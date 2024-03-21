Описание приготовления:
Для этого рецепта выбирайте сильногазированную минеральную воду и предварительно хорошо ее охладите. Такое тесто подойдет абсолютно для любой начинки и приготовить его очень просто.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 500 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Минеральная вода 350 Миллилитров (сильногазированная)
- Растительное масло 2 Ст. ложки (для теста)
- Соль 1 1/2 Чайных ложки (1/2 ч.л. – в тесто, 1 ч.л. – в начинку)
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Фарш 300 Грамм (мясной)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 200 Миллилитров (для фритюра)
Количество порций 6
Калорийность
299 ккал
Калорийность
8 г
Белки
19 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тесто для чебуреков на минералке»
Подготовьте сразу же все ингредиенты для приготовления. Минеральная вода должна быть хорошо охлажденной – желательно подержать ее предварительно в морозильной камере в течение 30 минут.
В просторную миску вбейте яйцо, добавьте соль, сахар.
Взбейте миксером эти ингредиенты до посветления смеси.
Не выключая миксера, продолжайте взбивать и тонкой струйкой залейте охлажденную минеральную воду. У вас должна получиться очень пышная масса.
В отдельную сухую миску просейте всю муку.
Затем к просеянной муке выложите пышную массу и долейте растительное масло.
Приступайте к замесу теста. Сначала все ингредиенты перемешайте ложкой, а затем руками вымесите гладкое, не прилипающее к пальцам тесто. Обязательно тесто не должно прилипать к пальцам, иначе у вас чебуреки будут расклеиваться в процессе лепки. Поэтому при необходимости при замесе немного добавляйте еще муки. Тесто округлите, выложите в пищевой полиэтиленовый пакет и положите на 1 час в холодильник.
Пока тесто отдыхает в холодильнике можно приготовить начинку для будущих чебуреков. Для этого в миску выложите мясной фарш, натрите к нему очищенную луковицу на мелкую терку, пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, добавьте соль, молотый перец и все это перемешайте до получения однородной массы.
Затем охлажденное тесто поделите на несколько равных частей. Немного припылите рабочую поверхность мукой. Каждую часть теста раскатайте по очереди в тонкий круг, на центр каждого выложите по 2 ст.л. подготовленной начинки из фарша.
Скрепите края теста вилкой, формируя заготовки чебуреков, как на фото.
В сковороде хорошенько разогрейте растительное масло, обжаривайте на среднем огне чебуреки с двух сторон до золотистого румянца и появления аппетитных пузырьков на тесте.
Готовые чебуреки получаются хрустящими, пузырчатыми с сочной начинкой – нереально вкусные!