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Как приготовить пасху идеального золотистого цвета: с этим рецептом все получится

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Как приготовить пасху идеального золотистого цвета: с этим рецептом все получится

Пасха приближается, а значит, уже вскоре дело дойдет до выпекания кулича. Она должна быть идеальной, и есть рецепты, с которыми это гарантировано.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Желтый цвет – это то, что отличает невероятную пасху от посредственной. Имея под рукой нужный рецепт можно не беспокоиться, что что-то пойдет не по плану.

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Рецепт золотого кулича

Время: 3 часа

Порций: зависит от размера форм

Ингредиенты:

– 4 стакана муки;
– 25 грамм свежих дрожжей;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан молока;
– 50 грамм сметаны;
– 70 грамм сливочного масла;
– щепотка соли;
– 5 грамм ванильного сахара;
– 1 столовая ложка куркумы;
– 2 яйца;
– 100 грамм изюма.

Приготовление:

  1. Сначала – опара. Греем молоко и растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем 3 столовые ложки муки и ставим на 15 минут в теплое место.
  2. Когда на опаре образуется пенная шапочка, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану.
  3. Хорошо перемешиваем, добавляем ванильный сахар и муку, смешанную с куркумой.
  4. Замешиваем пластичное тесто, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1,5 часа.
  5. Изюм на 5 минут заливаем кипятком, затем сливаем воду и просушиваем.
  6. Добавляем его в тесто.
  7. Формы смазываем маслом и заполняем тестом на 1/3.
  8. Ставим в теплое место на 30 минут.
  9. Выпекаем 30 – 40 минут при 180 градусах.
  10. При желании украшаем глазурью.

Приятного аппетита!

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