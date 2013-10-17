Только качественная террасная доска, фасады, ограждения и комплектующие в Украине

Напольные покрытия для террасы отличаются между собой не только материалами, но уровнем прочности, цветом, общим видом и стоимостью. Довольно часто владельцы домов выбирают в качестве напольного покрытия древесно-полимерный композит. Рекомендуем вам заказать качественную террасную доску в Украине на сайте https://dpkmarket.com.ua.
В чем преимущества использования полимерного композита?
- Данный строительный материал универсален по своей структуре и не нуждается в дополнительной обработке с помощью пропиток, масел или лака. Доски не нужно красить, а соответственно тратить на это средства.
- Срок эксплуатации террасной доски из ДПК достигает до 30 лет без дополнительных расходов на ее обработку. Достаточно лишь положить и забыть про ее существование.
Минусы использования натуральной террасной доски из дерева
- Требует к себе тщательного ухода, постоянного времени и затраты средств на поддержании ее в нужном виде.
- Натуральная древесина менее устойчива к гниению, потому если ее не покрасить, то срок ее эксплуатации сократить в несколько раз.
- Древесина не устойчива перед воздействием грибка, потому ее необходимо обязательно обрабатывать противогрибковым средством.
- Быстро теряет свой новый вид через пару лет её установки, требует регулярной обработки для сохранения дорого и красивого вида.
- Покраска занимает много времени, к тому старую краску нужно предварительно снимать.
Сравнение стоимости двух видов досок
Натуральная террасная доска производится из особых пород деревьев, которые произрастают в тропиках. Цена на нее намного выше, чем на доски из ДПК. Но существуют исключения, например, доски из лиственницы могут стоить дешевле ДПК. Если к этому добавить всю обработку от гниения и образования грибка, то стоимость может выровняться или даже превысить её искусственный аналог.
Если вам удастся увидеть стоимость террасной доски ниже рыночной, то она может оказаться вовсе не террасной, а самой обычной половой доской, потому при покупке правильно анализируйте продаваемый товар. Очевидным становится тот факт, что доски из древесно-полимерного композита со всеми преимуществами представляют собой просто идеальное и приемлемое для многих соотношение цены и качества материалов.
Где нельзя использовать ДПК?
Существуют места, где использование ДПК нежелательно.
- Как правило, это закрытые места без солнечного света и даже ветра. Потому может образовываться плесень из-за сырости. Недопустимо использование такого материала в местах, которые имеют постоянный контакт с водой.
- Не используется ДПК в местах с частой сменой температуры. При изменении температуры доска может сильно деформироваться.
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