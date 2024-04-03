Ни одного праздника не обходится без этого салата. Ярко, нарядно и невероятно вкусно

Вкусный салат — это залог не только качественных ингредиентов, но и верных алгоритмов приготовления. Чтобы приготовить вкусный и полезный салат, нужно следовать нескольким простым правилам.

Во-первых, подготовьте все продукты. Овощи и фрукты нужно вымыть и очистить от кожуры, семян и других несъедобных частей. Зелень нужно промыть и обсушить.

Во-вторых, аккуратно нарежьте ингредиенты. Овощи, фрукты и зелень нужно нарезать так, чтобы они были примерно одинакового размера. Это поможет им равномерно пропитаться заправкой.

Соблюдая простые правила, получится вкусный салат для закуски и на праздничный стол.

Ингредиенты для салата:

отварное куриное филе — шт.;

красный лук — шт.;

морковь — шт.;

бекон — 3 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

петрушка — пучок;

майонез;

яйца отварные — 2 шт.;

маслины.

Приготовление салата:

Нарезаем маленькими кубиками отварное филе, четверть кольцами режем лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. Натираем на крупной терке очищенную морковь, обжариваем отдельно от лука в сковороде с маслом.

Режем на небольшие колоски бекон, тоже отдельно от всех овощей обжариваем, но уже на сухой сковороде. Нарезаем маленькими кубиками маринованные огурцы.

Шинкуем мелко петрушку. В кулинарное кольцо выкладываем куриное филе, солим и смазываем майонезом. На слой курицы кладем обжаренный лук и маринованные огурцы, смазываем майонезом.

Яйца делим на желтки и белки, желтки натираем на мелкой терке. Посыпаем желтками огуречный слой, добавляем к желткам обжаренную морковь.

Морковный слой смазываем майонезом, натираем на верхушку белки. Смазываем края ближе к бортикам майонезом, посыпаем слой соуса петрушкой.

В середину салата выкладываем жареный бекон. Украшаем слой петрушки маслинами. Часть маслин можно нарезать кольцами и выложить к бекону.

Остается снять с салата кулинарное кольцо.

Получается красивый сытный салат на праздничный стол.