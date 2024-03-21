Описание приготовления:

Для этого рецепта выбирайте сильногазированную минеральную воду и предварительно хорошо ее охладите. Такое тесто подойдет абсолютно для любой начинки и приготовить его очень просто.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Чебуреки

Состав / Ингредиенты:

Мука 500 Грамм

Яйца 1 Штука

Минеральная вода 350 Миллилитров (сильногазированная)

Растительное масло 2 Ст. ложки (для теста)

Соль 1 1/2 Чайных ложки (1/2 ч.л. – в тесто, 1 ч.л. – в начинку)

Сахар 1/2 Чайных ложки

Фарш 300 Грамм (мясной)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 200 Миллилитров (для фритюра)

Количество порций 6

Калорийность

299 ккал

Калорийность

8 г

Белки

19 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тесто для чебуреков на минералке»

Подготовьте сразу же все ингредиенты для приготовления. Минеральная вода должна быть хорошо охлажденной – желательно подержать ее предварительно в морозильной камере в течение 30 минут.

В просторную миску вбейте яйцо, добавьте соль, сахар.

Взбейте миксером эти ингредиенты до посветления смеси.

Не выключая миксера, продолжайте взбивать и тонкой струйкой залейте охлажденную минеральную воду. У вас должна получиться очень пышная масса.

В отдельную сухую миску просейте всю муку.

Затем к просеянной муке выложите пышную массу и долейте растительное масло.

Приступайте к замесу теста. Сначала все ингредиенты перемешайте ложкой, а затем руками вымесите гладкое, не прилипающее к пальцам тесто. Обязательно тесто не должно прилипать к пальцам, иначе у вас чебуреки будут расклеиваться в процессе лепки. Поэтому при необходимости при замесе немного добавляйте еще муки. Тесто округлите, выложите в пищевой полиэтиленовый пакет и положите на 1 час в холодильник.

Пока тесто отдыхает в холодильнике можно приготовить начинку для будущих чебуреков. Для этого в миску выложите мясной фарш, натрите к нему очищенную луковицу на мелкую терку, пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, добавьте соль, молотый перец и все это перемешайте до получения однородной массы.

Затем охлажденное тесто поделите на несколько равных частей. Немного припылите рабочую поверхность мукой. Каждую часть теста раскатайте по очереди в тонкий круг, на центр каждого выложите по 2 ст.л. подготовленной начинки из фарша.

Скрепите края теста вилкой, формируя заготовки чебуреков, как на фото.

В сковороде хорошенько разогрейте растительное масло, обжаривайте на среднем огне чебуреки с двух сторон до золотистого румянца и появления аппетитных пузырьков на тесте.

Готовые чебуреки получаются хрустящими, пузырчатыми с сочной начинкой – нереально вкусные!