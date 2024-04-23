ГлавнаяРецептыКак приготовить пасху идеального золотистого цвета: с этим рецептом все получится Как приготовить пасху идеального золотистого цвета: с этим рецептом все получится На чтение: 2 минуты Пасха приближается, а значит, уже вскоре дело дойдет до выпекания кулича. Она должна быть идеальной, и есть рецепты, с которыми это гарантировано. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Желтый цвет – это то, что отличает невероятную пасху от посредственной. Имея под рукой нужный рецепт можно не беспокоиться, что что-то пойдет не по плану. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Рецепт золотого кулича Время: 3 часа Порций: зависит от размера форм Ингредиенты: – 4 стакана муки; – 25 грамм свежих дрожжей; – 1 стакан сахара; – 1 стакан молока; – 50 грамм сметаны; – 70 грамм сливочного масла; – щепотка соли; – 5 грамм ванильного сахара; – 1 столовая ложка куркумы; – 2 яйца; – 100 грамм изюма. Приготовление: Сначала – опара. Греем молоко и растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем 3 столовые ложки муки и ставим на 15 минут в теплое место. Когда на опаре образуется пенная шапочка, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану. Хорошо перемешиваем, добавляем ванильный сахар и муку, смешанную с куркумой. Замешиваем пластичное тесто, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа. Изюм на 5 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду и просушиваем. Добавляем его в тесто. Формы смазываем маслом и заполняем тестом на 1/3. Ставим в теплое место на 30 минут. Выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах. При желании украшаем глазурью. Приятного аппетита! Это надо знать всем: когда правильно солить холодец. Поделитесь с друзьями