ГлавнаяРецепты«Новогодний венок»: готовим самый праздничный салат всего за 10 минут «Новогодний венок»: готовим самый праздничный салат всего за 10 минут На чтение: 1 минута Праздничные блюда не обязательно должны быть сложными в приготовлении. Особенно это касается салатов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте приготовить на Новый год салат «Новогодний венок». Кроме невероятного внешнего вида, он еще вкусен и быстр в приготовлении. Стоит попробовать Экспериментировать лучше с «Легко!»: топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом Рецепт салата «Новогодний венок» Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 150 граммов микса салатов; – 200 граммов помидоров черри; – 200 граммов слабосоленого лосося; – 100 граммов маленьких шариков моцареллы; – зеленые оливки по вкусу; – соус терияки по вкусу. Приготовление: Порежьте лосось полосками или кубиками – как вам больше нравится. Начните выкладывать салат. На презентационную тарелку поставьте посередине стакан. Далее выложите вокруг микс салата, а на него равномерно распределите моцареллу, оливки, томаты черри и лосось. Готовый салат полейте сверху соусом терияки и подавайте к столу. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд к праздникам – вы точно найдете в ней что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями