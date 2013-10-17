THOMAS — моющие пылесосы и пылесосы с аквафильтром

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В современном мире уборка помещения уже давно производится с помощью пылесоса. И год от года они все больше совершенствуются, видоизменяются, остается неизменной только функция сбора мусора. Покупатель хочет качественную и комфортную уборку и этого можно достичь, приобретя пылесосы немецкой компании Thomas. Помимо стандартных насадок, поступающих в продажу в комплекте с пылесосом, разработаны аксессуары thomas, которые используются для разных видов уборки. Моющие пылесосы и пылесосы с аквафильтром вы можете приобрести на сайте Thomas.info.

Насадок для пылесосов компания разработала около двух десятков, отдельно для влажной и сухой уборки.

Например, уникальная насадка AQUA STEALTH позволяет использовать её для влажной уборки ламината или паркетного пола. Она имеет плоскую форму, что позволяет проникать насадке даже под невысокую мебель. Насадка представляет собой плоскую подошву, к которой при помощи липучки присоединяется микроволоконная подушка неоднократного использования. В AQUA STEALTH вода по двум направлениям подается на подушку из микроволокна, сквозь небольшое множество отверстий, увлажняя её. Вы производите такие же движения, как с обычным пылесосом. Только проводите насадкой не вперед и назад, а только вперед и в это время поднимаете рычаг подачи воды, резиновый скребок собирает мусор, а микроволоконная подушка протирает пол. После необходимо опустить рычаг, подающий воду, провести насадкой назад по этому же участку уборки и резиновый скребок, поменяв свое положение, будет просушивать пол. Это обеспечивает качественную и быструю уборку паркета и ламината. С такой насадкой пол моется все время чистой водой, оставаясь сухим и при этом вода не попадает в щели, вряд ли это удастся сделать при помощи швабры.

Водораспылительная треугольная насадка Thomas Twin 139687 предназначена для влажной уборки диванов, кресел, пуфов и стульев с мягкой обивкой. Конструкция насадки сделана из прозрачного, прочного пластика, которая позволяет контролировать процесс очищения мягкой мебели. Такая насадка позволяет не только очистить мягкую мебель, но еще и просушить на 96%. Насадка THOMAS TWIN ТТ 139687 поможет удалить пылевых клещей из дивана, освежить цветовую палитру мебели, избавиться от пятен, поставленных детьми, и шерсти домашних животных.

Также немецкая компания Thomas разработала уникальную насадку для прочистки сливных отверстий в раковинах и сифонах умывальника. По форме такая насадка напоминает вантуз, выполнена она из прочной резины и присоединяется к моющим пылесосам, парогенераторам, мойкам.