Ни одного праздника не обходится без этого салата. Ярко, нарядно и невероятно вкусно

Вкусный салат — это залог не только качественных ингредиентов, но и верных алгоритмов приготовления. Чтобы приготовить вкусный и полезный салат, нужно следовать нескольким простым правилам.
Во-первых, подготовьте все продукты. Овощи и фрукты нужно вымыть и очистить от кожуры, семян и других несъедобных частей. Зелень нужно промыть и обсушить.
Во-вторых, аккуратно нарежьте ингредиенты. Овощи, фрукты и зелень нужно нарезать так, чтобы они были примерно одинакового размера. Это поможет им равномерно пропитаться заправкой.
Соблюдая простые правила, получится вкусный салат для закуски и на праздничный стол.
Ингредиенты для салата:
- отварное куриное филе — шт.;
- красный лук — шт.;
- морковь — шт.;
- бекон — 3 шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- петрушка — пучок;
- майонез;
- яйца отварные — 2 шт.;
- маслины.
Приготовление салата:
Нарезаем маленькими кубиками отварное филе, четверть кольцами режем лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. Натираем на крупной терке очищенную морковь, обжариваем отдельно от лука в сковороде с маслом.
Режем на небольшие колоски бекон, тоже отдельно от всех овощей обжариваем, но уже на сухой сковороде. Нарезаем маленькими кубиками маринованные огурцы.
Шинкуем мелко петрушку. В кулинарное кольцо выкладываем куриное филе, солим и смазываем майонезом. На слой курицы кладем обжаренный лук и маринованные огурцы, смазываем майонезом.
Яйца делим на желтки и белки, желтки натираем на мелкой терке. Посыпаем желтками огуречный слой, добавляем к желткам обжаренную морковь.
Морковный слой смазываем майонезом, натираем на верхушку белки. Смазываем края ближе к бортикам майонезом, посыпаем слой соуса петрушкой.
В середину салата выкладываем жареный бекон. Украшаем слой петрушки маслинами. Часть маслин можно нарезать кольцами и выложить к бекону.
Остается снять с салата кулинарное кольцо.
Получается красивый сытный салат на праздничный стол.