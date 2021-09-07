Торговля на рынке Форекс

Биржевые площадки привлекают институциональных инвесторов и простых граждан, желающих увеличить капитал. Физическим лицам можно торговать только с помощью посредников-брокеров. К этим структурам относятся компании, имеющие лицензии, предоставляющие клиентам специальные торговые терминалы для выставления заявок и осуществления сделок. Рекомендуем вам для большего понимания читать информационный финансовый портал ForexIdea.

Особенности Форекса

Термин является аббревиатурой английского словосочетания Foreign Exchange или зарубежный обмен. Единой торговой площадки не имеется, сделки идут в непрерывном режиме в разных частях света, в зависимости от времени суток. В качестве продавцов и покупателей могут выступать следующие структуры:

Центральные банки всех стран мира. Коммерческие банки. Компании любой формы собственности. Инвестиционные и хедж-фонды. Индивидуальные инвесторы.

Объем ежедневных торгов очень большой, поэтому минимальный лот для покупки или продажи составляет 100 тысяч единиц валюты. Это небольшое количество для крупных организаций, но индивидуальные торговцы обычно не имеют таких средств. Здесь на помощь приходят профессиональные брокеры, дающие торговать частями лота, когда можно входить в сделку от 1 доллара или евро. Также посредники предлагают торговлю с плечом (левереджем) когда на одну единицу денежных средств можно взять взаймы у брокера от 1 до 1000. Кредитор за это берет процент, и в случае если курс идет против позиции клиента может закрыть сделку принудительно, объявив маржин-колл. Для торговли без плеча эта процедура не применяется.

Сделки проводятся в рамках валютных пар типа рубль-доллар, евро-доллар, евро-британский фунт и другие. Все пары, где в качестве одной из валют выступает доллар, называются основными.

Процесс проведения сделок и что нужно знать

Все транзакции проводятся через специальные торговые терминалы. Они предоставляют возможность устанавливать параметры сделок, время или цену исполнения, проводить работу в автоматическом режиме, или осуществлять вход в позицию и выход из нее при ручном способе действий трейдера. Также здесь имеется возможность настройки графиков по выбранным валютным парам, в наличии блок новостей, оказывающих влияние на курсы валют, встроены индикаторы и инструменты технического анализа.

Валюту можно покупать, открывая длинную позицию, называемую «лонг», или проводить короткую сделку, именуемую «шорт». Второй вариант можно осуществлять не имея на руках данной валюты, ее в долг дает брокер, оформляя это как кредит с посуточной оплатой процентов.

Валютный рынок испытывает постоянные колебания, в рамках растущего или падающего тренда, также существует движение в определенном диапазоне цен, называемого «боковиком». Все эти взлеты и падения курсовой стоимости поддаются изучению в рамках фундаментального и технического анализа. Их особенности и правила необходимо изучить, чтобы самостоятельно иметь возможность ориентировать в хитросплетениях биржевой торговли, не полагаясь на «сигналы», которым наполнен интернет.