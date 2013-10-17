Только качественная террасная доска, фасады, ограждения и комплектующие в Украине

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Напольные покрытия для террасы отличаются между собой не только материалами, но уровнем прочности, цветом, общим видом и стоимостью. Довольно часто владельцы домов выбирают в качестве напольного покрытия древесно-полимерный композит. Рекомендуем вам заказать качественную террасную доску в Украине на сайте https://dpkmarket.com.ua.

В чем преимущества использования полимерного композита?

Данный строительный материал универсален по своей структуре и не нуждается в дополнительной обработке с помощью пропиток, масел или лака. Доски не нужно красить, а соответственно тратить на это средства. Срок эксплуатации террасной доски из ДПК достигает до 30 лет без дополнительных расходов на ее обработку. Достаточно лишь положить и забыть про ее существование.

Минусы использования натуральной террасной доски из дерева

Требует к себе тщательного ухода, постоянного времени и затраты средств на поддержании ее в нужном виде. Натуральная древесина менее устойчива к гниению, потому если ее не покрасить, то срок ее эксплуатации сократить в несколько раз. Древесина не устойчива перед воздействием грибка, потому ее необходимо обязательно обрабатывать противогрибковым средством. Быстро теряет свой новый вид через пару лет её установки, требует регулярной обработки для сохранения дорого и красивого вида. Покраска занимает много времени, к тому старую краску нужно предварительно снимать.

Сравнение стоимости двух видов досок

Натуральная террасная доска производится из особых пород деревьев, которые произрастают в тропиках. Цена на нее намного выше, чем на доски из ДПК. Но существуют исключения, например, доски из лиственницы могут стоить дешевле ДПК. Если к этому добавить всю обработку от гниения и образования грибка, то стоимость может выровняться или даже превысить её искусственный аналог.

Если вам удастся увидеть стоимость террасной доски ниже рыночной, то она может оказаться вовсе не террасной, а самой обычной половой доской, потому при покупке правильно анализируйте продаваемый товар. Очевидным становится тот факт, что доски из древесно-полимерного композита со всеми преимуществами представляют собой просто идеальное и приемлемое для многих соотношение цены и качества материалов.

Где нельзя использовать ДПК?

Существуют места, где использование ДПК нежелательно.