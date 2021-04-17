Тканевые ролеты – модная тенденция современных интерьеров

Тканевые ролеты удовлетворят самый притязательный вкус и подойдут к любому стилю интерьера. Для оформления окон предлагается широкое разнообразие стилей – начиная от классических портьер и оканчивая роскошными презентабельными изделиями. Залогом широкой популярности тканевых ролет (подробнее здесь: https://roletoff.ua/tkanevye-rolety.html) выступают разнообразие цветовых оттенков, доступность, необычный внешний вид и простота управления. Дизайнеры моментально взяли на заметку функциональный способ оформления окна и стали устанавливать в помещениях различных назначений.

Настоящая эстетичная и практичная находка делится на две основные группы:

Тканевые ролеты открытого типа – полотно наматывается на вал и остается не защищённым от внешних факторов (пыль, грязь и пр.). Такая модель привлекает ценой (относится к бюджетному варианту) и простотой установки. Тканевые ролеты закрытого типа — более сложная система, отличающаяся компактными размерами, боковыми направляющими и защитным коробом (кассетой). Модель данного типа очень легко держать в чистоте. Сама конструкция служит на протяжении многих лет. Единственный неприятный нюанс – цена. Стоимость выше предыдущего варианта, но и вполне обоснована.

В арсенале специализированных компаний представлено широкое разнообразие материала. Подобрать оптимальный вариант, преобразив домашнее или офисное пространство, легко.

Материал для тканевых ролет

Все полотна изготовлены из специальной ткани, обработанной веществами. За счет них ткань не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей, не мнется, не скапливает пыль и грязь.

Выбор ткани зависит от двух критериев: ваших пожеланий и места расположения окна (на какой стороне оно расположено). Допустим, у вас стоит задача только внести изюминку в помещение, гармонично украсив окно. Тогда на помощь придут прозрачные ткани. Светонепроницаемые материалы востребованы в том случае, когда имеется необходимость в 90-100% защите от солнца.

Не стоит забывать о том, что обращать внимание надо не только на светопропуск полотна, но и его оттенок. Он должен гармонично сочетаться с предметами интерьера, цветом стен и т.д. В любом случае вам понадобиться помощь в выборе. Квалифицированные советы, подробную консультацию, грамотные замеры оконного пространства вы сможете получить у специалистов специализированных компаний. Им и стоит доверить пошив и установку тканевых ролет!