка декинга на бетонн.

Назвать такую террасную доску натуральной нельзя, но и полностью искусственной сложно. Технологии при помощи которых его производят, обеспечивают его похожесть на натуральные материалы, по потребительским параметрам он превосходит многие стройматериалы, имеющие искусственное происхождению.

При производстве декинга, фасадного сайдинга ДПК применяют древесную муку, и опилки с добавками из полимерных материалов. Как правило, для этих целей применяют ПВХ, различные виды полиэтиленов, полипропилен. Качество этого материала целиком будет зависеть от пропорций смешиваемых материалов и объема связующих веществ добавляемого в его состав. Если в его составе слишком много полимеров, то он будет обладать повышенной хрупкостью, если и количество будет недостаточным, то повышенной гибкостью.

Что должен знать потребитель, перед тем, как купить декинг? Во-первых, его состав, например, если в его состав входит ПВХ, то существует мнение, что на солнце, он начинает выделять атомарный хлор. В то же время ПВД, абсолютно невосприимчив к воздействию ультрафиолета.

Некоторые производители, в целях экономии вместо древесной муки, применяют размолотый картон и некоторые другие добавки и это отрицательно сказывается на его прочностных параметрах. Во-вторых, надо обратить внимание на запах. Качественно изготовленный материал не должен источать запах синтетики. Если такие ароматы присутствуют, это значит только одно — в его составе много полимеров.

В-третьих, необходимо обратить внимание на толщину террасной доски. Чем она толще, тем соответственно, выше ее стойкость к нагрузкам.

В-четвертых, потребитель должен определиться со способом крепления этой доски. Для крепления с помощью саморезов достаточно использовать ровный декинг. Также по выгодной цене можно заказать террасную доску с доставкой. Но производители выпускают и декинг, который укладывается с применением клипс. Для этого в теле доски выполняют специальный паз под нее.