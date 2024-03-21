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Тесто для чебуреков на минералке

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Тесто для чебуреков на минералке

Описание приготовления:

Для этого рецепта выбирайте сильногазированную минеральную воду и предварительно хорошо ее охладите. Такое тесто подойдет абсолютно для любой начинки и приготовить его очень просто.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 500 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Минеральная вода 350 Миллилитров (сильногазированная)
  • Растительное масло 2 Ст. ложки (для теста)
  • Соль 1 1/2 Чайных ложки (1/2 ч.л. – в тесто, 1 ч.л. – в начинку)
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Фарш 300 Грамм (мясной)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
  • Растительное масло 200 Миллилитров (для фритюра)

Количество порций 6

Калорийность

299 ккал

Калорийность

8 г

Белки

19 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тесто для чебуреков на минералке»

Тесто для чебуреков на минералке

Подготовьте сразу же все ингредиенты для приготовления. Минеральная вода должна быть хорошо охлажденной – желательно подержать ее предварительно в морозильной камере в течение 30 минут.

Тесто для чебуреков на минералке

В просторную миску вбейте яйцо, добавьте соль, сахар.

Тесто для чебуреков на минералке

Взбейте миксером эти ингредиенты до посветления смеси.

Тесто для чебуреков на минералке

Не выключая миксера, продолжайте взбивать и тонкой струйкой залейте охлажденную минеральную воду. У вас должна получиться очень пышная масса.

Тесто для чебуреков на минералке

В отдельную сухую миску просейте всю муку.

Тесто для чебуреков на минералке

Затем к просеянной муке выложите пышную массу и долейте растительное масло.

Тесто для чебуреков на минералке

Приступайте к замесу теста. Сначала все ингредиенты перемешайте ложкой, а затем руками вымесите гладкое, не прилипающее к пальцам тесто. Обязательно тесто не должно прилипать к пальцам, иначе у вас чебуреки будут расклеиваться в процессе лепки. Поэтому при необходимости при замесе немного добавляйте еще муки. Тесто округлите, выложите в пищевой полиэтиленовый пакет и положите на 1 час в холодильник.

Тесто для чебуреков на минералке

Пока тесто отдыхает в холодильнике можно приготовить начинку для будущих чебуреков. Для этого в миску выложите мясной фарш, натрите к нему очищенную луковицу на мелкую терку, пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, добавьте соль, молотый перец и все это перемешайте до получения однородной массы.

Тесто для чебуреков на минералке

Затем охлажденное тесто поделите на несколько равных частей. Немного припылите рабочую поверхность мукой. Каждую часть теста раскатайте по очереди в тонкий круг, на центр каждого выложите по 2 ст.л. подготовленной начинки из фарша.

Тесто для чебуреков на минералке

Скрепите края теста вилкой, формируя заготовки чебуреков, как на фото.

Тесто для чебуреков на минералке

В сковороде хорошенько разогрейте растительное масло, обжаривайте на среднем огне чебуреки с двух сторон до золотистого румянца и появления аппетитных пузырьков на тесте.

Тесто для чебуреков на минералке

Готовые чебуреки получаются хрустящими, пузырчатыми с сочной начинкой – нереально вкусные!

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