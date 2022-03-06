Типография полного цикла в Москве

Грамотная подача рекламы – одна из главных составляющих успеха любого бизнеса. И чтобы не потеряться среди десятков конкурентов, важно вовремя и качественно подать информацию публике. Одним из лучших способов распространения информации являются печатные носители. Разнообразие форм-факторов и применяемых в современной цифровой полиграфии технологий позволяет решать самые разные задачи: от бюджетного распространения информации о текущих скидках с помощью фраеров, до предоставления важным клиентам красочных, дизайнерских, статусных каталогов товаров. Весь этот спектр услуг Вы можете получить в типографии Impress. Воспользоваться услугами типографии полного цикла в Москве https://x-press.su/.

Типография в Харькове — надежный партнер бизнеса любого уровня!

Некоторые предприниматели считают, что эффективность печатных рекламных носителей в последнее время значительно снизилась и для развития компании необходимо делать упор на онлайн-рекламу. Действительно, реклама в сети актуальна и эффективна, но и услуги типографии, особенно в таких больших городах как Харьков, актуальны по-прежнему. Давайте разберемся, почему же в наш век технологий цифровая типография востребована как никогда.

Преимущества полиграфической продукции для бизнеса:

Длительный период воздействия. Такие продукты, как меню, блокноты, календари или каталоги имеют длительный период влияния. Ими пользуются неоднократно, каждый раз оценивая рекламное обращение.

Широкая аудитория. Использование печатной продукции позволяет значительно расширить аудиторию распространения рекламы. Каналы распространения печатных носителей очень широки и затрагивают самые разные слои общества.

Лояльность аудитории. Использование качественной продукции цифровой полиграфии увеличивает лояльность аудитории. Качественная полиграфия смотрится дорого и на подсознательном уровне внушает доверие, не говоря уже о том, что, традиционно, люди больше привыкли доверять печатным носителям;

Большое поле для информации. Каталоги или буклеты дают возможность получить максимум полезной информации сразу. Если сравнивать такую рекламу с онлайн-баннерами, то поле содержит лишь в себе призыв, который должен заставить нажать и перейти по ссылке. Но, далеко не каждый посетитель захочет тратить на это время;

Реклама или полезная информация? Грамотный поход к созданию рекламной продукции позволяет преподнести необходимую информацию в «не рекламном формате», при этом получив нужную реакцию от клиента.

Цифровая полиграфия — способ получить эффективную рекламу даже с небольшим бюджетом

Современная цифровая полиграфия представлена в очень широком диапазоне форматов. И бывает действительно сложно выбрать наиболее подходящий. Но, в любом случае цены на услуги типографии в Харькове остаются выгодными. Поэтому, ориентируясь на бюджет, можно выгодно разрекламировать свою компанию или продукт. Так, из наиболее бюджетных вариантов можно выделить рекламные листовки. Это небольшое полиграфическое изделие, на котором можно разместить информацию с двух сторон. Главная задача листовки – это привлечь внимание клиента и донести только полезную информацию. Чаще всего листовки используют в качестве раздаточного материала в местах большого скопления людей. Если необходимо разместить больше информации, то подойдут брошюры или буклеты. Они более эффективны, нежели листовки и занимают не много места благодаря фальцовке. Третьим ресурсом по вместимости информации принято считать каталог. Применение каталога позволяет представить в полной мере всю информацию о своих продуктах или услугах. Использование для рекламы плакатов и афиш может привлечь внимание масс без необходимости вручения продукции в руки. В данном случае, важен правильно разработанный интересный дизайн. Не стоит забывать и про специализированную рекламную продукцию: брендированные блокноты или календари, визитки, конверты, пакеты и т. д. — все это создает имидж компании, позиционирует ее как серьезного игрока и повышает доверие клиентов.

Выбираем типографию в Харькове

Рынок полиграфии в Харькове достаточно насыщен. И из всего разнообразия мелких и крупных поставщиков услуг бывает сложно подобрать надежного партнера. Типография Impress давно и успешно работает на рынке, предлагая качественную продукцию в разумные сроки. Мы собрали отличную команду профессионалов, настоящих энтузиастов своего дела, которые работают на самом современном цифровом типографском оборудовании. А это значит, что мы готовы изготовить для Вас полиграфию любой сложности. Ответственность и серьезный подход к планированию позволили нам получить репутацию надежной типографии.

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