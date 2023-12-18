В прошлом году нашей семье повезло отпраздновать Рождество на Закарпатье. Там мы ощутили себя частью общины с уникальными вековыми традициями, познакомившись с народными танцами, фольклором и отведав местные праздничные лакомства. Одним из таких оказался сырник с вишнями, который современные хозяйки называют «Дикая роза».

Это высокий многослойный пирог из двух видов песочного теста на маргарине (довольно экономно) со сладкой творожно-кокосовой прослойкой, взбитыми сливками и замороженными вишнями. Типичная зимняя выпечка, которая с легкостью заменит именинный торт!

Как приготовить сырник с вишнями «Дикая роза»

Для данного количества ингредиентов идеально подойдет квадратная форма для выпечки диаметром 24 на 24 см. Ее дно предварительно выстелите пергаментом. Все продукты, за исключением подмороженного маргарина, должны быть комнатной температуры. Что ж, приступаем!

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Разрыхлитель2 ч. л. Сахар400 г Яйцо8 шт. Желтки1 шт. Сметана100 г Маргарин150 г Сливочное масло100 г Творог800 г Манка1 ст. л. Кукурузный крахмал3 ст. л. Сахарная пудра120 г Вишня150 г Какао-порошок1 ст. л. Кокосовая стружка50 г

Приготовление

Первым делом приготовьте основу для сырника. Для этого смешайте муку с разрыхлителем. Эту смесь разорите в крошку с натертым на твердой терке маргарином. Вмешайте 150 г сахара, 5 желтков и жирную сметану. Замесите плотное тесто. Поделите тесто на три части: одну большую и две одинаковые поменьше. Большую часть теста разровняйте по дну формы для выпечки. Одну из меньших частей положите в пакет и отправьте в морозилку на 1,5 часа. Во вторую меньшую часть теста добавьте какао. Замесите тесто до однородного цвета. Тоже отправьте эту часть в морозилку на 2 часа. Тем временем приготовьте творожную массу. К творогу добавьте 3 яйца, 1 желток, манку, 1 ст. л. крахмала, 250 г сахара и сливочное масло. Взбейте всё блендером до однородности. Вылейте массу в форму. Сверху натрите шоколадное тесто. Выпекайте заготовку в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Пока сырник в духовке, взбейте охлажденные 5 белков до образования твердых пиков, постепенно добавляя к ним сахарную пудру. На низкой скорости постепенно введите 2 ст. л. крахмала. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте белки лопаткой. На горячий творожник выложите белки и вишни без косточек и сока. Сверху натрите белое тесто. Запекайте сырник при температуре 160 градусов примерно 25 минут. Далее оставьте в форму в духовке с приоткрытой дверцей до полного охлаждения. После чего отправьте выпечку в холодильник на ночь.

Сырник «Дикая роза» готов к подаче на праздничный стол. Закарпатские хозяюшки нарезают такую выпечку квадратиками и подают гостям вместе с горячим узваром или крепкими ягодными настойками. Хорошее настроение гарантировано всем!